Apuestas del playoff de la UCL: Tendencias para encuentros repetidos

El Mónaco ha vencido al PSG en cuatro de sus últimos siete enfrentamientos en todas las competiciones. El Benfica espera que su emocionante partido de seis goles contra el Real Madrid haya dejado huella.

Desde la eliminación de la regla de los goles de visitante en la Champions League en 2021, han surgido patrones cuando los equipos se enfrentan en repetidas ocasiones o se miden con rivales domésticos.

Análisis de la repetición del Benfica vs Real Madrid

El dramático gol en el minuto 98 del portero del Benfica, Anatoliy Trubin, que selló la victoria por 4-2 sobre el Real Madrid el mes pasado, fue un momento significativo en la competición. Como resultado de su desempeño resiliente, el Benfica de José Mourinho se enfrentará de nuevo a ellos en los playoffs de eliminación directa de la UCL.

Hay varias narrativas a considerar al apostar en este segundo encuentro. Más notablemente, Mourinho tendrá dos intentos más para derrotar a uno de sus antiguos clubes.

En segundo lugar, es importante examinar las estadísticas de su partido inicial en enero. El Benfica registró 2.99 xG, significativamente más alto que el 1.5 del Real Madrid. Además, el Benfica realizó 12 tiros a puerta, en comparación con solo seis del Real Madrid.

El equipo portugués también demostró una mayor presión ofensiva, registrando 47 toques dentro del área de penal del oponente, mientras que los Blancos lograron solo 29 toques en el área del Benfica.

Las dos tarjetas rojas recibidas por los jugadores del Real Madrid en los minutos 92 y 96 no pueden ser excusa de la falta de eficiencia ofensiva del equipo. Estas expulsiones ocurrieron mucho después del período en el que el equipo de Álvaro Arbeloa debería haber tomado el control del partido.

Se espera que el Real Madrid aplique las lecciones aprendidas de esa derrota durante los playoffs de eliminación directa. Las tendencias históricas sugieren que el equipo español suele hacer correcciones tácticas en tales repeticiones para asegurar una eventual victoria.

En cuartos de final de la UCL 22/23, Inter de Milán y Benfica empataron 3-3 en un segundo partido de muchos goles, después de que el Inter ganara el primer partido por 2-0 en Lisboa. Cuando se enfrentaron de nuevo en la fase de grupos de la UCL 23/24, ambos adoptaron estrategias más cautelosas, resultando en una estrecha victoria por 1-0 para el Inter.

Una tendencia similar que involucra al Real Madrid ocurrió a lo largo de las campañas de la UCL de 2022, 2023 y 2024. El Madrid se enfrentó al Manchester City en las tres campañas.

En 2022, ambos partidos fueron altamente impredecibles, ya que presentaron 11 goles. En la temporada siguiente, el City se adaptó al estilo de contraataque del Madrid, resultando en un cauteloso empate 1-1 seguido de una dominante victoria por 4-0 para el City.

En 2024, ambos equipos mostraron un respeto mutuo significativo y cautela táctica. El segundo partido terminó en un empate 1-1 y se decidió en la tanda de penaltis. Esto sugiere que cuanto más se enfrentan los equipos entre sí, más entienden el estilo de sus oponentes.

Por lo tanto, apostar por un menor número total de goles es una estrategia más segura en los partidos críticos de eliminación directa.

La rivalidad doméstica entre PSG y Mónaco

Otra narrativa convincente en la Champions League de esta temporada involucra al Paris Saint-Germain, que jugará contra el Mónaco en los playoffs de eliminación directa. De hecho, los dos equipos se enfrentarán tres veces en dos semanas y media: dos veces en la UCL, seguidas de un partido crucial de la Ligue 1 en el Parc des Princes.

El PSG tiene un sólido historial reciente contra rivales domésticos en competición europea. La temporada pasada dominó al Brest, debutante de la Champions League, ganando 10-0 en el global.

En cambio, la victoria amplia sobre el AS Mónaco no está tan clara, ya que el club ha ganado cuatro de sus últimos siete enfrentamientos en el Stade Louis II. No obstante, Les Parisiens han anotado 9 goles en total en sus últimos dos partidos en casa contra el Mónaco.

Esto sugiere que el Mónaco probablemente necesitará establecer una ventaja en el primer partido para seguir siendo competitivo cuando viajen a París para el segundo partido.

Las tendencias recientes sugieren que el Mónaco podría presentar un desafío difícil para el PSG. Durante la temporada 2022/23, el AC Milan logró contener a un Napoli que tenía una ventaja de 14 puntos en la cima de la Serie A. A pesar del dominio doméstico del Napoli, el Milan ganó 1-0 en casa y aseguró un empate 1-1 fuera para avanzar.

De manera similar, en 2020/21, el Chelsea utilizó una estrategia defensiva específica para derrotar repetidamente al Manchester City en varias competiciones, incluida la final de la Champions League. Estos casos sirven como recordatorio de que un equipo aparentemente débil con un plan táctico claro puede superar a un oponente favorito.

La paradoja del desvalido se cierne sobre el Olympiacos

El equipo griego Olympiacos logró derrotar al Bayer Leverkusen en su penúltimo partido de la fase de liga de la Champions League. Esta victoria por 2-0 en casa le otorgó una plaza en el top 24, estableciendo una revancha a dos partidos contra el mismo oponente alemán.

Habitualmente, los equipos de ligas con coeficientes europeos más bajos pueden mantener un alto nivel de intensidad para un solo partido, pero mantener ese rendimiento a lo largo de un duelo a dos partidos resulta más difícil. Al menos, eso es lo que sugieren las tendencias recientes.

De hecho, la paradoja del tapado es una gran trampa para los apostadores en la UCL en las últimas temporadas. Los equipos que no pertenecen a las cinco grandes ligas sufren en las repeticiones de eliminación contra oponentes de élite después de ganar el partido inicial. Estadísticamente, el 80% de estos equipos no logran derrotar al mismo oponente dos veces en un solo torneo.

Esto no pinta bien para el Olympiacos, que perdió el primer lugar en la Superliga griega el fin de semana. El Leverkusen acumula una racha de tres partidos sin perder y está a solo tres puntos de los cuatro primeros de la Bundesliga.

Con las apuestas ahora elevadas, el Leverkusen enfrentará un cambio psicológico y táctico. Que el equipo alemán sea anfitrión del segundo partido podría ser un factor clave, siempre que puedan manejar la intensa atmósfera del Estadio Georgios Karaiskakis durante el primer partido.