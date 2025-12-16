Guadalajara vs Barcelona Pronóstico y Apuestas Copa del Rey | 16/12/25

+

Mejores apuestas Guadalajara vs Barcelona

Más de 3.5 goles ⭐ @ 1.80 en 1xBet

El Barcelona gana por cuatro goles o más ⭐ @ 2.00 en 1xBet

Ambos equipos anotan - No ⭐ @ 1.626 en 1xBet

Predicción de marcador: Guadalajara 0-4 Barcelona

Predicción de goleadores: Barcelona: Fermín López, Ferran Torres x2, Roony Bardghji

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Este encuentro será especial para el Guadalajara, ya que juega en la Copa del Rey por primera vez. Sin embargo, enfrentan un inicio complicado. El Guadalajara ascendió a la tercera división del fútbol español esta temporada y actualmente están cuartos por la cola en su división.

Perdieron 3-1 contra el Real Madrid Castilla el fin de semana, pero habían derrotado a Osasuna B la semana anterior.

Mientras tanto, el Barcelona llega en muy buena forma al partido. Han ganado cinco partidos consecutivos en todas las competiciones y actualmente están siete puntos por delante en la cima de LaLiga. Incluso con un once alternativo, se espera que derroten fácilmente a sus oponentes de tercera división.

Alineaciones Probables Guadalajara vs Barcelona

Posible alineación del Guadalajara:

Zarco, Gallardo, Rodríguez, Ablanque, Martínez, Mayo, Rojo, Amigo, Tavares, Neskes, Caropitche

Posible alineación del Barcelona:

Szczęsny, Eric, Cubarsí, Christensen, Jofre, Casadó, De Jong, Bardghji, Fermín, Dro, Ferran

Las mejores apuestas Guadalajara vs Barcelona

1er Pronóstico Guadalajara vs Barcelona: Más de 3.5 goles @ 1.80 en 1xBet

El Barcelona ha marcado muchos goles recientemente. Solamente el Chelsea, que los sorprendió con una victoria 3-0, les ha impedido anotar esta temporada. Por lo tanto, es probable que el Guadalajara tenga dificultades.

Es probable que Hansi Flick haga muchos cambios en el equipo que venció a Osasuna el fin de semana. Sin embargo, tienen calidad más que suficiente y afrontarán este partido con confianza, ya que han anotado 15 veces en los últimos cinco juegos.

Mientras tanto, los anfitriones tienen el peor registro defensivo en su liga, concediendo 24 goles en 16 partidos. Quien lidere el ataque blaugrana verá este partido como una gran oportunidad para aumentar su cuenta en esta temporada 2025/26. Se espera que el Estadio Pedro Escartín vea muchos goles.

2ºPronóstico Guadalajara vs Barcelona: El Barcelona gana por cuatro goles o más @ 2.00 en 1xBet

Casi con certeza, Flick dará descanso a varios de sus titulares para este partido de Copa del Rey, pero tiene buenas opciones para reemplazarlos. Los jugadores elegidos para comenzar esperan demostrar que merecen jugar más regularmente en el futuro.

Hay altas posibilidades de que el Barça anote muchos goles. La defensa de Guadalajara lucha contra las delanteras de tercera división, por lo que enfrentar a los líderes de LaLiga es una tarea mucho más difícil.

Pere Martí y sus hombres probablemente sean conscientes de que no se espera que ganen, por lo que no habrá presión sobre ellos el martes por la noche.

Sin embargo, la principal preocupación de los anfitriones es que los jugadores del Barça jugarán duro para impresionar a su entrenador. Por todo esto, se espera un marcador abultado a favor del equipo visitante en las apuestas Guadalajara vs Barcelona.

3er Pronóstico Guadalajara vs Barcelona: Ambos equipos anotan - No @ 1.626 en 1xBet

Los anfitriones están en el puesto 17 de la Primera Federación - Grupo 1 en gran parte debido a la cantidad de goles que han concedido. Sin embargo, su ataque tampoco ha sido muy productivo. Vale la pena señalar que los Morados han anotado en sus últimos cinco partidos, pero solo han anotado 2+ goles cinco veces en toda la temporada.

Dada la calidad de sus oponentes anteriores, es difícil verlos anotar contra el Barça. Los hombres de Flick no han sido impenetrables en 2025/26, ya que solo han mantenido cinco porterías a cero. Sin embargo, el contexto es importante. Evitaron que Osasuna anotara el sábado y estarán confiados de hacer lo mismo en Guadalajara.

El Barça hará cambios importantes para este encuentro buscando gestionar un periodo ocupado, pero aún así tendrán un equipo fuerte. Defensivamente, se apoyarán entre sí para mantener su portería a cero, independientemente de quién integre su once inicial. Podrías apoyar que solo los culés marcarán en las apuestas Guadalajara vs Barcelona.