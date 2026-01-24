Everton vs Leeds Pronóstico y Apuestas Premier League | 26/01/26

+

Mejores apuestas Everton vs Leeds

Doble oportunidad: Everton o Empate ⭐ @ 1.433 en 1xBet

Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.85 en 1xBet

Dominic Calvert-Lewin marca en cualquier momento ⭐ @3.10 en 1xBet

Predicción de marcador: Everton 1-1 Leeds United

Predicción de goleadores: Everton: Thierno Barry; Leeds: Dominic Calvert-Lewin

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

La peculiar temporada del Everton continuó la semana pasada, cuando aseguraron tres puntos contra el Aston Villa. Los Toffees han estado luchando por la consistencia, lo que los deja en el décimo lugar de la clasificación. Sin embargo, están solo a tres puntos de los cinco primeros y aún pueden competir por Europa.

David Moyes claramente ha mejorado a su equipo y actualmente cuentan con 9 puntos más que en la misma etapa de la temporada pasada. Los aficionados locales se sentirán animados por eso y confían en que pueden superar a sus próximos oponentes.

De todos modos, el club de Merseyside debe mejorar su rendimiento en casa en la liga si quieren aspirar a jugar en Europa la próxima temporada. Tienen la ocasión de hacerlo contra el Leeds United en su nuevo estadio, Hill Dickinson, el lunes por la noche.

El Leeds ha rendido mejor en las últimas semanas, cosechando resultados positivos contra equipos fuertes. Los Whites vencieron al Chelsea, empataron con el Man United y empataron dos veces con el Liverpool, logrando una racha de 7 partidos sin perder.

Desafortunadamente, el gran trabajo de Daniel Farke se deshizo recientemente contra el Newcastle, pero se recuperaron con una victoria contundente sobre el Fulham. Como resultado, el equipo recién ascendido se encuentra en el puesto 16 de la tabla de la liga, ocho puntos por encima de la zona de descenso.

Alineaciones Probables Everton vs Leeds

Posible alineación del Everton:

Pickford, Patterson, Tarkowski, O’Brien, Mykolenko, Gueye, Garner, Ndiaye, McNeill, Iroegbunam, Barry

Posible alineación del Leeds:

Darlow, Justin, Rodon, Struijk, Bogle, Aarons, Ampadu, Gruev, Gudmundsson, Calvert-Lewin, Okafor

Las mejores apuestas Everton vs Leeds

1er Pronóstico Everton vs Leeds: Doble oportunidad: Everton o Empate @ 1.433 en 1xBet

El Everton ha ganado cuatro partidos y perdido otros cuatro en su nuevo estadio, donde su inconsistencia les ha afectado negativamente. De hecho, han ganado más partidos de liga fuera de casa. El equipo local estará deseando vengarse, ya que el Leeds se llevó los tres puntos en el primer partido de la temporada.

Además, las estrellas de Moyes han regresado de la Copa Africana de Naciones. Como resultado, podríamos ver a los anfitriones dominar durante un tramo extenso del juego. Aunque su récord de una derrota en liga en sus últimos 5 partidos es impresionante, ambas victorias en esa racha fueron fuera de casa.

Mientras tanto, el Leeds tiene un mal récord fuera de su base en Elland Road, habiendo ganado solo uno de sus 11 partidos fuera, lo que equivale a un porcentaje de victorias del 9%. Siete de esos partidos terminaron en derrota, lo que indica la vulnerabilidad de los visitantes. Sin embargo, llegan a este partido tras ganar dos partidos consecutivos en todas las competiciones.

Es importante señalar que el Everton ganó cuatro de sus últimos cinco enfrentamientos directos en casa. Sin embargo, fue en Goodison Park, y este nuevo estadio aún no se ha convertido en fortaleza. El equipo visitante está en un buen momento y podría lograr el objetivo.

2ºPronóstico Everton vs Leeds: Ambos equipos marcan @ 1.85 en 1xBet

Generalmente, sus duelos directos no han presentado muchos goles, pero son equipos muy diferentes esta vez. Los hombres de Moyes han concedido 16 goles y anotado 15 veces en sus 11 partidos en casa.

El Leeds confía en que podrá romper la defensa local. El equipo de Farke está dentro del promedio en ataque fuera de casa. Han marcado 11 goles en tantos partidos hasta ahora, pero su defensa ha concedido muchos.

Los Whites han encajado 24 goles fuera de casa, lo que es un promedio de 2.18 goles por partido. Solo han mantenido su portería a cero en el 9% de sus desplazamientos en la liga. Además, el 64% de todos sus partidos de liga vieron a ambos equipos marcar. Se podría volver a cumplir el BTTS en las apuestas Everton vs Leeds.

3er Pronóstico Everton vs Leeds: Dominic Calvert-Lewin marca en cualquier momento @ 3.10 en 1xBet

El exjugador del Everton, Dominic Calvert-Lewin, regresará a su antiguo estadio por primera vez desde que se mudó al Leeds. No participó en el partido de ida, cuando su nuevo equipo venció a su antiguo equipo. Calvert-Lewin tuvo un comienzo lento en su carrera en Elland Road, marcando solo un gol en sus primeros 11 partidos.

Recientemente, ha estado anotando con más regularidad y ya acumula ocho goles en sus últimos 10 partidos de la Premier League. Además, perforó la red en seis partidos consecutivos en esa racha.

Marcó y dio una asistencia en sus últimos dos partidos, por lo que estará preparado para jugar contra su anterior equipo. Es probable que Calvert-Lewin marque frente a un grupo de aficionados que una vez lo adoraron. Él es nuestra elección de goleador para las apuestas Everton vs Leeds.