Barcelona vs Espanyol Pronóstico y Apuestas LaLiga | 11/04/26

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Mejores apuestas Barcelona vs Espanyol

Espanyol +2 (Hándicap 3-Way) ⭐ @ 2.25 en 1xBet

Ambos equipos marcan (1ª parte) ⭐ @ 3.34 en 1xBet

Menos de 3.5 goles ⭐ @ 2.14 en 1xBet

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Barcelona vs Espanyol son cortesía de 1xBet, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de marcador: Barcelona 2-1 Espanyol

Barcelona 2-1 Espanyol Pronóstico de goleadores: Barcelona: Rashford, Yamal | Espanyol: Fernández

El Barcelona encara este fin de semana con el objetivo de sellar su quinta victoria seguida en el derbi catalán contra el Espanyol, buscando mantener o ampliar su ventaja de siete puntos en lo más alto de LaLiga.

El conjunto de Hansi Flick llega con una carga importante de trabajo, tras haberse medido al Atlético de Madrid en cuartos de final de la Champions League justo antes de este choque liguero. No obstante, un triunfo aquí sería un golpe casi definitivo para las aspiraciones al título del Real Madrid.

Históricamente, el Barcelona ha ejercido un dominio absoluto sobre el Espanyol en el derbi. No han perdido en ninguno de sus últimos 14 enfrentamientos directos y, además, han abierto el marcador en las últimas ocho citas consecutivas. Para este encuentro, el técnico alemán seguirá sin poder contar con Frenkie de Jong (muslo) ni Raphinha (isquiotibiales).

Por su parte, el rendimiento reciente del Espanyol fuera de casa es bastante pobre: acumulan 10 desplazamientos sin ganar en todas las competiciones. Sin embargo, no son un equipo fácil de batir a domicilio; solo se han quedado sin marcar en el 20% de sus salidas y apenas han perdido sin ver puerta en un 7% de las mismas.

En cuanto a las bajas visitantes, Clemens Riedel se pierde el partido por sanción, mientras que Javi Puado (rodilla) es la principal ausencia por lesión en el esquema de Manolo González.

Alineaciones Probables Barcelona vs Espanyol

Posible alineación del Barcelona:

J. García, Balde, Kounde, Cubarsí, G. Martín, F. López, Pedri, E. García, Rashford, Yamal, F. Torres

Posible alineación del Espanyol:

Dmitrovic, Hilali, Romero, Cabrera, Rubio, Ngonge, Gonzalez, Lozano, Dolan, Expósito, Fernández.

Las mejores apuestas Barcelona vs Espanyol

1er Pronóstico Barcelona vs Espanyol: Espanyol +2 (Hándicap 3-Way) @ 2.25 en 1xBet

Se espera una victoria ajustada para un Barcelona fatigado

Tres de los últimos cuatro derbis disputados en el Nou Camp en La Liga habrían dado como ganadora la apuesta de Espanyol +2. En su enfrentamiento más reciente, en noviembre de 2024, el Barcelona logró imponerse en casa por una diferencia de dos goles.

El desgaste físico derivado del duelo de Champions contra el Atlético de Madrid del pasado miércoles será un factor clave. El Espanyol, al haber tenido toda la semana para preparar la táctica, saldrá hipermotivado para competir del minuto uno al noventa.

Teniendo en cuenta que el Espanyol solo ha perdido tres partidos fuera de casa por un margen de dos o más goles esta temporada, apostar por el Espanyol con un hándicap de +2 (con una probabilidad implícita del 45.45%) se presenta como la opción con más valor en esta casa de apuestas.

2ºPronóstico Barcelona vs Espanyol: Ambos equipos marcan (1ª parte) @ 3.34 en 1xBet

Valor en los goles de ambos bandos durante la primera mitad

El Espanyol ha logrado ver portería en la primera mitad en el 33% de sus partidos como visitante esta temporada. Por otro lado, el Barcelona ha encajado gol antes del descanso en el 40% de sus encuentros como local en esta campaña 2025/26. Como dato curioso, el promedio del primer gol concedido por el Barça en casa se sitúa en el minuto 17.

Sin embargo, su pegada es innegable: suelen marcar su primer gol en casa alrededor del minuto 24, una cifra muy inferior a la media de la liga (32 minutos).

Puedes apostar a que ambos anotan en los primeros 45 minutos con una probabilidad del 30.30%. Con un Barça que podría estar algo distraído por la Champions y un Espanyol con el cuchillo entre los dientes ante su vecino, esta es una gran oportunidad que te ofrece este operador.

3er Pronóstico Barcelona vs Espanyol: Menos de 3.5 goles @ 2.14 en 1xBet

Apostando a un marcador corto: menos de 3.5 goles

Aunque casi la mitad de los partidos del Barcelona en casa han superado la barrera de los cuatro goles esta temporada, la realidad del Espanyol fuera de casa es distinta: solo en un tercio de sus desplazamientos se ha superado el Over 3.5.

Para este fin de semana, la cuota por el Under 3.5 goles refleja una probabilidad del 47.62%. Con el cansancio acumulado del Barça y la capacidad del Espanyol para desesperar a sus rivales locales, parece una elección inteligente. De hecho, en solo uno de los últimos cinco derbis ligueros con el Barça como local se han visto más de 3.5 goles.