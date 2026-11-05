Este partido enfrenta dos estilos completamente opuestos. Los últimos diez encuentros de LaLiga del Barça han tenido 3 goles o más, mientras que ninguno de los últimos seis del Atleti ha superado los dos.

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Atletico Madrid 1-1 Barcelona

Atletico Madrid 1-1 Barcelona Pronóstico de goleadores: Atletico Madrid: Baena - Barcelona: Yamal

Atletico Madrid y Barcelona se enfrentan este domingo por la noche a las 17:00h (hora de Chile) en un duelo entre los dos primeros de LaLiga que luchan por el liderato. Las crecientes bajas por lesión de los catalanes podrían darle una ventaja importante al Atlético, sobre todo con el equipo de Diego Simeone encadenando siete victorias consecutivas en el campeonato.

El Atleti de Diego Simeone está a solo dos puntos del Barcelona, segundo clasificado de LaLiga 2026/27. Saben que una victoria en el Metropolitano este domingo les permitiría superar a los vigentes campeones.

El Atleti cuenta con el mejor registro defensivo de la categoría. El arquero Jan Oblak ya suma cinco arcos en cero en solo 11 partidos. Alex Baena encabeza las estadísticas ofensivas, con cinco goles y 24 ocasiones creadas. El Barça no genera ningún temor entre los hombres de Simeone.

El Barcelona goleó 6-1 al Alavés el pasado fin de semana. Los azulgranas se repusieron de inmediato tras caer en el primer Clásico de la temporada en el Camp Nou. El Barça sigue siendo el equipo más espectacular del campeonato, con 46 goles anotados en 11 partidos de LaLiga.

Sin embargo, la situación de lesiones del Barcelona sigue empeorando. Rodri tuvo que ser sustituido en el descanso entre semana por una lesión de isquiotibiales. El exjugador del Manchester City ya es baja confirmada para la visita al Metropolitano. Con Jules Koundé y Eric García también fuera y Andreas Christensen todavía en duda, la estructura defensiva del Barcelona se ha vuelto cada vez más frágil.

Alineaciones probables Atletico Madrid vs Barcelona

Posible alineación del Atletico Madrid:

Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo, Barrios, Hjulmand, Baena, G. Simeone, Alvarez, Lee

Posible alineación del Barcelona:

Joan Garcia, Cancelo, Cubarsi, Gerard Martin, Balde, Bernal, Pedri, Fermin Lopez, Yamal, Raphinha, Gordon

El Atleti merece más de lo que refleja el mercado

Antes de su derrota en la Champions ante el Bayern, el Atlético encadenaba una racha invicta de nueve partidos en todas las competiciones. Solo han encajado ocho goles en 11 partidos, con el mejor registro defensivo de LaLiga.

Cuatro de sus últimas cinco victorias llegaron también con arco en cero, incluido su triunfo en la Champions League frente al Manchester United. Además dejaron sin marcar a equipos como el Espanyol, el Levante y el Deportivo.

El Barcelona visita el Metropolitano sin Eric García, Jules Koundé ni Roony Bardghji. Su cobertura defensiva ya es escasa. Rodri también será baja por una lesión de isquiotibiales.

Si se añade esto a la buena forma del Atlético como local, los locales deberían poder hacerle un partido difícil al Barcelona. Esperamos que el Atleti evite la derrota, un desenlace que cotiza a una probabilidad implícita del 51,28 %.

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Yamal busca el camino ante el muro del Atlético

Lamine Yamal lleva diez goles en LaLiga 2026/27. Solo Raphinha (15) ha marcado más que la joven estrella española. Yamal se acerca a Raphinha como máximo destacado del Barça esta temporada, con una valoración media de 8,59.

También ha sido el jugador más resistente del plantel azulgrana esta campaña, con 905 minutos disputados en LaLiga. Yamal marcó dos goles en la reciente goleada 6-1 del Barça ante el Alavés, por lo que llega en buena forma.

El Atlético encaja de media solo 0,73 goles por partido, así que anotar en el Metropolitano no será sencillo para Yamal. Aun así, es un jugador para el que Diego Simeone no tiene receta. Su porcentaje de acierto es del 90,9 % en lo que va de LaLiga. Esperamos que el mercado de goleador en cualquier momento se cumpla este domingo, con una probabilidad implícita del 47,62 %.

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La historia sugiere un duelo ajustado en el Metropolitano

Solo uno de los nueve enfrentamientos de LaLiga entre ambos equipos en el Metropolitano ha tenido cuatro goles o más. Fue la derrota del Atleti por 4-2 en marzo del año pasado.

Los otros ocho partidos tuvieron tres goles o menos. Los 21 goles repartidos en nueve enfrentamientos dan una media de solo 2,33 goles por partido. El Atlético solo ha encajado ocho goles en 11 partidos de LaLiga esta temporada. Como de costumbre, Diego Simeone prioriza ante todo ser un equipo difícil de batir.

Por su parte, el Barça promedia 4,18 goles por partido. Sus 46 goles lideran la tabla entre las cinco grandes ligas europeas. Sin embargo, Simeone intentará mantener a raya a los hombres de Hansi Flick el mayor tiempo posible.

El mercado de menos de 3,5 goles cotiza a una probabilidad implícita del 50 % y parece la mejor opción de valor de nuestro pronóstico Atletico Madrid vs Barcelona. Según el registro defensivo del Atlético y los resultados históricos entre ambos, una probabilidad justa estaría más cerca del 71 %.

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Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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