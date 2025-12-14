Manchester United vs Bournemouth Pronóstico y Apuestas Premier League | 15/12/25

+

Mejores apuestas Manchester United vs Bournemouth

Gana el Manchester United ⭐ @ 1.80 en 1xBet

Más de 3.5 goles ⭐ @ 2.31 en 1xBet

Antoine Semenyo marca o asiste ⭐ @ 2.32 en 1xBet

Predicción de marcador: Manchester United 3-1 Bournemouth

Predicción de goleadores: Manchester United: Mbeumo, Mount, Fernandes – Bournemouth: Semenyo

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Manchester United vs Bournemouth son cortesía de 1xBet, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Recuerda que con el código promocional 1xBet para Chile puedes apostar en este y otros partidos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El Manchester United regresa a Old Trafford el lunes por la noche para recibir a un AFC Bournemouth que está teniendo problemas fuera de casa.

Los hombres de Rúben Amorim se han sentido frustrados en sus últimos dos partidos de liga en casa. Los Diablos Rojos perdieron 1-0 contra un Everton con diez hombres, seguido de un empate 1-1 con el West Ham United, con los Hammers anotando un gol tardío para igualar el marcador.

No obstante, el United ha promediado 1.86 puntos por partido en casa esta temporada. Old Trafford está mostrando signos de su antigua gloria una vez más. Curiosamente, el United solo ha anotado primero en el 29% de los partidos en casa, por lo que a menudo ha tenido que mostrar garra para remontar un gol en contra y ganar.

El AFC Bournemouth ha sufrido derrotas contundentes en sus últimos tres partidos fuera de casa. Su derrota más reciente fue a manos del recién ascendido Sunderland. Antes de esto, habían sido dominados 4-0 por el Aston Villa y 3-1 por el Manchester City.

Los hombres de Andoni Iraola tienen un promedio de solo 0.71 puntos por partido fuera de casa en lo que va de temporada. Sin embargo, sus partidos han sido muy entretenidos. Los partidos fuera de casa de los Cherries han tenido un promedio de 4.29 goles por partido en esta campaña.

Alineaciones Probables Manchester United vs Bournemouth

Posible alineación del Manchester United:

Lammens, Mazraoui, Shaw, de Ligt, Dalot, Diallo, Casemiro, Fernandes, Cunha, Mbeumo, Zirkzee

Posible alineación del Bournemouth:

Petrovic, Truffert, Smith, Diakité, Senesi, Adams, Scott, Jiménez, Semenyo, Tavernier, Evanilson

Las mejores apuestas Manchester United vs Bournemouth

1er Pronóstico Manchester United vs Bournemouth: Gana el Manchester United @ 1.80 en 1xBet

Dado los problemas recientes del Bournemouth fuera de casa y el récord mejorado del Manchester United en casa, una victoria local es el resultado más probable.

El United ha perdido sus últimos dos partidos en casa contra el Bournemouth por un margen de 3-0. Sin embargo, son más efectivos en el último tercio esta temporada. Con jugadores como Mbeumo y Cunha, que está en forma de nuevo, podrán hacer daño a los Cherries en las transiciones.

Apoyar al United como favorito es algo que muchos han evitado en los últimos años. Sin embargo, su forma en casa y la fragilidad del Bournemouth fuera de Dorset sugieren que vale la pena apoyarles en las apuestas Manchester United vs Bournemouth.

2ºPronóstico Manchester United vs Bournemouth: Más de 3.5 goles @ 2.31 en 1xBet

Seis de los últimos siete partidos fuera de casa del AFC Bournemouth han tenido cuatro o más goles. Actualmente, conceden un promedio de 2.71 goles por partido fuera de casa y anotan 1.57 goles por partido fuera de casa.

El promedio actual de goles del Manchester United por partido en casa es de 1.71. Es decir, están por debajo de su xG de 2.02 por partido en casa.

Por lo tanto, la oportunidad de apostar por cuatro o más goles a una probabilidad de solo 42.19% es realmente sorprendente. Sin embargo, este porcentaje debería estar mucho más cerca del 50%.

3er Pronóstico Manchester United vs Bournemouth: Antoine Semenyo marca o asiste @ 2.32 en 1xBet

Antoine Semenyo es actualmente uno de los delanteros más comentados de la Premier League. El delantero de 25 años del Bournemouth ha contribuido con nueve goles en 14 apariciones en la EPL en lo que va de la temporada.

Semenyo tiene una tasa de éxito del 64.28% en contribuciones de gol por partido esta temporada. Sin embargo, los mercados de apuestas indican que solo tiene un 46.51% de probabilidad de anotar o asistir el lunes por la noche.

Si el Bournemouth consigue marcar, es muy probable que Semenyo esté involucrado de alguna manera. Nuestra última recomendación para las apuestas Manchester United vs Bournemouth es respaldar que anotará o dará una asistencia en este partido.