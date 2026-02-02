Albacete vs Barcelona Pronóstico y Apuestas Copa del Rey | 03/02/26

+

Mejores apuestas Albacete vs Barcelona

Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.77 en 1xBet

Primer tiempo - Albacete o Empate ⭐ @ 2.21 en 1xBet

Más goles en la segunda mitad ⭐ @ 1.89 en 1xBet

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Albacete vs Barcelona son cortesía de 1xBet, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Recuerda que con el código promocional 1xBet para Chile puedes apostar en este y otros partidos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de marcador: Albacete 2-3 Barcelona.

Predicción de goleadores: Albacete: Jefte Betancor, Agus Medina - Barça: Marcus Rashford, Dani Olmo, Robert Lewandowski.

El Albacete busca dar otra gran sorpresa en la Copa del Rey de esta temporada. Derrotaron al Real Madrid 3-2 en casa en la ronda anterior y son el único club de Segunda División que queda. Ese resultado también impulsó su suerte en la liga. El equipo de Alberto González ha subido a mitad de tabla tras ganar sus últimos tres partidos de liga sin recibir goles.

El Barcelona ganó 2-0 como visitante ante el líder de la Segunda División, Racing Santander, en los octavos de final. Desde entonces, han ganado cuatro de sus cinco partidos en todas las competiciones. La excepción fue una derrota 2-1 contra la Real Sociedad en LaLiga, pero lograron un puesto entre los ocho mejores de la Champions League la semana pasada.

Alineaciones Probables Albacete vs Barcelona

Posible alineación del Albacete:

Lizoain, Aguado, Moreno, Vallejo, Neva, Bernabéu, Meléndez, Capi, Pacheco, Medina, Betancor.

Posible alineación del Barcelona:

J. García, Martín, E. García, Araujo, Cancelo, De Jong, Bernal, Rashford, Olmo, Yamal, Lewandowski.

Las mejores apuestas Albacete vs Barcelona

1er Pronóstico Albacete vs Barcelona: Ambos equipos marcan @ 1.77 en 1xBet

El Albacete ha sido uno de los equipos más entretenidos de ver en la Segunda División esta temporada. Sus partidos de liga promedian 2.67 goles por partido en total. Solo tres clubes en la Segunda División española tienen un promedio más alto que eso.

También mostraron calidad ofensiva contra el Real Madrid. Aunque se beneficiaron de las rotaciones de algunos jugadores visitantes, otros como Dean Huijsen, Vinicius Júnior y Fede Valverde fueron titulares. El Albacete realizó 12 intentos a lo largo de los 90 minutos y sacó el máximo provecho de su posesión limitada.

Los jugadores rivales continúan explotando la línea alta del Barcelona. Viktor Dadason, del Copenhague, y Álvaro Rodríguez, del Elche, marcaron al contraataque contra los catalanes en la última semana. Eso debe ofrecer aliento al menos favorito en estos cuartos de final.

Esta temporada, los visitantes han recibido 1.5 goles por cada 90 minutos fuera de casa en LaLiga. Eso aumenta la sensación de que respaldar que ambos equipos marcan puede ser una elección inteligente.

2ºPronóstico Albacete vs Barcelona: Primer tiempo - Albacete o Empate @ 2.21 en bet365

El fin de semana pasado, el Barcelona tuvo una de sus mejores actuaciones en la primera mitad contra el Elche. En cambio, suelen tener ciertos problemas para arrancar con fuerza esta temporada.

Hasta el sábado, el equipo de Flick no había estado por delante al descanso en ninguno de sus últimos seis partidos. En LaLiga, su diferencia de goles en la primera mitad es solo +10, en comparación con +27 después del descanso.

Esa tendencia se ha repetido en la Copa del Rey. El Barça no logró un avance hasta el minuto 76 ante el modesto Guadalajara en su primer partido. También se mantuvo el empate hasta el minuto 66 en la última ronda contra el Racing.

Así, respaldar a los locales en el mercado de doble oportunidad en la primera mitad parece bueno para las apuestas Albacete vs Barcelona con una probabilidad implícita del 42%.

3er Pronóstico Albacete vs Barcelona: Más goles en la segunda mitad @ 1.89 en bet365

Existe la posibilidad de que el Albacete se canse en este partido y, en última instancia, deje demasiado espacio. Solo tuvieron el 22% de la posesión del balón contra el Real Madrid. Es poco probable que esta cifra sea más alta contra el Barcelona, por lo que los locales tendrán que trabajar muy duro.

Los suplentes serán cruciales para ambos equipos. Jefte Betancor salió del banquillo para marcar goles en el minuto 82 y 94 contra los Blancos.

Al igual que el Barcelona, el Albacete también ha anotado tarde esta temporada. De hecho, el 77% de sus goles en la Segunda División han llegado en la segunda mitad. Mientras tanto, el 67% de todos los goles marcados en sus encuentros de liga se produjeron en la segunda mitad.

Esas tendencias sugieren que la primera mitad puede ser la parte más tranquila del partido. Pronosticar que el segundo tiempo tendrá más goles parece ofrecer valor en las apuestas Albacete vs Barcelona.