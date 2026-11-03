Barcelona vs Aston Villa Pronóstico y Apuestas Champions League | 03/11/26

Nuestro experto en apuestas espera muchos goles en la capital catalana, con Raphinha liderando la victoria del Barcelona.

Mejores apuestas Barcelona vs Aston Villa

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Barcelona 4-2 Aston Villa

Barcelona 4-2 Aston Villa Pronóstico de goleadores: Barcelona: Raphinha x2, Lamine Yamal, Anthony Gordon - Aston Villa: Nicolas Jackson x2

El pleno de victorias del Barcelona en el arranque de temporada terminó con dos derrotas consecutivas ante el PSG y el Real Madrid. Sin embargo, los culés se recuperaron con una contundente victoria por 6-1 sobre el Alavés el sábado.

Ambos equipos luchan por acabar entre los ocho primeros de la fase de liga. El Barça suma seis puntos, gracias a sendas victorias convincentes ante el Feyenoord y el Galatasaray. Por su parte, el Aston Villa ha ganado sus tres partidos de Champions League esta temporada.

El calendario se complica a partir de ahora para el equipo de Unai Emery, que ya ha derrotado al Club Brugge, al Fenerbahce y al Viking. Los Villans solo han perdido uno de sus últimos nueve partidos en todas las competiciones. Sin embargo, no estuvieron en su mejor nivel en el empate 1-1 como local ante el Fulham el sábado.

Alineaciones probables Barcelona vs Aston Villa

Posible alineación del Barcelona:

J. García, Cancelo, Cubarsí, Martín, Balde, Rodri, Pedri, Yamal, Fermín, Gordon, Raphinha

Posible alineación del Aston Villa:

Suzuki, Cash, Lindelöf, Torres, Maatsen, Kamara, Gomes, McGinn, Manzambi, Mbaye, Jackson

El Barça busca imponerse en un partido abierto

Tras esos dos últimos tropiezos, el Barcelona pareció renovado y dueño de su juego ante el Alavés. Los culés generaron siete grandes ocasiones y un xG de 3,26 frente al conjunto vasco en una victoria merecida. Sin embargo, una vez más, la portería a cero se les escapó, ya que Mariano Díaz marcó en el minuto 84.

Los catalanes tienen un 86 % de victorias en todas las competiciones esta temporada. Promedian 4,07 goles cada 90 minutos. Pese a ello, es evidente que hay margen de mejora en defensa.

En nueve de los últimos 10 partidos del Barça ambos equipos han marcado. El Rayo Vallecano, el Racing de Santander y el Real Madrid han anotado dos goles cada uno en el Camp Nou esta temporada.

Las lesiones de los defensas Eric García, Jules Koundé, Andreas Christensen y Xavi Espart han contribuido a sus problemas atrás. Todos ellos podrían volver a ser baja el martes, en un partido que se jugará a las 17:00 h, hora de Chile. Apostar por la victoria del Barcelona y por que ambos equipos anoten parece ofrecer valor, con una probabilidad implícita del 49 %.

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Raphinha, listo para golpear pronto tras su doblete del fin de semana

Tras haber estado apartado durante alrededor de un mes, Raphinha no estuvo en su mejor nivel en esos duelos decisivos ante el PSG y el Real Madrid. Sin embargo, ya ha disputado tres partidos como titular desde su lesión. El brasileño estuvo mucho más incisivo y marcó dos goles ante el Alavés en su último partido, incluyendo un tanto en el minuto ocho.

La eficaz transición de Raphinha a la posición de delantero ha sido clave en el gran arranque de temporada del Barça. Su registro de 17 goles en 12 apariciones es sobresaliente, teniendo en cuenta su relativa falta de experiencia en ese rol.

Esa cifra incluye dos goles en la Champions League ante el Feyenoord. Raphinha abrió el marcador en apenas el minuto tres de aquel partido. Ha marcado en los primeros 15 minutos en tres ocasiones esta temporada.

El Aston Villa ha encajado 1,71 goles por partido como visitante en todas las competiciones. En general, han hecho un buen trabajo reemplazando a jugadores clave como Morgan Rogers y Ollie Watkins, que se marcharon en verano. Sin embargo, no cuentan con Ezri Konsa en el centro de la defensa, y sus carencias atrás han sido evidentes.

Raphinha es capaz de aprovechar esas debilidades. Con el 53 % de sus goles esta temporada llegando antes del descanso, el mercado de primer goleador para el brasileño puede cumplirse.

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Jackson, en racha, busca aprovechar los espacios al contragolpe

El Aston Villa confiará en su capacidad para generar peligro en las transiciones y al contragolpe. Nicolas Jackson tiene la velocidad necesaria para aprovechar la línea defensiva adelantada del equipo local.

El internacional senegalés ha entrado en racha de gol desde que se reencontró con su exentrenador en el Villarreal, Emery, en verano. Jackson ha marcado siete goles en sus últimos siete partidos en todas las competiciones.

El delantero de 25 años también está disfrutando de su participación en la Champions League esta temporada, con tres goles en otros tantos partidos. Promedia exactamente cuatro tiros por partido en Europa, frente a 2,6 intentos por partido en la Premier League.

En el pasado, la definición de Jackson le ha jugado en contra, pero eso no ha sido un problema últimamente. Sus cinco goles han llegado a partir de apenas 2,31 xG en la Premier League 2026/27. El ariete del Villa parece ofrecer valor para marcar en cualquier momento, con una probabilidad implícita del 32 %.

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Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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