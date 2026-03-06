Audax Italiano vs Colo Colo pronóstico de Liga de Primera | 07/03/2026

+

Mejores apuestas Audax Italiano vs Colo Colo

Gana Colo Colo⭐ @ 1.99 en 1xBet

Más de 2.5 goles⭐ @ 1.96 en 1xBet

Ambos equipos sí anotan⭐ @ 1.77 en 1xBet

Nuestro pronóstico respalda una victoria 2-1 de Colo Colo a Audax Italiano.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Audax Italiano vs Colo Colo son cortesía de 1xBet, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Recuerda que con el código promocional 1xBet para Chile puedes apostar en este y otros partidos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

El Estadio Bicentenario Municipal de La Florida se prepara para uno de los encuentros más atractivos de este fin de semana. Audax recibe a un Colo Colo inspirado y con un paso positivo en la Liga de Primera de Chile, con tres victorias y dos derrotas en cinco fechas disputadas.

El Cacique llega con la urgencia de recuperar regularidad tras un arranque de temporada lleno de altibajos, mientras que los Itálicos buscarán hacer pesar su localía para superar a los albos en el clasificatorio general.

Pese a esto, el equipo de Fernando Ortiz sigue mostrando mejoría, por lo que respalda una victoria en La Florida.

Alineaciones Probables Audax Italiano vs Colo Colo

Posible alineación de Audax Italiano:

Ahumada, Ferrario, Ortiz, Piña, Guajardo, Collao, Mateos, Matus, Aedo, Cabral, Coelho

Posible alineación de Colo Colo:

De Paul, Rojas, Villagra, Sosa, Ulloa, Vidal, Correa, Alarcón, Méndez, Aquino, Romero

1er Pronóstico Audax Italiano vs Colo Colo: Gana Colo Colo⭐ @ 1.99 por 1xBet

Colo Colo necesita sacudirse de la derrota ante la U en el clásico y volver a la senda del triunfo sería un bálsamo para los cuestionamientos del nivel mostrado en Santiago de Chile. Pese a esto, el equipo de Fernando Ortiz se mantiene en una buena posición en la tabla general.

Además, sabe que sumar de visitante es fundamental para no perderle la pista a los líderes del campeonato. Vino de concretar tres victorias consecutivas, con dos derrotas en sus últimos cinco compromisos de liga.

Su marca de anotaciones por partido es de dos goles, con una efectividad mayor al 70% en su ofensiva. Por lo que es viable que el Cacique saque un triunfo en el Bicentenario Municipal de La Florida.

2do Pronóstico Audax Italiano vs Colo Colo: Over de 2.5 goles⭐ @ 1.96 por 1xBet

Un partido atractivo a celebrarse este fin de semana en el Bicentenario, con dos equipos que han sido capaces de sumar mínimo un gol por juego. Detalle que los mantiene en los primeros siete de la clasificación general.

Para el Cacique será fundamental sumar de a tres en calidad de visitante para no alejarse de los líderes. Concretó tres triunfos seguidos con dos o más anotaciones, manteniendo su arco en ceros.

Mientras que Audax no ha tenido un arranque de temporada sólido y llega con la urgencia de recuperar terreno, situación que Colo Colo puede aprovechar por su efectividad positiva de su ofensiva.

Los últimos resultados respaldan que Colo Colo vuelva a la senda del triunfo en el campo del Bicentenario Municipal de La Florida.

3er Pronóstico Audax Italiano vs Colo Colo: Ambos equipos sí anotan⭐ @ 1.77 en 1xBet

Tanto de local, como de visitante, Colo Colo se ha caracterizado por ser un club capaz de concretar mínimo un gol por juego. Misma situación con Audax Italiano en casa al ser de los planteles con mejor eficacia en su delantera.

La efectividad de Colo Colo frente al arco rival es de más del 70% y, al igual que los itálicos, se caracterizan por ser un club con la capacidad de pelear por el campeonato de liga y por un lugar en las copas sudamericanas.

Conforme a su avance en la Primera División de Chile, este duelo pinta para que los dos equipos culminen con un tanto o dos cada uno en La Florida.