Manchester City vs Brighton Pronóstico y Apuestas Premier League | 07/01/26

Mejores apuestas Manchester City vs Brighton

Manchester City gana y más de 2.5 goles ⭐ @ 1.77 en 1xBet

Ambos equipos anotan ⭐ @ 1.615 en 1xBet

Erling Haaland marca en cualquier momento ⭐ @ 1.444 en 1xBet

Predicción de marcador: Manchester City 2-1 Brighton

Predicción de goleadores: Manchester City: E. Haaland, R. Cherki; Brighton: G. Rutter

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Manchester City vs Brighton son cortesía de 1xBet, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

La racha invicta del Manchester City continuó en los últimos días, aunque los empates contra Sunderland y Chelsea no fueron los resultados deseados.

Los hombres de Guardiola llevan 10 partidos sin perder en todas las competiciones, pero actualmente están seis puntos detrás del Arsenal en la Premier League. A pesar de esta diferencia, confían en sí mismos en casa, ya que no han perdido un partido de liga en el Etihad desde agosto.

Brighton y Hove Albion también están en una forma inconsistente. La victoria 2-0 sobre el Burnley puso fin a una racha de seis partidos sin ganar, durante la cual sufrieron tres derrotas. Tendrán cierta confianza por el hecho de haber vencido al City 2-1 cuando se enfrentaron a principios de la temporada.

Alineaciones Probables Manchester City vs Brighton

Posible alineación del Manchester City:

Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Rodri, Silva, Foden, Cherki, Reijnders, Haaland.

Posible alineación del Brighton:

Verbruggen, Veltman, Dunk, van Hecke, Kadioglu, Gómez, Ayari, Gruda, Rutter, Mitoma, Welbeck.

Las mejores apuestas Manchester City vs Brighton

1er Pronóstico Manchester City vs Brighton: Manchester City gana y más de 2.5 goles @ 1.77 en 1xBet

Si bien el Manchester City no logró sumar los tres puntos contra Sunderland y Chelsea, confían en sí mismos para este partido. El Brighton & Hove Albion ha tenido dificultades fuera de casa esta temporada y el Etihad sigue siendo un lugar difícil para los visitantes. Los Cityzens esperan cerrar la brecha de 6 puntos que ahora les separa del Arsenal.

Ambos equipos están lidiando con ausencias notables. El City no contará con Savinho y Oscar Bobb, mientras que Nico González es duda. Además, Omar Marmoush y Rayan Ait Nouri están ausentes ya que representan a Egipto y Argelia en la Copa Africana de Naciones.

Mientras tanto, la pérdida más significativa del Brighton es Carlos Baleba, quien ayudó a Camerún a llegar a los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones esta semana. Aunque el Brighton tiene otros jugadores ausentes, el City está mejor equipado para lidiar con sus ausencias y su racha invicta les otorga mayor control.

Dado que el 70% de los partidos en casa del City producen tres o más goles, se anticipa un partido con muchos goles. La selección combinada de victoria local y más de 2.5 goles ofrece valor en las apuestas Manchester City vs Brighton.

2ºPronóstico Manchester City vs Brighton: Ambos equipos anotan @ 1.615 en 1xBet

El Brighton está actualmente invicto en sus últimos tres partidos contra el City, ganando dos de ellos por 2-1. En cambio, antes de esta racha, habían perdido 13 de 15 partidos contra el City desde su ascenso a la Premier League.

Una constante en los últimos años ha sido el alto volumen de goles. De sus últimos 10 enfrentamientos, ambos equipos perforaron la red en ocho de ellos, mientras que nueve han presentado 3+ goles. Por lo tanto, respaldar que ambos equipos anotan en Manchester no parece una apuesta arriesgada.

Aunque el City ha anotado muchos goles en los últimos meses, en varias ocasiones han sido vulnerables en defensa. Eso es algo de lo que Fabian Hürzeler es muy consciente. Si Nottingham Forest, Fulham, Leeds United y Bournemouth pudieron marcar contra los Cityzens, las Gaviotas tienen una oportunidad realista de hacer lo mismo.

3er Pronóstico Manchester City vs Brighton: Erling Haaland marca en cualquier momento @ 1.444 en 1xBet

Después de no anotar contra el Chelsea el fin de semana pasado, Erling Haaland lleva tres partidos de la Premier League sin marcar. Esto representa su período más largo sin goles de la temporada, lo cual lo hace más propenso a anotar en su próximo partido.

Haaland anotó el único gol del City en la derrota 2-1 ante el Brighton en agosto, que es uno de los 12 partidos de liga en los que ha anotado esta temporada. Estará deseando lograr su vigésimo gol de la temporada esta semana, acumulando así cinco temporadas consecutivas con 20+ goles en la liga.

El noruego tiene un sólido historial contra el Brighton, con seis goles en seis encuentros. Tuvo mala suerte al golpear el poste ante el Chelsea, pero se espera que anote contra el Brighton para compensar el fallo, mientras avanza en la búsqueda de otra Bota de Oro. Confiamos en Haaland como goleador en las apuestas Manchester City vs Brighton.