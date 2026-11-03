AEK Athens vs Real Madrid Pronóstico y Apuestas Champions League | 04/11/26

Tras ganar su primer partido de la fase de liga ante el LASK Linz, el AEK Athens ha encadenado derrotas frente al Shakhtar y al Manchester City. El Real Madrid representa otra prueba exigente para los griegos.

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: AEK Athens 1-3 Real Madrid

AEK Athens 1-3 Real Madrid Pronóstico de goleadores: AEK Athens: Jovic - Real Madrid: Mbappé, Vinicius, Güler

El Real Madrid de José Mourinho viaja a Atenas la noche del miércoles con el objetivo de mantener su arranque invicto en la fase de liga de la Champions 2026/27.

El AEK Athens ocupa el puesto 29 de la tabla, con solo tres puntos de sus primeros tres partidos. Su campaña europea arrancó bien con una victoria por 1-0 en casa ante el LASK Linz. Sin embargo, desde entonces ha sufrido dos derrotas como visitante frente al Shakhtar Donetsk y el Manchester City. De cara a este partido, ha perdido cuatro de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones.

Las derrotas ante el PAOK (3-1) y el Panathinaikos (2-0) en liga doméstica han golpeado duro al AEK. Los locales también se quedan sin su arquero titular, Thomas Strakosha, esta semana por una lesión de muñeca. Lazaros Rota y João Mário figuran como dudas, ambos por enfermedad, así que también podrían perderse el partido.

Han sido buenas semanas para el equipo de Mourinho. El Madrid ganó el primer Clásico de la temporada en el Camp Nou y se mantiene invicto en la fase de liga de la Champions. Además, ha promediado 3,4 goles por partido en sus últimos cinco compromisos en todas las competiciones.

Vinicius Jr. regresa al once titular tras cumplir una sanción de cuatro partidos en liga. El Real logró recientemente su sexta victoria consecutiva en todas las competiciones con un 3-0 en su visita al Racing de Santander, antes de poner rumbo a Atenas.

Alineaciones probables AEK Athens vs Real Madrid

Posible alineación del AEK Athens:

Brignoli, Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios, Arriaga, Majer, Marin, Mário, Jovic, Varga

Posible alineación del Real Madrid:

Courtois, Dumfries, Rüdiger, Huijsen, Carreras, Tchouaméni, Camavinga, Güler, Bellingham, Vinicius, Mbappé

El Real se impondrá pese a volver a dejar su portería a cero

El Real ha sido perfecto hasta ahora en la fase de liga de la Champions 2026/27. Ha ganado todos sus partidos, pero también ha encajado en cada uno de ellos. Los Blancos derrotaron al Inter por 2-1 y al RB Leipzig por 4-1 en el Bernabéu, y protagonizaron una visita muy entretenida a Roma, que terminó en victoria por 4-3.

El AEK también ha marcado al menos una vez en sus tres salidas en la fase de liga de la Champions esta temporada. Ha perdido sus dos últimos partidos, pero aun así ha demostrado que sabe aprovechar sus ocasiones de gol.

El Real tiene suficiente poder ofensivo como para que encajar un gol no suela impedirle ganar sus partidos de Champions. Con Kylian Mbappé, Vinicius Jr. y Jude Bellingham en su alineación, pueden marcar con facilidad. Esperamos una victoria del Real sin portería a cero, con una probabilidad implícita del 44,4 %.

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Atenas se prepara para otra noche de muchos goles en la Champions

Todo apunta a otro partido con muchos goles el miércoles por la noche. Los tres primeros partidos del Real Madrid en la fase de liga de la Champions dejaron 15 goles, un promedio de 5,0 goles por partido. Incluso vimos siete goles en su agitada victoria sobre la Roma en el Estadio Olímpico.

Los propios compromisos europeos del AEK han dejado 11 goles, lo que supone un promedio de 3,6 goles por partido. En sus tres primeros partidos ha encajado nueve goles. Si las cosas siguen el patrón habitual, el Real podría marcar tres goles por sí mismo, necesitando solo uno de los locales para superar la línea de Más de 3,5 goles.

El mercado de Más de 3,5 goles puede cumplirse, con una probabilidad implícita del 57 %. Esta nos parece la apuesta de valor de nuestro pronóstico AEK Athens vs Real Madrid. El 66 % de los partidos del AEK ha tenido cuatro goles o más, y el 100 % de los partidos del Real ha superado esta línea.

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Ambos equipos suelen arrancar fuerte sus partidos

Dos tercios, es decir el 66 %, de los partidos del AEK en la fase de liga de la Champions han tenido al menos dos goles en la primera mitad. Lo mismo ocurre con el Real. Sin embargo, el mercado de apuestas sitúa sorprendentemente esta posibilidad en solo un 52 % para esta noche.

Solo cinco de los 15 goles marcados por el Real han llegado en la primera mitad. Sin embargo, el AEK también ha marcado antes del descanso en dos de sus tres partidos. Mourinho buscará idealmente resolver el partido en el primer periodo, lo que le permitiría dar descanso a Mbappé y Bellingham, que han disputado muchos minutos esta temporada.

El Real también arrancó de forma muy fuerte en su último partido de LaLiga ante el Racing de Santander, donde se puso 3-0 antes del descanso, demostrando su capacidad para asfixiar a sus rivales desde el inicio. Nos gusta la opción de más de un gol en la primera mitad en este partido.

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Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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