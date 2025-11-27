Mónaco vs PSG Pronóstico y Apuestas Ligue 1 | 29/11/25

+

Mejores apuestas Mónaco vs PSG

Gana PSG ⭐ @ 1.656 en 1xBet

Más de 3.5 goles ⭐ @ 2.155 en 1xBet

Khvicha Kvaratskhelia marca en cualquier momento ⭐@ 2.20 en 1xBet

Predicción de marcador: Mónaco 1-3 PSG

Predicción de goleadores: Mónaco: Folarin Balogun - PSG: Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé

Nuestro análisis: Forma de ambos Equipos

Las últimas semanas han sido positivas para el Paris Saint-Germain. Los hombres de Luis Enrique tropezaron contra el Bayern Múnich a principios de este mes. Sin embargo, esa ha sido su última derrota en los últimos 12 partidos.

Remontaron dos veces para vencer al Tottenham Hotspur esta semana en Champions League. Estas victorias han aumentado aún más la confianza de los líderes de la Ligue 1.

Por el contrario, el Mónaco ha tenido unas semanas complicadas. Su registro reciente es de una victoria en los últimos cinco partidos. Los hombres de Sébastien Pocognoli han concedido 10 goles en los últimos 240 minutos, lo cual será una gran preocupación de cara a este encuentro.

Alineaciones probables Mónaco vs PSG

Posible alineación del Mónaco:

Hradecky, Salisu, Kehrer, Henrique, Vanderson, Camara, Coulibaly, Outtara, Akliouche, Ansu Fati, Balogun

Posible alineación del PSG:

Chevalier, Zaire-Emery, Pacho, Marquinhos, Mendes, Fabián Ruiz, Vitinha, Neves, Barcola, Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos

Las mejores apuestas Mónaco vs PSG

1er Pronóstico Mónaco vs PSG: Gana PSG @ 1.656 en 1xBet

Hay un claro favorito en el Stade Louis II, y no es sorpresa que se espere que el PSG salga victorioso. Los anfitriones llevan un tiempo mostrando dudas, mientras que los visitantes están en excelente forma. Los parisinos también han dominado al Mónaco en los últimos años, ganando cuatro de los últimos cinco encuentros y sin perder ninguno.

Les Monégasques estarán nuevamente sin los lesionados Christian Mawissa y Eric Dier. Además, Denis Zakaria está suspendido. Recuperan a Folarin Balogun tras su sanción contra el Stade Rennes. Sin embargo, necesitan mostrar una mejora drástica después de perder dos partidos consecutivos en casa.

Mientras tanto, el PSG no contará con Désiré Doué ni Achraf Hakimi debido a lesiones, y hay dudas sobre Nuno Mendes. Sin embargo, Ousmane Dembélé está de regreso, y ciertamente no les faltan opciones ofensivas. En términos de calidad y forma, tienen la ventaja en este encuentro.

2ºPronóstico Mónaco vs PSG: Más de 3.5 goles @ 2.155 en 1xBet

A pesar de sus diversas preocupaciones por lesiones en las últimas semanas, los goles no han dejado de llegar para los hombres de Luis Enrique. Le marcaron cinco al Tottenham a mitad de semana y previamente anotaron tres tanto contra Le Havre como contra el Lyon.

Les Rouge-et-Bleu también encontraron portería siete veces contra el Bayer Leverkusen el mes pasado. Ya han anotado 17 jugadores diferentes en la temporada 2025/26.

Sumado a la horrible defensa reciente del Mónaco, hay buenas razones para vaticinar una lluvia de goles en este partido. El PSG ha anotado 4+ en tres de sus últimos cinco encuentros contra el Mónaco.

Solo han dejado de marcar una vez en todas las competiciones esta temporada. Aunque los anfitriones lucharán por mantener su portería a cero, el equipo visitante podría lograr una victoria contundente aquí. Según nuestras apuestas Mónaco vs PSG, este puede ser un encuentro con muchos tantos.

Los parisimos son muy prolíficos de cara al gol. Han conseguido 11 en sus últimos siete partidos, pero no siempre pueden superar a sus oponentes. Eso es exactamente lo que podría suceder en Fontvieille.

3er Pronóstico Mónaco vs PSG: Khvicha Kvaratskhelia marca en cualquier momento @ 2.20 en 1xBet

Con seis goles, Joao Neves es el máximo goleador del PSG hasta ahora esta temporada. Le siguen de cerca Vitinha, Gonçalo Ramos y Bradley Barcola con cinco. Muchos jugadores han contribuido con goles en momentos importantes.

Es impresionante que el equipo haya logrado esto sin Dembélé y Doué, lo que es un testimonio del trabajo de Luis Enrique en París.

Sin embargo, nuestro enfoque está en Khvicha Kvaratskhelia contra el Mónaco. Es un hombre en forma y un verdadero desafío. El georgiano ya encontró portería la última vez que se enfrentó a Le Rocher. Ha contribuido con 12 goles y asistencias en 23 partidos desde el Mundial de Clubes, incluyendo cinco en sus últimos cinco duelos.

Ambos equipos tienen muchos jugadores capaces de perforar la red, lo que hace difícil seleccionar solo a uno. Sin embargo, confiamos en que el georgiano cause problemas a esta frágil defensa en la última de nuestras apuestas Mónaco vs PSG.