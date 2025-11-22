Inter vs AC Milan Pronóstico y Apuestas Serie A | 23/11/25

+

👑Mejores apuestas Inter vs AC Milan

Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.72 en 1xBet

Gol en ambas mitades ⭐ @ 1.60 en 1xBet

Lautaro Martínez anota o asiste ⭐ @ 1.68en 1xBet

Predicción de marcador: Inter 1-1 AC Milan

Predicción de goleadores: Inter: Lautaro Martínez - AC Milan: Rafael Leão

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Inter vs AC Milan son cortesía de 1xBet, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Recordá que con el código promocional 1xBet para Chile podés apostar en este y otros juegos con un generoso bono de bienvenida.

📊Nuestro Análisis: Forma de ambos equipos

El Inter de Milán está en la cima de la tabla mientras recibe a sus acérrimos rivales este fin de semana, liderando solo por diferencia de goles. Han ganado 11 de sus últimos 12 partidos en todas las competiciones y son el mejor equipo ofensivo de la Serie A con 26 goles. Sin embargo, no son invencibles, ya que han perdido tres veces esta temporada.

Aparte de la sorprendente derrota ante Cremonese, el AC Milan ha mostrado una forma formidable hasta ahora. Han empatado más partidos de los que hubieran preferido, pero dicha derrota es la única que tienen. Sin embargo, I Rossoneri no han mantenido muchas porterías a cero, por lo que I Nerazzurri confían en marcar una o dos veces.

⚽Alineaciones Probables Inter vs AC Milan

Posible alineación del Inter:

Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Dimarco, Barella, Çalhanoğlu, Sucic, Bonny, Martínez

Posible alineación del AC Milan:

Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlović, Saelemaekers, Ricci, Modrić, Rabiot, Bartesaghi, Leão, Pulisic.

🔥Las mejores apuestas Inter vs AC Milan

1er Pronóstico Inter vs AC Milan: Ambos equipos marcan @ 1.72 en 1xBet

El Derby della Madonnina es una de las rivalidades más famosas del mundo, y los partidos suelen estar a la altura de la emoción.

Aunque su último encuentro resultó en una impactante victoria 3-0 para el AC Milan, los seis partidos anteriores vieron a ambos equipos marcar. Curiosamente, pese al dominio general del Inter últimamente, han tenido dificultades contra sus rivales más feroces.

Cristian Chivu tiene que tomar decisiones tras la impresionante victoria sobre la Lazio, con Marcus Thuram de nuevo en acción. En cambio, Chivu puede optar por usarlo como suplente. Además, Denzel Dumfries es duda debido a una lesión en el tobillo, aunque podría recuperarse a tiempo, lo que sería una ventaja significativa para los locales.

El regreso de Christian Pulisic y Adrien Rabiot ayudará al ataque de los visitantes, y la combinación de Pulisic y Rafael Leão promete un juego ofensivo fuerte. En cinco de los últimos siete partidos del Milan, ambos equipos han marcado, y se espera que vuelva a suceder en el Giuseppe Meazza.

2ºPronóstico Inter vs AC Milan: Gol en ambas mitades @ 1.60 en 1xBet

Todos menos uno de los siete enfrentamientos entre estos dos equipos vieron goles en ambas mitades al inicio de la temporada 2023/24. Por lo tanto, este partido debe ser seguido de cerca. Además, el equipo local buscará venganza tras la derrota por 3-0 en la Coppa Italia en abril que les costó un lugar en la final.

Dada la impresionante capacidad de anotación del Inter esta temporada, es difícil no verlos marcar en las apuestas Inter vs AC Milan. Sin embargo, sus oponentes, aunque no tan clínicos, solo han dejado de marcar en un partido en toda su campaña hasta ahora. Sin duda, se espera un juego de mucha acción en ambos extremos del campo.

3er Pronóstico Inter vs AC Milan: Lautaro Martínez anota o asiste @ 1.68 en 1xBet

Los goles del Inter esta temporada se han repartido entre muchos jugadores diferentes. En todas las competiciones, 12 jugadores distintos han marcado, y el mismo número de jugadores ha contribuido con al menos una asistencia. Aun así, un hecho permanece: Lautaro Martínez sigue siendo el máximo goleador del equipo.

Es el único jugador de los Biscione que ha alcanzado cifras dobles en goles/asistencias hasta ahora, y sus ocho goles lo convierten en el máximo goleador. El argentino ha contribuido directamente en 13 de sus 20 partidos contra el AC Milan, y estará ansioso por aumentar esa cifra.

No es sorprendente que sea el favorito de las casas de apuestas Inter vs AC Milan para encontrar la red en este duelo, pero tampoco sorprendería que diese una asistencia.