Cómo apostar al Atlético de Madrid, los reyes del mercado de invierno

El Atlético de Madrid fue uno de los clubes más activos de Europa en el mercado de enero, pero sus esperanzas de título ya se han desvanecido. ¿Es momento de apostar a que brillen en las competiciones de copa?

Los Rojiblancos han gastado alrededor de 60 millones de euros en las incorporaciones de Ademola Lookman, Rodri Mendoza y Obed Vargas. Por su parte, Conor Gallagher y Giacomo Raspadori se marcharon.

¿Qué puede aportar Lookman en el Atlético de Madrid?

A pesar de otro verano ajetreado, está siendo una temporada decepcionante para el Atlético de Madrid hasta ahora. Las lesiones han impedido que varios de sus nuevos fichajes tengan un gran impacto. Simeone ha realizado cambios constantes en su alineación y estructura, pero el Atleti se ha quedado rezagado en LaLiga.

Perdieron puntos por quinta vez en nueve partidos con una derrota en casa por 1-0 contra el Real Betis el domingo. Dicho resultado dejó a los Rojiblancos a 13 puntos de los líderes, el Barcelona, con solo 15 partidos por jugar.

Incluso hubo cierta frustración dirigida hacia Simeone durante la reciente derrota en la Liga de Campeones contra el Bodo/Glimt. Más de 14 años después de su llegada, el veterano entrenador sigue siendo un ícono del club. En cambio, la presión está sobre él para terminar con una sequía de trofeos de cinco años.

A primera vista, parecen haber hecho negocios inteligentes en enero. Se logró un pequeño beneficio neto en la ventana de enero, gracias a las grandes tarifas recibidas por jugadores de relleno como Gallagher y Raspadori. Mientras tanto, la incorporación de Lookman tiene el potencial de añadir una nueva dimensión emocionante a su juego.

Actualmente, la principal amenaza por las bandas del Atlético proviene de la velocidad y el juego directo de Marcos Llorente y Giuliano Simeone por la derecha. Sin embargo, Lookman es un jugador de banda más técnico. Puede usar su rapidez y habilidad para superar a un oponente sin esfuerzo.

El nigeriano es un jugador probado en grandes partidos. Su hat-trick en la final de la Europa League 2024 le dio un lugar en la historia del Atalanta. También promedió 2.1 pases clave, 2.0 regates y 4.1 tiros por partido en la Champions League de la temporada pasada.

Lookman registró entre 18 y 20 contribuciones de gol en cada una de sus últimas tres temporadas completas en la Serie A. Durante ese tiempo, promedió 5.99 xA (asistencias esperadas) y 10.49 xG por temporada.

Su versatilidad también lo convierte en un verdadero activo en Madrid. El jugador de 28 años es capaz de operar en cualquiera de las dos bandas o como segundo delantero.

Partidos de copa, máxima prioridad para Simeone

Tan solo 72 horas antes de su derrota en liga ante el Real Betis, el Atlético de Madrid había anotado cinco goles sin encajar contra el mismo rival. Fue en cuartos de final de la Copa del Rey en Sevilla, con Lookman debutando entre los goleadores.

Los sueños de título del Atleti están prácticamente acabados, pero hay pocas posibilidades de que salgan del top cuatro. Eso sugiere que Simeone podría centrarse por completo en las dos competiciones de copa restantes.

Primero, se enfrentan al Barcelona en casa en el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey. Lookman actuó como delantero el fin de semana y tiene velocidad para explotar la línea adelantada del Barça. Eso podría convertirlo en el más peligroso de los atacantes del equipo local el jueves por la noche.

Con Julián Álvarez en mala forma, Lookman es la mejor opción para apostar como goleador en cualquier momento desde la perspectiva local. Le dan un 36% de probabilidad de marcar.

Ese es el primero de tres partidos en siete días para Los Rojiblancos. El viaje de la próxima semana a Bélgica para jugar contra el Club Brujas en los play-off de la Champions también será una gran prioridad. Primero, hay un derbi de liga fuera de casa contra el Rayo Vallecano el domingo.

Sus vecinos ya han frenado al Real Madrid y al Barcelona en casa esta temporada. Apostar por que el Rayo gane o empate parece buena opción contra un equipo visitante que podría presentar rotaciones.

Todas las miradas se dirigirán después al partido contra el Brujas, que debería ofrecer goles. Los belgas anotaron 1.88 goles por 90 minutos en la fase de liga de la UCL, mientras que el Atleti anotó 2.13 veces por partido.

De los clubes que clasificaron, solo el Qarabag concedió más veces que el Brujas. También permitieron 17.24 xG, que fue el séptimo peor registro en general. Eso apunta a otra noche rentable para el ataque del Atleti.

Los españoles concedieron goles en las cuatro victorias de su fase de liga. Apostar por que el Atlético de Madrid gane y ambos equipos anoten parece ofrecer valor.