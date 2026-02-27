Arsenal vs Chelsea Pronóstico y Apuestas Premier League | 01/03/26

+

Mejores apuestas Arsenal vs Chelsea

Gana Arsenal ⭐ @ 1.656 en 1xBet

Ambos equipos anotan - Sí ⭐ @ 1.72 en 1xBet

Gyokeres anota en cualquier momento ⭐ @ 2.17 en 1xBet

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: Arsenal 2-1 Chelsea

Arsenal 2-1 Chelsea Predicción de goleadores: Arsenal: Viktor Gyokeres, Bukayo Saka; Chelsea: João Pedro

Tras ceder una ventaja de 2-0 contra los Wolves la semana pasada y reducir su liderazgo a dos puntos, las perspectivas del Arsenal parecían sombrías. Una semana después, la energía positiva ha vuelto. Los Gunners realizaron una actuación maravillosa en el derbi del norte de Londres el pasado fin de semana, aplastando al Tottenham 4-1.

Desafortunadamente para los hombres de Mikel Arteta, juegan después del Manchester City este fin de semana. Esto significa que probablemente el City habrá reducido la brecha de cinco puntos a dos antes de que el Arsenal siquiera pise el campo. Esto podría ser el impulso que el Arsenal necesita para finalmente asegurarse el título de la Premier League.

Los hombres de Arteta deben prepararse para otro duro derbi londinense, recibiendo al Chelsea en el Emirates Stadium. Los aficionados de todo el mundo pedirán más de lo mismo que la semana pasada. Mientras tanto, este equipo de los Blues ha mejorado significativamente bajo su nuevo entrenador.

Liam Rosenior ha hecho un trabajo maravilloso al mando desde que llegó en enero. Dicho esto, el Chelsea ha flaqueado recientemente, perdiendo puntos relativamente fáciles. Los Blues cedieron una ventaja ante el Burnley el fin de semana pasado, terminando el partido 1-1. Ese resultado ha puesto en peligro sus aspiraciones de la Champions League.

Alineaciones Probables Arsenal vs Chelsea

Posible alineación del Arsenal:

David Raya, Timber, Saliba, Magalhães, Hincapié, Zubimendi, Eze, Rice, Saka, Trossard, Gyokeres

Posible alineación del Chelsea:

Robert Sánchez, James, Adarabioyo, Chalobah, Gusto, Caicedo, Santos, Palmer, Enzo Fernández, Neto, Pedro

Las mejores apuestas Arsenal vs Chelsea

1er Pronóstico Arsenal vs Chelsea: Gana Arsenal @ 1.656 en 1xBet

A pesar de acumular algunos resultados "pobres" en las últimas semanas, el Arsenal sigue invicto en sus últimos ocho partidos consecutivos en todas las competiciones. Los Gunners acumulan cinco partidos sin perder en la Premier League. Solo han perdido tres partidos de liga en toda la temporada, y solo una vez en el Emirates Stadium.

El Chelsea está en una racha similar; están invictos en sus últimos seis partidos de liga. Sin embargo, los empates en casa contra Leeds y Burnley podrían preocupar a sus seguidores. Ninguna de las victorias de los Blues fuera de casa esta temporada ha sido contra equipos que están por encima de ellos en la tabla antes de este fin de semana.

Los del oeste de Londres han tenido dificultades contra los Gunners en la historia reciente. Los hombres de Arteta están invictos contra estos oponentes en los últimos 10 enfrentamientos directos, ganando siete de ellos. El Arsenal ha ganado las semifinales de la EFL Cup recientemente, por lo que se esperaría que se lleven los tres puntos el domingo.

2ºPronóstico Arsenal vs Chelsea: Ambos equipos anotan - Sí @ 1.72 en 1xBet

Arsenal y City están empatados en términos de goles anotados esta temporada, con 56. El Chelsea está siguiente en la línea, con 48 goles en 27 partidos. Curiosamente, los Blues han anotado más goles fuera de casa (25) que en Stamford Bridge (23).

Eso debería dar confianza a los aficionados. A pesar de que los Gunners presumen de la mejor defensa de la liga, los visitantes son lo suficientemente buenos para anotar aquí. Los Blues han marcado en cada uno de sus últimos doce partidos y han anotado 16 goles en sus últimas ocho salidas de liga.

En el 69 % de los partidos fuera de casa del Chelsea, ambos equipos han marcado. Mientras tanto, esa estadística baja al 49% para los partidos en casa del Arsenal. Sin embargo, tres de los últimos cinco partidos para ambos equipos han presentado goles en ambos extremos. Confiamos en goles por ambas partes en nuestras apuestas Arsenal vs Chelsea.

3er Pronóstico Arsenal vs Chelsea: Gyokeres anota en cualquier momento @ 2.17 en 1xBet

Viktor Gyokeres fue una vez etiquetado como un fichaje fallido del Arsenal por algunos analistas. Sin embargo, a partir de febrero de 2026, lidera a todos los jugadores de la Premier League en goles en todas las competiciones este año. Su intención es continuar su racha en este encuentro.

Gyokeres anotó un doblete la semana pasada en el derbi del norte de Londres, pero fue su movimiento y juego de enlace lo que destacó. Ahora ha registrado 10 goles en la Premier League en 26 apariciones para el club. El delantero está solo a tres goles de ser el delantero más prolífico bajo Arteta.

Viktor parece estar alcanzando su punto máximo en un momento crucial para los Gunners. Con siete goles en sus más recientes 10 apariciones, es el hombre a respaldar este fin de semana en las apuestas Arsenal vs Chelsea. Además, marcó en la semifinal de la EFL Cup contra el Chelsea, lo que lo convierte en una fuerte opción este fin de semana.