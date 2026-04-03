Atlético de Madrid vs Barcelona Pronóstico y Apuestas LaLiga | 04/04/26

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Mejores apuestas Atlético de Madrid vs Barcelona

Victoria del Barcelona ⭐ @ 2.15 en 1xBet

Lamine Yamal marca en cualquier momento ⭐ @ 2.70 en 1xBet

Segunda mitad - Ambos equipos anotan ⭐ @ 2.38 en 1xBet

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: Atlético de Madrid 1-2 Barcelona

Atlético de Madrid 1-2 Barcelona Predicción de goleadores: Antoine Griezmann - Lamine Yamal, Fermín López

El Atlético de Madrid está encaminado a terminar entre los cuatro primeros en LaLiga, pero no está en la lucha por el título. Una derrota 3-2 en el derbi en el Santiago Bernabéu antes del parón internacional cambió poco en términos de su temporada.

Las competiciones de copa son ahora la prioridad de Simeone. Los Rojiblancos vencieron al Tottenham 7-5 en el global para clasificar a los cuartos de final de la Champions League. También disputarán la final de la Copa del Rey este mes tras su victoria en semifinales sobre el Barcelona.

En contraste, este es un gran partido para el Barça, que está luchando con el Real Madrid por el título. El equipo de Hansi Flick ha ganado sus últimos cinco partidos de liga. Ganaron de forma poco convincente 1-0 al Rayo Vallecano en su último partido, tras una victoria por 7-2 en la Liga de Campeones sobre el Newcastle.

Alineaciones Probables Atlético de Madrid vs Barcelona

Posible alineación del Atlético de Madrid:

Musso, Ruggeri, Hancko, Le Normand, Molina, Koke, Vargas, Baena, Griezmann, González, Álvarez

Posible alineación del Barcelona:

J. García, Cancelo, Martín, Cubarsi, E. García, Bernal, Pedri, Rashford, Fermín, Yamal, Ferrán Torres

Las mejores apuestas Atlético de Madrid vs Barcelona

1er Pronóstico Atlético de Madrid vs Barcelona: Victoria del Barcelona @ 2.15 en 1xBet

Estos clubes se enfrentarán dos veces en las próximas dos semanas en Champions League. Eso afectará indudablemente cómo el Atlético de Madrid aborda este partido. Se espera que Simeone comience sin varios de sus titulares habituales, siendo el enfrentamiento europeo la clara prioridad.

El técnico del Atleti no tendrá a Marcos Llorente y Johnny Cardoso debido a suspensiones. También tiene preocupaciones por el estado físico de Jan Oblak, Marc Pubill, Pablo Barrios y Alexander Sørloth. Hay pocas posibilidades de que el Cholo arriesgue a alguien que no esté al 100% de condición física.

El Barcelona contará con una alineación fuerte. Han ganado siete de sus últimos 8 partidos en todas las competiciones. Se habrán beneficiado del descanso, ya que el cansancio se notó la última vez en LaLiga.

Los visitantes también tienen el impulso de haber ganado en cuatro de sus últimas cinco visitas al Estadio Metropolitano. Ofrecen valor con una probabilidad implícita de victoria del 46.08%.

2ºPronóstico Atlético de Madrid vs Barcelona: Lamine Yamal marca en cualquier momento @ 2.72 en 1xBet

El Barcelona ha perdido a Raphinha por una lesión que podría tener serias consecuencias en el próximo mes. La ausencia del brasileño probablemente hará que su juego se enfoque aún más en el flanco derecho de Lamine Yamal, quien también podría asumir la responsabilidad de los penaltis.

Eso solo debería aumentar la amenaza de gol del joven de 18 años. Yamal ya está teniendo una gran temporada en ese sentido. Ha anotado 14 veces en LaLiga, el mejor registro de su corta carrera hasta la fecha.

El extremo ha marcado 21 veces en todas las competiciones para el Barça esta temporada. Anotó seis goles en siete apariciones con el club antes del parón internacional. Eso incluyó un brillante hat-trick contra el Villarreal.

Se considera que el Atlético de Madrid tiene una debilidad en el lateral izquierdo. Eso es algo que Yamal puede explotar en este encuentro. Su nombre suena razonable para una apuesta de goleador en cualquier momento.

3er Pronóstico Atlético de Madrid vs Barcelona: Segunda mitad - Ambos equipos anotan @ 2.38 en 1xBet

Aunque no es una prioridad, Simeone debería tener un banquillo fuerte al que recurrir en este partido. En posiciones donde no hay problemas de condición física, podría reservar a sus internacionales y usarlos en la segunda mitad. El Atleti querrá hacer trabajar a las estrellas del Barça lo máximo posible y deberían plantear algunas cuestiones.

Los Rojiblancos han anotado fácilmente después del descanso en casa esta temporada en LaLiga. El 62% de sus goles en el Estadio Metropolitano han llegado en la segunda mitad. Promedian 1.4 goles por partido después del descanso frente a sus aficionados en la liga.

Mientras tanto, el 54% de los goles de liga del Barcelona esta temporada han llegado en la segunda mitad. También anotaron cuatro veces después del minuto 70 en una victoria 4-2 en su última visita de liga a este estadio.

Respaldar a ambos equipos para anotar en la segunda mitad podría ser el camino a seguir. Esa apuesta tiene una probabilidad implícita del 41.8%.