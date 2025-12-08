Inter vs Liverpool Pronóstico y apuestas Champions League | 09/12/25

+

Mejores apuestas Inter vs Liverpool

Inter de Milán gana ⭐ @ 2.09 en 1xBet

Más de 3.5 goles ⭐ @2.40 en 1xBet

Lautaro Martínez marca en cualquier momento ⭐ @2.52 en 1xBet

Predicción de marcador: Inter 3-1 Liverpool

Predicción de goleadores: Inter – Martínez, Thuram, Akanji; Liverpool – Wirtz

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El técnico del Liverpool, Arne Slot, sigue bajo un serio escrutinio. Sus inconsistentes Reds viajan a Milán el martes por la noche para su sexto partido de la fase de grupos de la UCL 25/26.

Sus anfitriones, el Inter, han mostrado un gran estado de forma, tanto a nivel nacional como continental. Los hombres de Christian Chivu están actualmente compitiendo con el Napoli por la cima de la Serie A. Han anotado 32 goles en solo 14 partidos de la Serie A.

De la misma manera, el Inter ha mantenido ese impulso ofensivo en la fase de grupos de la UCL. Han ganado cuatro de sus cinco partidos hasta ahora, anotando 12 goles y concediendo solo tres. El Inter es actualmente el mejor equipo de la UCL en xG sin penaltis (12.8). Su vibrante línea ofensiva planteará problemas a una defensa del Liverpool que carece de confianza y estructura.

El Liverpool tiene tres victorias y dos derrotas en sus primeros cinco partidos de la fase de grupos de la UCL esta temporada. Los Reds están en el puesto 13 de la fase liga, solo tres puntos por encima del corte para los playoffs de eliminación. Una derrota en Milán podría dejarlos vulnerables al grupo perseguidor.

Su forma en la liga tampoco es muy tranquilizadora. Los Reds han sumado solo cinco puntos en sus últimos cinco partidos de la EPL. Sus resultados más recientes han sido empates con equipos recién ascendidos, Sunderland y Leeds. Contra el Leeds, lograron desperdiciar una ventaja de 3-2 en el minuto 96.

La situación de Mo Salah es el tema principal de conversación, tras su sorprendente arrebato posterior al partido este fin de semana. El egipcio parece estar frustrado por haber sido ignorado últimamente. El veterano teme estar siendo utilizado como chivo expiatorio por los malos resultados de Arne Slot. Sus comentarios sugieren que casi con certeza se quedará fuera contra el Inter.

Alineaciones Probables Inter vs Liverpool

Posible alineación del Inter:

Sommer, Augusto, Akanji, Bastoni, Bisseck, Zielinski, Calhanoglu, Barella, Dimarco, Thuram, Lautaro Martínez

Posible alineación del Liverpool:

Alisson, Robertson, Bradley, Van Dijk, Gomez, Jones, Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz, Chiesa, Ekitike

Las mejores apuestas Inter vs Liverpool

1er Pronóstico Inter vs Liverpool: Inter de Milán gana @ 2.09 en 1xBet

Es muy difícil apoyar al Liverpool en este momento. Después de no conseguir victorias contra dos equipos recién ascendidos de la EPL, la confianza de los Reds ha recibido un serio golpe. Esto, junto con el arrebato de Salah el fin de semana, sugiere que las cosas están lejos de ser fluidas tras bambalinas en Anfield.

Por el contrario, el Inter está solo un punto detrás de los actuales líderes de la Serie A, el Napoli. Han ganado cuatro de sus cinco partidos de la fase de liga de la UCL. En San Siro, los Nerazzurri están en muy buena forma. Han ganado seis de sus ocho partidos de la Serie A, concediendo sólo cinco goles.

La pregunta principal gira en torno a la forma del Liverpool en Italia. Han ganado sus últimos cinco partidos de la UCL como visitantes contra equipos italianos. Sin embargo, la historia reciente no tiene en cuenta la evidente caída de forma y confianza de los Reds desde otoño.

2ºPronóstico Inter vs Liverpool: Más de 3.5 goles @ 2.40 en 1xBet

Aunque el Liverpool está lejos de su mejor momento, todavía saben cómo atacar. Los oponentes del martes, el Inter, no son diferentes. Estos equipos son los dos mejores en la UCL en goles esperados sin penaltis (xG). El Inter lidera con 12.8, seguido de cerca por el Liverpool con 12.7.

Esto significa que ambos están creando suficientes oportunidades para anotar 2.5 goles por partido de la fase de liga de la UCL.

Los mercados de apuestas solo otorgan un 38.46% de probabilidad de que se marquen cuatro goles o más. Sin embargo, esto parece subestimar el mercado de Más de 3.5 Goles que recomendamos para las apuestas Inter vs Liverpool.

Dado que el Leeds le anotó tres al Liverpool el sábado, es difícil verlos tomando la ruta defensiva en San Siro. El Inter es el máximo goleador de la Serie A, con nueve goles más que cualquier otro equipo en la liga.

3er Pronóstico Inter vs Liverpool: Lautaro Martínez marca en cualquier momento @ 2.52 en 1xBet

Lautaro Martínez ha sido un jugador clave para el ataque del Inter en los últimos siete años. Desde que se unió desde Racing Club en 2018, el argentino ha promediado casi un gol cada dos partidos.

El jugador de 28 años está entrando en el mejor momento de su carrera y se nota. Martínez ha anotado siete goles en 14 partidos de Serie A hasta ahora esta temporada. Sin embargo, su tasa de anotación es aún mejor en la UCL. Actualmente tiene una tasa de anotación del 100%, con cuatro goles en cuatro partidos de la fase de liga de la UCL.

Sin embargo, los mercados de apuestas creen que Martínez solo tiene un 38.17% de probabilidad de encontrar la red contra los Reds. Esto hace de Martínez la mejor opción de valor entre nuestro trío de apuestas Inter vs Liverpool.