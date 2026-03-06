La lesión de Rodrygo cambia el enfoque de las apuestas para el Real Madrid y Brasil

+

El año de Rodrygo parecía prometedor tras meses de lucha. Lamentablemente, una lesión en la rodilla derecha del jugador de 25 años ha cambiado todo.

Esta lesión reconfigura la línea ofensiva de Brasil para el Mundial y las esperanzas del Real Madrid en la Champions League, creando nuevos ángulos de apuesta.

Mercados de Apuestas

Cuotas

Apuesta Cuota ⭐ Brasil llega a la final del Mundial 3.11 El Real Madrid pasa a los cuartos de final de la UCL 3.565

Cuotas cortesía de 1xBet. Correctas al momento de la publicación y sujetas a cambios.

La Selección obligada a reorganizarse para el Mundial

La aparición de Rodrygo durante 33 minutos contra el Getafe terminó en una gran decepción. La derrota del Real Madrid por 1-0 ante sus rivales locales en el Santiago Bernabéu ya era un mal resultado. Sin embargo, quizás fue menos frustrante que la lesión del extremo brasileño.

El diagnóstico es grave: rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco lateral en la misma rodilla. Rodrygo se perderá el resto de la temporada y todo el Mundial de 2026. Se espera que su recuperación tome entre nueve y doce meses. Como mencionó en las redes sociales, su sueño está hecho añicos.

El momento es terrible para Brasil, ya que Carlo Ancelotti había definido su estrategia ofensiva. Después de algunas pruebas iniciales, el técnico italiano decidió por una línea delantera de cuatro hombres móviles que incluía a Rodrygo, Vinicius Junior, Matheus Cunha y Estevao.

A cada jugador se le dio la libertad de moverse y crear problemas en los cuatro amistosos anteriores de Brasil. Este esquema funcionó bien para Rodrygo, quien anotó dos goles y dio una asistencia en tres de sus cuatro titularidades bajo Ancelotti.

Ese grupo de cuatro ahora se ha desintegrado. Ancelotti debe decidir si encuentra un reemplazo directo o cambia completamente su enfoque ofensivo justo a meses de que comience la competición.

Varios jugadores esperan ocupar su lugar. Endrick ha dejado una fuerte impresión en Lyon. Desde que se trasladó al club francés cedido por el Real Madrid en enero, ha registrado cinco goles y cuatro asistencias. El joven de 19 años ofrece un estilo diferente: es más un delantero tradicional que el extremo versátil Rodrygo, pero su forma es difícil de ignorar.

Luego está Neymar. El ex ídolo del Barcelona y del Paris Saint-Germain está cerca de regresar al equipo nacional. Si puede mantenerse en forma, sigue siendo el jugador clave de Brasil. Richarlison, Raphinha, Gabriel Jesus y Estevao también son opciones. Ancelotti tiene muchas alternativas, quizás demasiadas.

El sorteo del Mundial ha sido favorable para ellos. Los campeones del mundo en cinco ocasiones jugarán contra Haití, Escocia y Marruecos en el Grupo C, lo que les proporciona un camino relativamente fácil hacia las etapas eliminatorias. El mercado de las apuestas Mundial aún los valora con cuotas de 9.00 para ganar el torneo.

Brasil no ha llegado a una final de Mundial desde 2002. Solo han pasado de los cuartos de final una vez desde entonces, terminando en cuarto puesto en casa en 2014. La pregunta principal no es si la Selección tiene suficiente talento, sino si Ancelotti puede convertir ese talento en una unidad funcional sin su atacante más versátil, Rodrygo.

Las cuotas de las apuestas Mundial reflejan incertidumbre. Sin embargo, dado el sorteo de la fase de grupos y la profundidad de las opciones ofensivas disponibles, eso representa una apuesta de valor.

Las ambiciones de la UCL penden de un hilo para los Blancos

La campaña del Real Madrid ya se estaba complicando antes de que ocurriera la lesión de rodilla de Rodrygo. El equipo español pareció falto de energía en su partido contra el Getafe, pero el verdadero impacto se sintió al día siguiente, cuando se publicaron los informes sobre la baja prolongada de Rodrygo.

Era solo su tercera aparición bajo Álvaro Arbeloa, quien fue nombrado en enero y recientemente lo llamó uno de los jugadores más completos del equipo. El brasileño apenas había empezado a superar sus problemas de forma física anteriores.

En las seis titularidades que hizo antes de la llega de Arbeloa, Rodrygo había registrado tres goles y tres asistencias. Finalmente había encontrado el alto nivel de rendimiento que le había faltado durante gran parte de la temporada. El momento de esta lesión es desafortunado. A esto se unen las preocupaciones sobre la forma física de Kylian Mbappé.

Arbeloa ahora se prepara para la primera ronda eliminatoria de la Champions League contra el Manchester City con muy pocos jugadores de ataque en forma. Sus únicas opciones disponibles en posiciones delanteras son Vinicius, Gonzalo García, Brahim Díaz y Franco Mastantuono.

Las estadísticas son preocupantes para los Blancos. Según las casas de apuestas, tienen una posibilidad muy reducida de ganar su decimosexto trofeo de la Champions League en el Puskas Arena de Budapest.

Están detrás de Arsenal, Bayern Múnich, Barcelona y PSG en las cuotas generales. Algunas proyecciones incluso clasifican a Bodo/Glimt, que eliminó al Inter de Milán durante los playoffs, por encima del Real Madrid.

Contra el City específicamente, el Madrid tiene un 33.3% de probabilidad de avanzar a los cuartos de final. El partido de vuelta se llevará a cabo en el Etihad Stadium, donde el City ha sido excepcionalmente fuerte. Rodrygo había sido muy exitoso contra ellos en la fase de liga, donde puso fin a una larga sequía de goles al anotar contra los campeones ingleses.

No obstante, considerando las cuotas actuales para la clasificación directa a la siguiente ronda, el mercado puede haber reaccionado con demasiada fuerza. El Real Madrid es el Real Madrid, y la Champions League es su competición estrella. Vinicius tiene la capacidad de decidir partidos por sí solo, y el City, a pesar de su calidad, tiene vulnerabilidades.

El valor radica en reconocer que la ausencia de Rodrygo está reflejada en estas cuotas de apuestas Champions League, quizás demasiado. La historia del Madrid en Europa y la naturaleza impredecible del fútbol eliminatorio sugieren que este podría ser un partido más cerrado de lo que los datos sugieren.

Para aquellos dispuestos a pasar por alto la lesión de Rodrygo y la forma del Real Madrid, todavía existe una oportunidad en las apuestas Champions League.