Espanyol vs Barcelona principales apuestas LaLiga | 03/01/2026

+

Mejores apuestas Espanyol vs Barcelona

Barcelona Multigol 2-3⭐ @2.00 en 1xBet

No marcan ambos equipos ⭐ @2.498 en 1xBet

Descanso/Final del partido: Empate/Barcelona⭐@5.126 en 1xBet

Esperamos una victoria de Barcelona con un marcador de 0-2.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Espanyol vs Barcelona son cortesía de 1xBet, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

La fecha 18, que además marca la primera jornada de LaLiga en 2026, ofrece un atractivo especial con la disputa del clásico catalán, un duelo que llega en un momento inmejorable para ambos equipos y que promete emociones desde el inicio.

El Espanyol está firmando hasta ahora una de sus mejores campañas de los últimos años y atraviesa un gran momento futbolístico, respaldado por una racha de cinco victorias consecutivas que han reforzado la confianza del plantel.

Gracias a estos resultados, el equipo dirigido por Manolo González se ubica en la quinta posición de la tabla, superando ampliamente las expectativas iniciales y alimentando una previa claramente optimista de cara a este nuevo capítulo del clásico.

No obstante, el desafío será mayúsculo, ya que enfrente estará un Barcelona muy sólido, que llega con siete victorias consecutivas y nueve triunfos en sus últimos diez partidos considerando todas las competiciones.

Además, tras algunos tropiezos del Real Madrid, el conjunto de Hansi Flick mantiene el liderato con una ligera ventaja, por lo que iniciar esta parte decisiva de la temporada con una victoria será fundamental en su camino hacia un nuevo título.

Posibles Alineaciones Espanyol vs Barcelona

Posible alineación Espanyol:

Dmitrovic; Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Lozano, Zarate, Expósito; Dolan, Fernández, Milla.

Posible alineaciónBarcelona:

García; Kounde, Cubarsi, Martin. Balde; García, De Jong, Yamal, López, Raphinha; Torres.

1er Pronóstico Espanyol vs Barcelona: Barcelona Multigol 2-3⭐@2.00 en 1xBet

Como ya es costumbre desde la llegada de Hansi Flick, el Barcelona se ha consolidado como una auténtica máquina de hacer goles, siendo por amplio margen el equipo más goleador del campeonato con 51 tantos en 18 partidos disputados.

Este registro refleja un promedio superior a los tres goles por encuentro, una cifra que respalda la tendencia ofensiva del conjunto azulgrana y explica por qué se esperan marcadores abultados en la mayoría de sus presentaciones.

En ese contexto, un resultado con dos o tres goles del Barcelona aparece como altamente probable, teniendo en cuenta que en seis de sus últimas siete victorias alcanzó esa cifra y que en los dos clásicos más recientes también logró anotar esa misma cantidad.

2° Pronóstico Espanyol vs Barcelona: No marcan ambos equipos ⭐@2.498 en 1xBet

Por el buen presente de ambos equipos, a primera vista podría parecer más probable que ambos consigan marcar, especialmente considerando el contexto ofensivo del partido y la jerarquía del clásico.

Sin embargo, la tendencia reciente de los resultados muestra un escenario diferente y, con una cuota atractiva, aparece como una buena opción ir en sentido contrario a esa percepción inicial.

El Espanyol registró marcadores en los que no anotaron ambos equipos en cuatro de sus últimos cinco partidos, mientras que el Barcelona suma tres victorias consecutivas sin recibir gol.

Por lo que la probabilidad de que el conjunto perico marque es baja, más aun tratándose de un equipo que suele resolver sus encuentros con resultados ajustados.

3er Pronóstico Espanyol vs Barcelona: Descanso/Final del partido: Empate/Barcelona⭐@5.126 en 1xBet

Con la baja tendencia goleadora del Barcelona en los primeros tiempos de sus partidos más recientes, sumada a la frecuencia con la que el Espanyol suele llegar igualado al descanso, la paridad al finalizar la primera mitad aparece como un escenario muy probable.

Este contexto se ve reforzado por las altas probabilidades de triunfo del conjunto azulgrana, lo que permite anticipar un desarrollo de partido en el que el marcador se destrabe recién en el complemento.

Así, con una cuota bastante atractiva y un respaldo claro en las tendencias de ambos equipos, esta alternativa se presenta sin duda como una muy buena opción de apuesta.