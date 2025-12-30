5 goleadores destacados en Europa esta semana

+

Esta semana se llevarán a cabo varios partidos interesantes en Europa, con muchos delanteros que actualmente están en excelente forma. Analizamos la Premier League, Serie A, Ligue 1, LaLiga y la Liga de Portugal para elegir a un jugador que respaldamos para marcar en cualquier momento.

Mercado de goleadores en cualquier momento

Cuotas

Gol en cualquier momento Cuotas ⭐ Hugo Ekitike - Liverpool vs Leeds 1.776 Lautaro Martínez - Inter de Milán vs Bologna 1.80 Odsonne Édouard - Toulouse vs Lens 3.655 Kylian Mbappé - Real Madrid vs Betis 1.50 Vangelis Pavlidis - Benfica vs Estoril Praia 1.838

Hugo Ekitike - Liverpool vs Leeds

Hugo Ekitike es actualmente el foco principal del ataque del Liverpool por las ausencias de Alexander Isak y Mohamed Salah. La lesión del primero trasladó la responsabilidad de anotar sobre los hombros del francés y él ha respondido bien. Con 11 goles en todas las competiciones, es considerado el mejor fichaje del verano para los Reds.

El exjugador del Eintracht Frankfurt está deseando mejorar su promedio de 3.02 tiros y 0.69 goles por 90 minutos en la Premier League. Además, es un jugador al que el Leeds United tendrá bien vigilado. Con cinco goles y asistencias en sus últimos siete partidos, Ekitike estará listo para actuar cuando el Leeds visite Anfield el día de Año Nuevo.

Lautaro Martínez - Inter de Milán vs Bologna

Pocos jugadores en la Serie A han demostrado ser tan eficaces como Lautaro Martínez del Inter de Milán en los últimos años. A sus 28 años, ha sido un jugador clave para los Nerazzurri, promediando un gol cada dos partidos.

Esta semana, el Inter se enfrenta al Bologna en su primer partido de 2026 y Martínez es un fuerte candidato para anotar en cualquier momento. Martínez ha anotado seis goles en sus últimas seis apariciones en la Serie A y ha sido muy influyente ayudando a su equipo a llegar a la cima de la tabla de la liga.

También estará motivado para rendir tras no anotar contra el Bologna en la Supercopa Italiana a principios de este mes. Con la ventaja de jugar en casa, se espera que el delantero argentino vuelva a encontrar la red este fin de semana.

Odsonne Édouard - Lens vs Toulouse

El RC Lens está desafiando las probabilidades, ya que actualmente se encuentra en la cima de la Ligue 1, en lugar del Paris Saint-Germain. Les Sang et Or están en excelente forma y buscarán mantener su impulso contra el Toulouse este fin de semana. Su delantero principal será esencial para lograr este objetivo.

Odsonne Édouard ha anotado siete goles en 13 partidos de liga para el Lens esta temporada y ha contribuido directamente a seis goles en sus últimos seis partidos. El reciente doblete contra el Niza aumentó su cuenta y Les Violets estarán muy atentos a la amenaza que representa. Es una opción valiosa, con el Toulouse jugando en casa.

Kylian Mbappé - Real Madrid vs Betis

No sería ninguna sorpresa ver a Kylian Mbappé en la cima de la lista de goleadores de LaLiga esta temporada. La superestrella francesa ha registrado 18 goles en 18 partidos, anotando un gol en promedio cada 88 minutos. Ha marcado el 50% de todos los goles de liga para el Real Madrid en lo que va de temporada.

Por lo tanto, es una opción probable para anotar en cualquier momento cuando el Real Betis visite el Santiago Bernabéu este fin de semana. El jugador de 27 años anotó un doblete en su enfrentamiento anterior y es capaz de repetir esa actuación. Sin duda, el Betis tendrá mucho trabajo en defensa.

Vangelis Pavlidis - Benfica vs Estoril Praia

El Benfica no está en la cima de la Liga Portugal después de 16 partidos jugados, pero tienen un delantero en excelente forma. Incluyendo los goles en la Copa Mundial de Clubes, Vangelis Pavlidis ya ha anotado más de 20 goles durante la campaña 2025/26. También ha marcado 14 goles en 15 partidos de liga hasta ahora esta temporada.

El delantero griego no logró ver puerta en el empate 2-2 con el Braga. Sin embargo, eso casi lo hace más favorito para anotar contra el Estoril Praia. Actualmente es el máximo goleador de la división y se espera que aumente su cuenta en el Estadio da Luz.