Manchester City vs Bournemouth Pronóstico y Apuestas Premier League | 02/11/25

Mejores apuestas Manchester City vs Bournemouth

Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.66 en bet365

Antoine Semenyo marca o asiste ⭐ @ 2.87 en bet365

Más goles en la segunda mitad ⭐ @ 2.00 en bet365

Predicción de resultado: Man City 2-1 Bournemouth.

Predicción de goleadores: Man City: Haaland, Foden - Bournemouth: Semenyo.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Manchester City vs Bournemouth son cortesía de bet365, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El Manchester City fue devuelto a la realidad cuando fue derrotado por el Aston Villa. Sin embargo, retomaron la senda del triunfo en la Carabao Cup. Habían tenido una gran racha antes de la derrota contra el Aston Villa, con Erling Haaland en excelente forma. Ahora, necesitan demostrar su valía recuperándose en la Premier League.

El Bournemouth ha justificado plenamente su plaza en la máxima categoría, subiendo al segundo puesto tras vencer al Nottingham Forest la semana pasada. Están invictos en siete partidos en todas las competiciones y Andoni Iraola está encantado con su forma. Los Cherries no se verán como los más débiles aquí.

Alineaciones Probables Manchester City vs Bournemouth

Posible alineación del Manchester City:

Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, Ait-Nouri, González, Marmoush, Reijnders, Foden, Savinho, Haaland.

Posible alineación del Bournemouth:

Petrovic, Jiménez, Senesi, Diakité, Truffert, Adams, Scott, Tavernier, Culvert, Semenyo, Evanilson.

Las mejores apuestas Manchester City vs Bournemouth

1er Pronóstico Manchester City vs Bournemouth: Ambos equipos marcan @ 1.66 en bet365

El City no comenzó bien la temporada. El equipo de Pep Guardiola sufrió derrotas ante el Tottenham Hotspur y el Brighton and Hove Albion al principio. Sin embargo, las cosas mejoraron, ya que lograron una racha de nueve partidos sin perder.

También parecen haber solucionado su defensa, manteniendo varias porterías a cero. Sin embargo, han mostrado debilidades. Siete equipos, incluidos Burnley y Swansea City, han logrado marcarles, lo que dará confianza al Bournemouth.

Los Cherries tampoco son impecables en defensa, manteniendo solo cuatro porterías a cero en toda la temporada. Con ninguno de los dos particularmente sólidos en defensa, esto tiene todos los ingredientes para ser un encuentro con muchos goles. Habrá una gran cantidad de talento ofensivo en el campo, todos capaces de causar problemas.

2ºPronóstico Manchester City vs Bournemouth: Antoine Semenyo marca o asiste @ 2.87 en bet365

De todos los movimientos que realizó el Bournemouth en verano, retener a Antoine Semenyo probablemente fue el mejor de todos. El joven de 25 años ha sido una parte fundamental de su éxito hasta ahora y está resultando ser un verdadero problema para los oponentes.

El City debe estar atento a la amenaza que representa. Con nueve goles y asistencias en nueve partidos de la Premier League hasta ahora, es una gran amenaza en el último tercio. Semenyo ha estado involucrado en goles en cinco partidos diferentes, y después de no marcar en los dos últimos, podría estar cerca de otro.

Guardiola se asegurará de que su defensa tenga un plan claro para contenerlo. Erling Haaland, quien debería recuperarse de una lesión para jugar, es visto como el goleador más probable, pero no hay mucho valor allí. Mientras tanto, Omar Marmoush y Phil Foden son los otros favoritos de las casas de apuestas para marcar.

Sin embargo, después de su doblete contra el Liverpool en el primer día, Semenyo tiene la mentalidad para marcar en un gran partido. Lo vemos como goleador en las apuestas Manchester City vs Bournemouth.

3er Pronóstico Manchester City vs Bournemouth: Más goles en la segunda mitad @ 2.00 en bet365

Este enfrentamiento presenta a dos equipos que han sido más activos tras el descanso que en los primeros 45 minutos. Los hombres de Iraola han marcado la misma cantidad en cada mitad (8), pero han concedido más de cuatro veces más en la segunda. Eso es algo de lo que los Citizens estarán pendientes, principalmente por su propio récord.

El City ha marcado más y concedido menos después del medio tiempo, por lo que verán una oportunidad a medida que avance el juego. Es probable que el partido se abra, y eso podría jugar a favor de los locales. Evanilson puede regresar para los visitantes, y eso sería un gran impulso dada su calidad y ética de trabajo.

Esperamos que el equipo de Guardiola salga victorioso en las apuestas Manchester City vs Bournemouth, pero por un margen mínimo, ya que los Cherries luchan arduamente por mantener su racha invicta.