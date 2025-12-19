Fontenay vs PSG Pronóstico y Apuestas Coupe de France | 20/12/25

+

Mejores apuestas Fontenay vs PSG

Hándicap 1x2: PSG -2 ⭐ @ 1.139 en 1xBet

El PSG ganará ambas mitades ⭐ @ 1.332 en 1xBet

El PSG ganará por 3+ goles ⭐ @ 1.032 en 1xBet

Predicción del marcador: Fontenay 0-6 PSG

Predicción de goleadores: PSG: Désiré Doué, Vitinha, Lee Kang-in, Khvicha Kvaratskhelia x2, Bradley Barcola

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Fontenay no es un nombre que la mayoría de los aficionados al fútbol reconocerán. Esto se debe a que el equipo semiprofesional juega en la 5ª división francesa, conocida como National 3 Grupo B. Fundado en 1991, el Stade Emmanuel Murzeau es su estadio local.

El club, basado en la comunidad, ha jugado 11 partidos en liga hasta ahora, registrando cinco victorias y cinco derrotas. Como resultado, están en el sexto lugar, a nueve puntos del liderato. Terminar primero es necesario para ascender a la división National 2.

Estaban en una racha de tres victorias consecutivas, pero ahora han perdido tres de sus últimos cuatro partidos. Sin embargo, han logrado ganar dos partidos en la Copa de Francia para llegar a este encuentro contra el PSG.

El entrenador Philippe Guilloteau estará ansioso por este evento, ya que los equipos en la liga National 3 rara vez tienen oportunidad de jugar contra los campeones de Francia.

La Ligue 1 ha comenzado su descanso invernal, por lo que el PSG jugó su último partido de liga el fin de semana pasado. Los parisinos vencieron al Metz 3-2 para mantenerse a solo un punto del Lens, los actuales líderes de la liga.

Durante la semana, el PSG participó en la final de la Copa Intercontinental contra el Flamengo de Brasil. El equipo europeo ganó en los penaltis, después de que el partido terminara 1-1 tras 90 minutos y tiempo adicional.

Luis Enrique estará ansioso por asegurar la Coupe de France por tercer año consecutivo bajo su liderazgo. Sin embargo, el camino del PSG hacia la final arranca con este partido de 64avos de final contra el poco conocido Fontenay.

Alineaciones Probables Fontenay vs PSG

Posible alineación del Fontenay:

Badri, Digol-Ndozangue, Graffin, Deplanque, Zomenio, Belbachir, Bedime, Rauturier, Mayi, Renou, Diawara

Posible alineación del PSG:

Safonov, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Lee, Kvaratskhelia, Doué

Las mejores apuestas Fontenay vs PSG

1er Pronóstico Fontenay vs PSG: Hándicap 1x2: PSG -2 @ 1.139 en 1xBet

El PSG es el gran favorito para derrotar a Fontenay el sábado. La temporada pasada, los actuales campeones jugaron cada ronda fuera de casa y aun así lograron cumplir con su cometido. Además, derrotaron por 7-0 al Stade Briochin, que jugaba en la National 2 en ese momento.

Los anfitriones están en mala forma: han perdido dos partidos de liga consecutivos. Además, ganaron cuatro y perdieron dos de los 6 partidos de liga que jugaron en casa. Esta es la primera vez que se enfrentan al PSG y una sorpresa es muy poco probable.

Los parisinos, invictos en sus últimos cuatro partidos, parecen estar listos para extender su racha en este partido de 64avos de final. Han anotado 9 goles en sus últimos cuatro encuentros, un promedio de 2.25 goles por partido. Enfrentar a un equipo de la quinta división del fútbol francés probablemente resultará en un gran número de goles.

2ºPronóstico Fontenay vs PSG: El PSG ganará ambas mitades @ 1.332 en 1xBet

Es probable que el PSG demuestre su increíble forma en la Ligue 1 en este encuentro. En la máxima categoría francesa, los parisinos ya han dominado a la mayoría de sus rivales. A nivel nacional, el equipo de Luis Enrique lidera la tabla de visitantes, ya que ha ganado cinco de sus nueve partidos fuera de casa.

Además, el PSG es el mejor equipo del país durante la primera mitad de los partidos. Si la clasificación de la liga se basara solo en los resultados de la primera mitad, el PSG estaría en primer lugar.

Sin embargo, también hay malas noticias para el equipo local. Los visitantes tienen la costumbre de marcar en la segunda mitad también. Los campeones han anotado un gol después del descanso en 14 de sus 16 partidos de la Ligue 1.

Como resultado, esta estadística respalda nuestro argumento de que es probable que el PSG gane ambas mitades del juego. Podrías considerar esta selección en tus apuestas Fontenay vs PSG.

3er Pronóstico Fontenay vs PSG: El PSG ganará por 3+ goles@ 1.032 en 1xBet

Con rotación de plantilla o no, el mejor equipo del país no aflojará contra un equipo semiprofesional. En la Ligue 1, promedian dos goles por partido fuera de casa y lideran las tablas de goleadores de la división. En total, han marcado 35 goles en 16 partidos, uno menos que los máximos goleadores, Marsella.

De las cinco victorias del PSG fuera de casa en la liga, dos llegaron con un margen de tres goles. A principios de diciembre, el equipo de Luis Enrique dominó al Rennes 5-0. Su victoria por 7-0 contra un equipo de la Nacional 2 el año pasado en esta competición sugiere más de lo mismo para el fin de semana en las apuestas Fontenay vs PSG.