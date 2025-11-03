Liverpool vs Real Madrid Pronóstico y Apuestas Champions League | 04/11/25

Mejores apuestas Liverpool vs Real Madrid

Gana el Real Madrid ⭐ @ 2.60 en bet365

Menos de 3.5 goles ⭐ @ 2.75 en bet365

Jude Bellingham marca en cualquier momento ⭐ @ 3.10 en bet365

Predicción de marcador: Liverpool 1-2 Real Madrid.

Predicción de goleadores: Liverpool: Hugo Ekitike; Real Madrid: Kylian Mbappé, Jude Bellingham.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Liverpool vs Real Madrid son cortesía de bet365, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El Liverpool volvió a la senda del triunfo con una victoria 2-0 sobre el Aston Villa en la Premier League el sábado. Sin embargo, han perdido seis de sus últimos ocho partidos en todas las competiciones. Es una preocupante caída del equipo de Arne Slot, pero han ganado dos de tres duelos en Champions League hasta ahora.

Por otro lado, son tres victorias de tres en Europa para el Real Madrid, que está firmemente encaminado a conseguir un puesto entre los ocho primeros. Los Blancos derrotaron cómodamente al Valencia 4-0 en LaLiga el fin de semana. Han ganado sus últimos seis partidos en todas las competiciones.

Alineaciones Probables Liverpool vs Real Madrid

Posible alineación del Liverpool:

Mamardashvili, Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Ekitike.

Posible alineación del Real Madrid:

Courtois, Valverde, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouaméni, Güler, Camavinga, Bellingham, Vinicius, Mbappé.

Las mejores apuestas Liverpool vs Real Madrid

1er Pronóstico Liverpool vs Real Madrid: Gana el Real Madrid @ 2.60 en bet365

El Liverpool logró tres puntos importantes el fin de semana, pero aún no fue totalmente convincente. Todavía no han logrado engranar completamente como unidad ofensiva, y antes de recibir al Aston Villa llevaban 10 partidos sin dejar su portería a cero.

Por el contrario, el Real Madrid está lleno de confianza actualmente. Tienen un ratio de victorias del 93% en todas las competiciones esta campaña. Los Blancos han generado al menos 2.0 xG en sus seis partidos desde que perdieron el derbi contra el Atlético.

Eso incluye una impresionante victoria en El Clásico, donde deberían haber ganado por un margen más alto que 2-1. Superar al Barça de esta manera también debería darles confianza al enfrentarse a los mejores equipos, especialmente después de los recientes malos resultados en los partidos más importantes.

2ºPronóstico Liverpool vs Real Madrid: Menos de 3.5 goles @ 2.75 en bet365

Los mercados de apuestas apuntan a un duelo abierto con muchos goles. Sin embargo, hay razones para pensar que podría ser un poco más cerrado de lo que se espera.

Xabi Alonso ha mejorado una defensa del Real Madrid que ha mantenido su portería a cero en el 50% de sus partidos esta temporada. El técnico vasco también ha mostrado una tendencia a ser más cauteloso en algunos encuentros.

Con tanta velocidad en su línea de ataque, podríamos ver a los visitantes replegarse en ocasiones en Anfield y jugar al contraataque. Además, 10 de los últimos 13 partidos del Liverpool en todas las competiciones han terminado con tres o menos goles.

Esto también sugiere que podría suceder de nuevo en las apuestas Liverpool vs Real Madrid con una probabilidad implícita del 56.2%.

3er Pronóstico Liverpool vs Real Madrid: Jude Bellingham marca en cualquier momento @ 3.10 en bet365

El Real Madrid ha girado en gran medida en torno a Kylian Mbappé esta temporada, pero el reciente regreso de Bellingham ha añadido una nueva amenaza de gol. El inglés llega en gran forma a este partido, ya que ha anotando en los últimos tres encuentros de su equipo.

Xabi Alonso ha buscado que Bellingham ocupe posiciones más centrales y amenazantes esta temporada. Eso le ha permitido realizar 11 disparos en tres partidos recientes, con seis de esos intentos dirigidos a portería.

El joven de 22 años no carece de motivación al regresar a su tierra natal, después de ser excluido de la reciente convocatoria de Inglaterra. Su forma actual sugiere que podrías respaldarlo en las apuestas Liverpool vs Real Madrid para anotar en cualquier momento con una probabilidad implícita del 28.6%.