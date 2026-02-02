4 selecciones para el constructor de apuestas en las copas nacionales

+

Reunimos cuatro selecciones en un constructor de apuestas para la acción de Copa entre semana con cuotas de casi 7/1. Barça, Arsenal, Chelsea y VfB Stuttgart son protagonistas.

Esperamos otro duelo de ida y vuelta en el segundo partido de la semifinal de la EFL Cup del Arsenal, pero debería ser más sencillo para el VfB Stuttgart en Holstein Kiel.

Constructor de apuestas para Copas nacionales

Cuotas

Mercado/Pronóstico Cuotas ⭐ Arsenal vs Chelsea (Ambos equipos marcan – Sí) 1.69 Albacete vs Barcelona (Ambos equipos marcan – No) 1.961 Reims vs Le Mans (Menos de 2.5 goles) 1.64 Holstein Kiel vs VfB Stuttgart (VfB Stuttgart gana) 1.565

Muchos goles en el norte de Londres y Kiel

La semifinal de la EFL Cup entre Arsenal y Chelsea está muy igualada. Aunque los Gunners ganaron el primer partido 3-2 en Stamford Bridge, su ventaja es mínima. Visitan el Emirates en el partido de vuelta, donde el Arsenal ha sido prácticamente invencible, habiendo perdido solo uno de sus 12 partidos en casa.

Dado el historial de enfrentamientos directos, apostar por que ambos marquen puede ser la apuesta más segura. Cinco de sus últimos siete choques han terminado con ambos equipos anotando. El Chelsea no ha dejado su portería a cero contra el Arsenal en sus últimos diez enfrentamientos. Su éxito dependerá de su capacidad para superar en goles a los Gunners.

Al mando de Liam Rosenior, el Chelsea parece haber desarrollado resiliencia rápidamente. La trabajada victoria a domicilio en la UCL contra el Napoli, seguida de una remontada 3-2 contra el West Ham, ha aumentado la confianza de este joven equipo.

En la EPL, el Arsenal ha concedido al menos un gol en cuatro de sus últimos cinco partidos en casa. Así que, con el Chelsea necesitando al menos un gol para seguir en la eliminatoria, hay valor en respaldar BTTS (Sí).

Al VfB Stuttgart le ha tocado un sorteo muy favorable en los cuartos de final de la DFB-Pokal en Alemania. Actualmente, el VfB ocupa el cuarto puesto en la Bundesliga alemana. Es el tercer equipo más en forma de la división en los últimos ocho partidos, con un promedio de 2.13 puntos por partido.

A mitad de semana, viajan para enfrentarse al equipo de la 2. Bundesliga, Holstein Kiel, que descendió desde la primera división la temporada pasada. El Kiel está teniendo dificultades para readaptarse a la segunda categoría, ubicándose en la mitad de la tabla.

Kiel ha ganado solo tres de sus últimos 14 partidos en la 2. Bundesliga. Dado que el ganador de la DFB-Pokal clasificará a la Europa League, el VfB estará completamente comprometido a ganar esta eliminatoria.

Independientemente de su posición en la liga, el Stuttgart necesitará solo dos victorias más para asegurar un lugar en Europa la próxima temporada si ganan en Kiel.

El Barça dominará al Albacete

El Albacete Balompié causó una sorpresa en la ronda anterior de la Copa del Rey de España al derrotar al Real Madrid en casa. El equipo de Segunda División anotó el gol de la victoria en el minuto 94 contra los Blancos y se medirán en los cuartos de final contra el Barcelona.

En LaLiga2, el Albacete es muy irregular hasta ahora esta temporada. Se sitúan en el puesto 12 de la tabla, aunque acumulan una racha de tres victorias consecutivas en la liga. Sus jugadores han estado tratando de impresionar para ser incluidos en el equipo que enfrentará al Barça el martes por la noche.

La línea ofensiva del Albacete ha estado lejos de ser prolífica en LaLiga2. Han anotado solo 30 goles en 24 partidos. Seguramente les resulte más difícil anotar contra un Barcelona que ha mantenido su portería a cero en sus dos últimas victorias en la Copa del Rey.

El Barça de Hansi Flick superó al Guadalajara, obstinado rival de ligas inferiores, seguido por el líder de LaLiga2, Racing de Santander.

Dado que el Barça no concedió goles contra el Racing, que está 11 puntos por delante del Albacete en la liga, es muy probable que también mantengan su portería a cero contra los manchegos. Cabe destacar que el Racing ha marcado 50 goles en 24 partidos de liga frente a los 30 goles del Albacete.

Por eso, elegimos la opción de Ambos equipos marcan (No), ya que hay más de un 50% de probabilidad de que el Barça mantenga su portería a cero.

Reims y Le Mans: un ajustado choque de Octavos de Copa

El martes por la noche, también se jugará la ronda de octavos de final de la Coupe de France en Francia. La llave ha emparejado a dos equipos en forma de la Ligue 2, Reims y Le Mans.

El Reims aspira a regresar a la Ligue 1 en el primer intento. Ocupan el segundo puesto en la Ligue 2, mientras que Le Mans está detrás de ellos, en tercer lugar, por diferencia de goles. El Reims ha promediado 2.38 puntos por partido en sus últimos ocho encuentros de la Ligue 2. Mientras tanto, los visitantes han promediado 2.25 puntos por partido en ese período.

Le Mans solo ha perdido una vez fuera de casa. De hecho, acumulan 20 partidos invictos en todas las competiciones. Esta temporada solo han concedido más de un gol en el 30% de sus partidos como visitantes. Por su parte, el Reims ha dejado su portería a cero en el 60% de sus partidos en casa. Promedian solo 0.80 goles concedidos por partido en casa.

En su enfrentamiento de liga en Reims, los anfitriones consiguieron una ajustada victoria por 1-0 a finales de agosto. Respaldar Menos de 2.5 goles parece una decisión inteligente aquí, en anticipación de una batalla muy reñida por una plaza entre los últimos ocho.

Combinando las cuatro apuestas en un acumulador, se obtienen cuotas de 6.97, resultando en un posible ROI del 697% en esta acción de Copa a mitad de semana.