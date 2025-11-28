Nuevas cuotas exponen al Santos al borde del descenso

+

El Santos vive un momento crítico y regresa a la lucha contra el descenso. Datos y cuotas muestran quién corre más riesgo en la recta final. Esta es la situación de los tres equipos con un pie en la Serie B.

Mercado

Cuotas en Betano

Equipo Cuota de descenso ⭐ Santos 2.19 Fortaleza 1.08 Juventude 1.10

Estas cuotas son de 1xBet y pueden sufrir cambios.

Recuerda que con el código promocional 1xBet para Chile puedes apostar en este y otros partidos con un generoso bono de bienvenida.

Descenso en el Brasileirão: ¿quién corre más riesgo?

La recta final del campeonato ha expuesto una lucha brutal en la parte baja de la tabla. Santos, Fortaleza y Juventude disputan punto a punto su supervivencia. Las actuaciones recientes, las estadísticas avanzadas y el nivel de los adversarios ayudan a explicar por qué el Z-4 ha cambiado tanto en las últimas semanas.

Los mercados de apuestas también han reaccionado. Las cuotas de Betano muestran al Santos aún vulnerable, incluso con un rendimiento competitivo en varios indicadores. Fortaleza y Juventude aparecen justo detrás, empujados por campañas irregulares y números defensivos preocupantes.

Con tres jornadas para el final, la disputa se ha vuelto matemática, emocional y física. Quien sume ahora se queda. Quien oscile, cae.

Santos: rendimiento mejor de lo que sugiere la tabla, pero el riesgo permanece

El Santos acumula 38 puntos y vive una temporada inestable. El ataque produce poco: un promedio de 1.03 goles por partido, el quinto peor del campeonato. La defensa también sufre: 1.44 goles recibidos por partido, la sexta peor marca. El equipo ha perdido consistencia y solo ha ganado dos veces en los últimos diez partidos.

El lado positivo aparece en los números avanzados. El Santos tiene un xGD de -0.12 por partido, lo que lo coloca en la 13.ª posición de la liga. También aparece en 10.º puesto en dominio territorial, un indicador que mide el control del campo. Esto sugiere que el equipo juega mejor de lo que muestran los resultados.

Aun así, solo el rendimiento no salva a nadie. El calendario es duro: Sport en casa, Juventude fuera y Cruzeiro en casa. La ventaja es tener un partido más que los rivales directos. La desventaja es no transformar el rendimiento en puntos.

Las cuotas de 2.20 para el descenso brasileirão reflejan exactamente eso: riesgo real, pero no inevitable.

Fortaleza: rendimiento estable, pero sin ganar lo suficiente

El Fortaleza tiene 34 puntos y aún un partido menos. El equipo no juega mal, pero se estanca: cuatro empates y una victoria en los últimos cinco partidos.

El ataque es irregular y depende demasiado de momentos aislados. La defensa compite, pero sufre al final del partido. La tabla preocupa. Después del Atlético-MG, el equipo enfrenta a RB Bragantino fuera, Corinthians en casa y Botafogo fuera.

Es una secuencia dura, con tres candidatos a la parte alta de la tabla y un largo viaje en la jornada final. Si hay algo que mantiene al Fortaleza vivo es su capacidad de competir. El equipo rara vez es arrollado.

Pero empatar demasiado es mortal en la recta final, y las cuotas lo muestran: 1.07 para descender. El mercado no confía en que el equipo logre convertir empates en victorias en las próximas semanas.

Juventude: irregular, vulnerable y con calendario decisivo

El Juventude tiene 33 puntos y vive una montaña rusa. Son dos victorias, dos derrotas y un empate en los últimos cinco partidos. El equipo sufre con un ataque poco productivo y una defensa que cede demasiado espacio, especialmente como visitante.

El factor determinante es el calendario de la Serie A. El Juventude aún enfrenta al Bahia en casa, luego al Santos también en casa, y cierra visitando al Corinthians. Es una tabla con dos enfrentamientos directos que pueden definir todo en 180 minutos.

El mercado considera que Juventude es el que tiene más probabilidades para descender, con cuotas de 1.03. La combinación entre rendimiento inestable, plantilla corta y presión de la tabla empuja al equipo al límite.

El filo de la navaja del Brasileirão 2025

La lucha contra el descenso ha llegado a ese punto en que la tabla, la estadística y el rendimiento importan, pero ya no explican todo. El Fortaleza empata más de lo que reacciona, y el Juventude oscila entre destellos y colapsos.

Por su parte, el Santos vive una rara contradicción: presenta números competitivos, pero sufre con una incapacidad crónica de transformar la superioridad en resultados. Así es como un equipo saludable y con presencia ofensiva constante cae en el caos de la tabla.

En este punto del campeonato, la diferencia entre sobrevivir y caer no es técnica. Es mental. Se trata de soportar la presión, no temblar en los partidos directos y no desperdiciar las pocas oportunidades que se presentan. El equipo que cometa menos errores, no el que juegue más bonito, se queda en la Serie A.

Si el mercado está en lo cierto, Santos y Fortaleza son los más vulnerables. Las cuotas del descenso brasileirão no mienten: el rendimiento reciente, la dificultad de los enfrentamientos finales y la incapacidad de controlar los partidos pesan demasiado en este momento.

Pero el Brasileirão ha enseñado innumerables veces que la lógica no salva a nadie. Ni condena. La recta final se decidirá en el detalle.