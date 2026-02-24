La ventaja de jugar en casa en la Europa y Conference League

+

El 75% de los equipos en los playoffs de eliminación de la UEL 24/25 llegaron a los octavos de final habiendo jugado el partido de vuelta en casa. ¿Se repetirá este fenómeno esta temporada?

Con solo una victoria en casa en los ocho partidos de ida de los playoffs de la UEL y ocho de la Conference League, ¿cuál es la estrategia de apuestas para los encuentros de esta semana?

¿Continuará la tendencia del año pasado de dominio en casa en los partidos de vuelta de los playoffs de la Europa League?

La ventaja en los encuentros de esta semana parece pertenecer a los equipos que juegan en casa. Durante los ocho partidos de ida de la UEL, solo Ludogorets logró una victoria en casa, llegando con un ajustado 2-1 a su partido en Hungría contra Ferencváros.

Entre los enfrentamientos restantes, hubo un solo empate entre Panathinaikos y Viktoria Plzen, mientras que los otros seis duelos terminaron con victorias visitantes. El resultado más significativo fue la dominante victoria de 4-1 del VfB Stuttgart sobre el Celtic de Martin O'Neil.

En esta fase la temporada pasada, el 50% de los partidos de ida acabaron en victorias en casa. Sin embargo, seis de los ocho clubes que jugaron en casa en el partido de vuelta lograron calificar para los octavos de final. La ventaja de jugar de local fue un factor importante la temporada pasada, y las expectativas actuales del mercado sugieren que la historia podría repetirse.

Siete de los ocho equipos locales para los partidos de vuelta del jueves son actualmente los favoritos para ganar en la noche. La única excepción es el partido entre Estrella Roja y Lille, donde el equipo francés es ligeramente favorito que intentará remontar un déficit de 1-0.

Tres de los siete favoritos locales están disponibles para respaldar con una cuota en contra. Estrella Roja, Genk y Viktoria Plzen evitaron la derrota en sus partidos de ida. Plzen está empatado 2-2 con Panathinaikos, mientras que Estrella Roja y Genk deben proteger ventajas de uno y dos goles, respectivamente.

Equipos como Stuttgart, Forest y Genk serán particularmente interesantes de observar. Sus oponentes necesitarán remontar déficits de tres y dos goles, lo que podría dejar espacios para que exploten en la transición. Por lo tanto, incluir a este trío en una apuesta combinada podría ser sabio.

Excluyendo a Ferencváros, siete de los ocho equipos locales están en una posición fuerte y no necesitan jugar agresivamente desde el inicio. Consecuentemente, usar un Hándicap Asiático o Europeo para cubrir a estos equipos en +1 o +0.5 puede ser una elección inteligente en las apuestas Europa League para asegurar una ganancia si se evitan las victorias visitantes.

La intensa atmósfera de los partidos europeos en casa a menudo representa un desafío significativo para cualquier equipo visitante que intente superar un déficit del partido de ida.

Los favoritos en casa también se ven fuertes en los partidos de vuelta de los playoffs de la Conference League

Los resultados de los partidos de ida de los playoffs de la Conference League fueron muy similares a los de la Europa League. Los equipos visitantes tuvieron un buen desempeño, y solo el equipo armenio, Noah, logró una victoria en casa en el partido de ida.

Su sorprendente victoria sobre el equipo holandés AZ Alkmaar fue el resultado más notable de la noche. Este resultado destacó la naturaleza impredecible de la tercera división de competiciones de clubes en Europa.

Con la excepción del equipo suizo, Lausanne-Sport, todos los equipos bien posicionados que juegan los partidos de vuelta en casa el jueves son fuertes favoritos para avanzar. Fiorentina y Lech Poznań tienen actualmente ventajas de tres y dos goles sobre Jagiellonia Bialystok y KuPS, respectivamente.

Tanto Jagiellonia como KuPS deben asumir riesgos para recuperarse en sus enfrentamientos. La Viola y Poznan poseen la calidad para capitalizar en el contraataque. Podría valer la pena apostar a estos equipos en un doble de Hándicap Asiático para ganar por dos o más goles. Ofrecerá más valor que apoyarlos en el mercado de Cuotas en las apuestas Conference League.

Si solo ganan por márgenes de un gol, la apuesta será reembolsada. Es un enfoque más seguro que respaldar a ambos equipos para ganar por cualquier marcador.

La temporada pasada, solo un equipo ganó su partido de ida en casa, sin embargo, el 50% de los equipos que jugaron el partido de vuelta como visitantes aún se clasificaron. La presencia de clubes de naciones como Armenia, Eslovenia, Finlandia, Bosnia, Chipre, Macedonia del Norte y Kosovo sugiere que la brecha de rendimiento entre los equipos es más estrecha que en la Europa League.

El equipo de la Premier League Crystal Palace empató 1-1 en Zrinjski Mostar. Las Águilas esperan asegurar la clasificación en Selhurst Park. Sin embargo, la situación no es ideal para Palace, ya que persiste la incertidumbre sobre el futuro del entrenador Oliver Glasner.

No obstante, con Palace solo necesitando ganar por un margen de un gol, aún son los grandes favoritos para avanzar. Para aumentar el valor potencial, una victoria de Palace podría combinarse con que AZ Alkmaar remonte su déficit contra Noah. AZ ha promediado 2.67 puntos y 2.50 goles por partido en casa en la UECL esta temporada, lo que sugiere que son capaces de ganar por al menos un margen de dos goles.