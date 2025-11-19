Georgia vs España Pronóstico y Apuestas Eliminatorias Copa del Mundo | 15/11/25

+

Mejores apuestas Georgia vs España

Georgia marcará menos de 0.5 goles ⭐ @ 1.75 en 1xBet

Mikel Merino marca en cualquier momento ⭐ @ 2.60 en 1xBet

Menos de 2.5 goles ⭐ @ 2.40 en 1xBet

Predicción de marcador: Georgia 0-2 España

Predicción de goleadores - España: Mikel Oyarzabal, Mikel Merino

Nuestro Análisis: Forma de ambos equipos

No es sorprendente que España haya sido el equipo más destacado en el Grupo E de la clasificación europea para el Mundial. Han ganado los cuatro partidos y lideran la tabla, y podrían asegurarse un lugar en el torneo del próximo verano el sábado.

Fueron más impresionantes en septiembre que en octubre, pero aún así llegan a este partido tras una victoria por 2-0 sobre Georgia y un triunfo por 4-0 contra Bulgaria.

Está siendo una campaña decepcionante para los anfitriones, ya que han perdido tres de sus cuatro partidos de grupo. Una derrota por 4-1 en Turquía en su último partido acabó prácticamente con sus posibilidades de llegar al Mundial.

Alineaciones Probables Georgia vs España

Posible alineación del Georgia:

Mamardashvili; Gocholeishvili, Goglichidze, Lochoshvili, Kashia, Kiteishvili, Mekvabishvili, Gagnidze, Davitashvili, Zivzivadze, Kvaratskhelia.

Posible alineación del España

Unai Simón; Cucurella, Laporte, Huijsen, Llorente; Zubimendi, Merino, Ruiz; Pino, Oyarzabal, Ferrán Torres.

Las mejores apuestas Georgia vs España

1er Pronóstico Georgia vs España Georgia marcará menos de 0.5 goles @ 1.75 en 1xBet

La naturaleza unilateral del reciente encuentro entre estos dos equipos sugiere que el partido del sábado será muy difícil para Georgia. Aunque solo perdieron ese partido 2-0 en Elche, el equipo de Willy Sagnol tuvo imposible involucrar a sus delanteros peligrosos en el juego.

En 90 minutos, Georgia solo tuvo el 17% de la posesión, un disparo y ningún córner. Su xG fue de solo 0.01, con España dominando desde el pitido inicial hasta el último. Con la ventaja de jugar en casa, esperarán tener un poco más de juego.

Sin embargo, La Roja aún no se ha clasificado para el Mundial, por lo que estarán muy motivados de nuevo. Las posibilidades de marcar de Georgia también se ven afectadas por la ausencia por lesión de su delantero clave, Georges Mikautadze.

2ºPronóstico Georgia vs España Mikel Merino marca en cualquier momento @ 2.60 en 1xBet

La aparición de Mikel Merino como una amenaza significativa de gol desde el centro del campo ha sido sorprendente, pero es un impulso bienvenido para Luis de la Fuente. El jugador de 29 años solo había marcado dos veces en 31 apariciones internacionales al final del año pasado. Ha anotado ocho veces en ocho partidos para su país en 2025.

Con seis goles en la clasificación europea para el Mundial, el hombre del Arsenal está solo por detrás de Memphis Depay y Erling Haaland de cara a los duelos internacionales de esta semana. Ha desarrollado la habilidad de llegar al área en el momento adecuado y representa una amenaza tanto por aire como por tierra.

Merino también ha marcado tres veces para los Gunners esta temporada, anotando a un ritmo de un gol cada 131 minutos tanto para el club como para el país. Hay razones de peso para confiar en él como goleador en las apuestas Georgia vs España.

3er Pronóstico Georgia vs España Menos de 2.5 goles @ 2.40 en 1xBet

Como sucedió durante el último parón internacional, España vuelve a echar de menos a sus estrellas en las bandas, Nico Williams y Lamine Yamal. Ambos jugadores han estado lidiando con lesiones esta temporada.

Eso podría brindar más oportunidades para Yeremy Pino y Ferran Torres en los flancos. Ambos son atacantes muy capaces, aunque la amenaza ofensiva de España se ve claramente debilitada sin los dos jugadores de banda que iluminaron la Eurocopa 2024.

Existe el riesgo de que puedan caer en la trampa de jugar un fútbol de posesión un poco más predecible. Incluso en casa, es probable que Georgia se enfoque en defender en profundidad e intentar jugar al contraataque.

Cabe destacar que el 50% de sus partidos desde su eliminación de la Eurocopa contra España han producido menos de 2.5 goles, incluyendo el partido de ida en este grupo. Podría valer la pena apoyar la repetición de esta tendencia en las apuestas Georgia vs España con una probabilidad implícita del 42%.