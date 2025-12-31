Liverpool vs Leeds Pronóstico y Apuestas Premier League | 01/01/26

+

Mejores apuestas Liverpool vs Leeds

Ambos equipos anotan ⭐ @ 1.70 en 1xBet

Hugo Ekitike marca en cualquier momento ⭐ @ 1.90 en 1xBet

Dominic Calvert-Lewin marca en cualquier momento ⭐ @ 3.70 en 1xBet

- Predicción de marcador: Liverpool 2-1 Leeds

- Predicción de goleadores: Liverpool: H. Ekitike, F. Wirtz; Leeds: D. Calvert-Lewin

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Liverpool vs Leeds son cortesía de 1xBet, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Liverpool y Leeds se enfrentaron hace solo unas semanas. El equipo de Daniel Farke remontó para acabar empatando 3-3 en Elland Road, lo que llevó a Mohamed Salah a hacer comentarios críticos sobre Arne Slot.

Desde entonces, ambos equipos han mostrado buen nivel. El Leeds ha extendido su racha invicta a cinco partidos en todas las competiciones, alejándose siete puntos de la zona de descenso con un empate 1-1 en Sunderland el domingo.

Mientras tanto, el Liverpool ha ganado sus cuatro partidos desde el empate anterior. Han vencido a Brighton, Tottenham y Wolves para volver a los cuatro primeros puestos.

Alineaciones Probables Liverpool vs Leeds

Posible alineación del Liverpool:

Alisson, Kerkez, Konaté, Van Dijk, Bradley, Gravenberch, Jones, Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz, Ekitike

Posible alineación del Leeds:

Perri, Gudmundsson, Struijk, Bijol, Bogle, Ampadu, Tanaka, Stach, Okafor, Calvert-Lewin, Aaronson

Las mejores apuestas Liverpool vs Leeds

1er Pronóstico Liverpool vs Leeds: Ambos equipos anotan @ 1.70 en 1xBet

El Leeds ha encontrado su mejor forma en las últimas semanas, justo cuando parecía que Farke estaba en peligro de perder su trabajo. Su capacidad para marcar tres veces contra esta defensa del Liverpool en diciembre debería darles esperanza.

Será más difícil en Anfield, pero hay razones para esperar que los visitantes anoten. Con un Calvert-Lewin muy efectivo al frente, el equipo de Yorkshire ha anotado y concedido en ocho partidos consecutivos. El reciente cambio a un sistema 3-5-2 ha contribuido a mejorar los resultados.

Hay una duda importante sobre la condición física del defensa central clave Joe Rodon de cara a este partido. Solo Jayden Bogle ha acumulado más minutos en la Premier League en el equipo de Farke esta temporada. Eso podría dejarlos aún más vulnerables defensivamente en Merseyside.

Cuatro de los últimos cinco partidos de liga del Liverpool también han visto a ambos equipos anotar. Respaldar la repetición de esta tendencia parece ofrecer valor en las apuestas Liverpool vs Leeds con una probabilidad implícita del 57.1%.

2ºPronóstico Liverpool vs Leeds: Hugo Ekitike marca en cualquier momento @ 1.90 en 1xBet

Con Alexander Isak sufriendo una lesión grave, Hugo Ekitike tiene la ocasión perfecta para establecerse como el delantero titular del Liverpool. El francés está aprovechando al máximo esta oportunidad.

Ekitike ha sido la mejor elección entre los fichajes de verano de los Reds. Ha anotado cinco goles en sus últimos cuatro partidos de la Premier League. El jugador de 23 años ha marcado 11 veces en todas las competiciones para los actuales campeones ingleses.

En la liga, Ekitike promedia 3.02 tiros por 90 minutos. Ha anotado con el 23% de sus intentos y debería tener ocasiones claras contra la defensa del Leeds. Los visitantes han concedido 2.22 goles por partido fuera de casa desde su regreso a la máxima categoría.

Después de anotar un doblete en el partido anterior, Hugo Ekitike ofrece valor en las apuestas Liverpool vs Leeds para anotar en cualquier momento.

3er Pronóstico Liverpool vs Leeds: Dominic Calvert-Lewin marca en cualquier momento @ 3.70 en 1xBet

El resurgimiento del Leeds ha sido impulsado, en gran medida, por la impresionante forma de Calvert-Lewin frente al gol. El delantero ha anotado en 6 partidos consecutivos de la Premier League, habiendo anotado solo 1 gol en toda la temporada antes de eso.

Solo 14 jugadores han anotado en siete partidos consecutivos de la Premier League. Si el jugador de 28 años vuelve a anotar en Anfield, podría desafiar el récord de 11 partidos consecutivos anotando de Jamie Vardy en la competición.

Calvert-Lewin ha sido dominante en el aire, promediando 3.1 duelos aéreos por partido. Eso lo ha ayudado a convertirse en el punto focal de un ataque que tuvo dificultades para arrancar al inicio de la campaña.

Debería tener oportunidades contra una defensa del Liverpool que ha estado lejos de ser perfecta esta temporada. El equipo de Slot ha concedido un promedio de 1.44 goles por partido en la liga. Considerando eso, y su excepcional forma actual, Calvert-Lewin está bien posicionado para anotar en cualquier momento a cuotas relativamente altas.