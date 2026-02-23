Atalanta vs Borussia Dortmund Pronóstico y Apuestas Champions League | 25/02/26

+

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de marcador: Atalanta 1-1 Borussia Dortmund

Predicción de goleadores: Atalanta: Mario Pašalić; Borussia Dortmund: Serhou Guirassy

La Atalanta afronta el duelo de vuelta de su playoff de la Champions League con un desafío significativo: recibe al Borussia Dortmund en el New Balance Arena en Bérgamo. Los locales están motivados por su estado de forma en la Serie A, especialmente tras su impresionante victoria sobre el actual campeón de la liga, el Nápoles.

Es probable que el equipo de Raffaele Palladino estuviera decepcionado por dejar Alemania sin un mejor resultado. El equipo italiano controló más el balón y registró tres tiros a puerta en comparación con los dos del Dortmund. Esperan mejorar en el último tercio para lograr meter el balón en el fondo de la red el miércoles por la noche.

Para avanzar o llegar a la prórroga, los locales deben marcar al menos dos goles y mantener su portería a cero. Aunque esta es una tarea difícil, pueden tener esperanzas considerando que el Dortmund perdió sus dos encuentros anteriores de la UCL por un marcador de 2-0.

El Dortmund simplemente necesita evitar la derrota o impedir que los locales marquen más de una vez para garantizar su pase a los octavos de final. Recientemente, el BVB registró un empate 2-2 como visitante contra el RB Leipzig en la Bundesliga. Este resultado puede haber sido influenciado por su próximo viaje a Italia.

Los hombres de Niko Kovač necesitan superar el hecho de que han tenido dificultades para derrotar a rivales italianos durante esta campaña de la UCL.

Alineaciones Probables Atalanta vs Borussia Dortmund

Posible alineación del Atalanta:

Carnesecchi, Kossounou, Djimsiti, Kolasinac, Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi, Pašalić, Zalewski, Scamacca

Posible alineación del Borussia Dortmund:

Kobel, Reggiani, Anton, Bensebaini, Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson, Beier, Brandt, Guirassy

Las mejores apuestas Atalanta vs Borussia Dortmund

1er Pronóstico Atalanta vs Borussia Dortmund: Doble oportunidad: Atalanta/Empate @ 1.38 en 1xBet

La Atalanta ha tenido una campaña inconsistente en la Champions, registrando 4 victorias y 4 empates en sus 9 encuentros. Han perdido los últimos tres partidos consecutivos de UCL. Además, solo dos de sus cuatro victorias han sido en su estadio, lo cual podría preocupar a los seguidores locales. Sin embargo, han ganado cuatro de sus últimos cinco encuentros.

El triunfo del Dortmund la semana pasada fue algo poco habitual en sus recientes salidas europeas, siendo una de las pocas victorias en sus últimos 4 partidos en esta competición. No obstante, su forma general es fuerte, ya que el equipo de Kovač ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, permaneciendo invicto en esa racha.

Como resultado, separar a estos equipos en esta ocasión es difícil, especialmente dado que los visitantes solo han logrado una victoria a domicilio en cuatro partidos fuera de casa en la UCL. El Dortmund ha ganado dos de los últimos tres enfrentamientos directos, pero el único encuentro en Italia terminó en empate.

2ºPronóstico Atalanta vs Borussia Dortmund: Ambos equipos marcan - Sí @ 1.58 en 1xBet

El equipo alemán ha sido el más productivo ofensivamente de los dos, anotando 21 goles en la Champions League esta temporada. Este total los coloca séptimos entre los 32 equipos que inicialmente comenzaron la competición, con un promedio de 2.34 goles por partido.

La Atalanta se sentirá alentada por el hecho de que sus visitantes han concedido 17 goles en sus 9 partidos de la UCL esta temporada, con un promedio de 1.89 goles por partido. Los visitantes solo mantuvieron su portería a cero en dos ocasiones a lo largo de la campaña.

En contraste, el equipo de Palladino ha tenido dificultades para anotar de forma consistente en esta competición, encontrando la red solo 10 veces en 9 partidos mientras concedían 12. Cada uno de los dos últimos partidos en casa de la Atalanta en todas las competiciones produjo goles en ambos extremos.

También cabe señalar que dos de los últimos tres enfrentamientos directos vieron a ambos equipos anotar, lo que sugiere un resultado similar el miércoles en las apuestas Atalanta vs Borussia Dortmund.

3er Pronóstico Atalanta vs Borussia Dortmund: Serhou Guirassy marca en cualquier momento @ 2.30 en 1xBet

Se espera que Serhou Guirassy sea la figura central en la estrategia ofensiva del Dortmund. Es el máximo goleador del club en la Champions League esta temporada, con cuatro goles, y ha dado tres asistencias en sus nueve apariciones. El delantero de Guinea ha mostrado números excelentes, por lo que es un candidato principal para anotar en este encuentro.

Aunque el delantero de 29 años no marcó contra el Leipzig el fin de semana, su registro más reciente es excelente, con 6 goles en sus últimas 5 apariciones en todas las competiciones. Esa racha incluye un par de dobletes, así como un gol y una asistencia en el partido de ida contra la Atalanta.

Habiendo contribuido directamente a ambos goles en la victoria por 2-0 del partido de ida, Guirassy sigue siendo una gran amenaza. A medida que la Atalanta avance para revertir el déficit global, probablemente encontrará un espacio significativo para explotar en el último tercio. Podrías respaldarlo como goleador en las apuestas Atalanta vs Borussia Dortmund.