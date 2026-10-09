Barcelona vs Getafe - Pronóstico y Apuestas LaLiga | 10/10/26

Nuestro experto en apuestas espera que Lamine Yamal vuelva a marcar pronto, con un Barcelona que se escapa durante la primera mitad para despachar al Getafe.

Mejores apuestas Barcelona vs Getafe

Hándicap asiático - Barcelona (-2) ⭐ @ 1.70 en 1xBet

Primer goleador - Lamine Yamal ⭐ @ 4.00 en 1xBet

Primera mitad - Barcelona Más de 1.5 goles ⭐ @ 1.91 en 1xBet

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Barcelona 3-0 Getafe

Barcelona 3-0 Getafe Pronóstico de goleadores: Barcelona: Lamine Yamal x2, Karim Adeyemi

El Barcelona llegó al parón internacional en un estado de forma eléctrico en este inicio de temporada. Ganó 3-1 en el campo del Sevilla en su último partido, prolongando así su pleno de victorias en el curso.

El equipo de Hansi Flick también ha sido muy prolífico, anotando 17 goles en sus últimos tres partidos como local en todas las competiciones.

El Getafe, por tanto, viajará a la capital catalana con expectativas bajas. El conjunto de José Bordalás se sitúa en la zona media de la tabla, con dos victorias en sus primeros siete partidos. Un gol en el minuto 85 del fichaje veraniego Iván Azón sirvió para cerrar una importante victoria por 1-0 ante el Málaga en su última salida.

Alineaciones probables Barcelona vs Getafe

Posible alineación del Barcelona:

J. García, Cancelo, Martín, Cubarsí, E. García, Rodri, Pedri, Adeyemi, Fermín, Yamal, Jesús

Posible alineación del Getafe:

Soria, Femenía, Djené, Gudelj, Romero, Mojica, Martín, Mangala, Terrats, Azón, Unal

El Barça, a por otra victoria cómoda

Con un promedio de 4,5 goles cada 90 minutos en todas las competiciones, el ataque del Barcelona ha sido implacable en lo que va de curso. Ya ha marcado 31 goles en LaLiga, 13 más que cualquier otro equipo. A sus rivales domésticos les preocupará que el Barcelona ya esté superando ligeramente sus 28,5 xG (goles esperados).

Los locales tienen dudas sobre el estado físico de Raphinha de cara a este partido. Sin embargo, aunque el brasileño no sea de la partida, el equipo dispone de muchas otras opciones ofensivas.

Los fichajes veraniegos Gabriel Jesús y Karim Adeyemi ya han estrenado su casillero goleador con el Barça. Fermín López promedia una participación en gol cada 75 minutos en LaLiga, mientras que Yamal está que se sale.

El Getafe prioriza la solidez defensiva y solo promedia 0,57 goles anotados por partido en liga. Los Azulones han encajado ocho goles consecutivos sin respuesta en sus últimas tres visitas a Barcelona. Dado el momento de forma actual de los locales, el hándicap -2 a favor de los de Flick puede ser una apuesta inteligente.

Barcelona vs Getafe Apuesta 1: Hándicap asiático - Barcelona (-2) @ 1.70 en 1xBet

Un Yamal imparable listo para golpear pronto

Tras un Mundial discreto, Yamal ha resurgido en los últimos dos meses tanto con su club como con su selección. Ya ha marcado siete goles en siete partidos de LaLiga. El futbolista de 19 años también anotó cuatro goles en otros tantos encuentros con España durante el parón internacional.

Yamal se ha especializado últimamente en adelantarse pronto en el marcador. Ha marcado dentro de los primeros 30 minutos en tres ocasiones con el Barça esta temporada. El extremo también anotó el primer gol antes del minuto seis en cada uno de los tres partidos de España en la fase inicial de la Nations League.

Con la participación de Raphinha en duda y con Yamal como previsible lanzador de penaltis, es la apuesta inteligente para abrir el marcador. El aspirante al Balón de Oro puede ser el primero en marcar con una probabilidad implícita del 25 %.

Barcelona vs Getafe Apuesta 2: Primer goleador - Lamine Yamal @ 4.00 en 1xBet

El Barça, para dominar la primera mitad

La tendencia de Yamal a marcar pronto sugiere que el Getafe podría verse presionado desde el inicio. El conjunto del sur de Madrid es un equipo ordenado defensivamente, pero perdió a centrocampistas clave como Mauro Arambarri y Luis Milla este verano. Resulta difícil verlos compitiendo de tú a tú con jugadores como Rodri y Pedri en el centro del campo.

El Barça ofreció una exhibición en la primera mitad de su último partido como local ante el Racing de Santander. Generó 19 disparos y nueve ocasiones claras en los primeros 45 minutos. Marcó cuatro goles a partir de una asombrosa cifra de 4,47 xG en la primera parte.

El conjunto culé ha marcado al menos dos goles antes del descanso en cinco de sus últimos seis partidos. Flick querrá que su equipo muestre la misma intensidad desde el primer minuto. Con esos antecedentes, el mercado de Más de 1.5 goles del Barcelona en la primera mitad puede cumplirse, con una probabilidad implícita del 52,4 %.

Barcelona vs Getafe Apuesta 3: Primera mitad - Barcelona Más de 1.5 goles @ 1.91 en 1xBet

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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