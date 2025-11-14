Cuotas de ganador de LaLiga: El calendario del Real Madrid, a examen

+

La ventaja del Real Madrid sobre el Barça se ha reducido a tres puntos tras su empate sin goles ante el Rayo Vallecano. ¿Es momento de apostar por el Barça para el título? La cuestionable forma del Madrid fuera de casa será examinada de cerca, ya que jugarán sus próximos tres partidos de LaLiga lejos del Bernabéu.

Mercado Ganador de LaLiga 25/26

Cuotas

Ganador de LaLiga Cuota ⭐ Real Madrid 1.52 Barcelona 2.80 Atlético de Madrid 20.00 Villarreal 46.00

Cuotas cortesía de 1xBet. Correctas al momento de la publicación y sujetas a cambios.

Recuerda que con el código promocional 1xbet para Chile puedes apostar en este y otrospartidos con un generoso bono de bienvenida.

¿Es el Barça la opción de valor para el título de LaLiga 25/26?

El Barcelona está persiguiendo a su acérrimo rival, el Real Madrid. Dominaron al Celta de Vigo 4-2 antes del parón internacional de noviembre. El veterano delantero, Robert Lewandowski, demostró que aún está en gran forma marcando tres goles en el Estadio Abanca-Balaídos.

Pese a su derrota en El Clásico ante el Madrid, el Barça ha respondido bien con victorias consecutivas en la liga. El Barça es el equipo más goleador de LaLiga, con 32 goles en 12 partidos.

Además, tienen la mejor diferencia de goles en la división, superando al Real por un gol. Esto sugiere que todo apunta a que el equipo de Hansi Flick puede mantener su desafío por el título durante los meses de invierno.

La forma revitalizada del Barça parece haber desestabilizado un poco al Real Madrid. Los hombres de Xabi Alonso tuvieron que conformarse con un empate sin goles ante el Rayo Vallecano, reduciendo su ventaja de cinco puntos a tres.

La forma del Real fuera de casa esta temporada ha dejado mucho que desear. Además, no han logrado marcar fuera del Bernabéu en sus dos últimos partidos como visitantes. Con eso en mente, Xabi Alonso deberá afrontar una serie de tres partidos fuera de casa después del parón internacional.

En su viaje a Elche se miden a un equipo que solo ha perdido tres de sus 12 partidos. Luego se enfrentan al modesto Girona, que solo ganó dos de sus últimos cinco partidos. Un enfrentamiento ante el Athletic Club en Bilbao concluye esta complicada serie, con el Athletic siendo un equipo irregular esta temporada. Si tienen el día, son oponentes muy duros para cualquier equipo en casa.

Mientras el Real Madrid enfrenta estos desafíos fuera de casa, el Barça tiene una serie de tres partidos en casa para disfrutar. Se enfrentan al Athletic Club y al Alavés, seguido de una gran prueba contra el Atlético de Madrid.

Existe la posibilidad de que el Barça pueda estar, al menos, igualado a puntos con el Real Madrid al llegar al fin de semana del 6 de diciembre.

Las probabilidades de título del Barça han pasado de un 50% a un 33.33% en las últimas cuatro semanas, lo cual es sorprendente. Dado su favorable calendario de partidos, el equipo de Flick actualmente parece ser la jugada de valor.

Por qué no se debe descartar aún a Villarreal y Atlético

Cabe señalar que las posibilidades de Villarreal y Atlético de Madrid de ganar LaLiga 25/26 han aumentado en las últimas cuatro semanas. El Villarreal ahora tiene un 1.96% de probabilidad de levantar el trofeo. Mientras tanto, el Atlético tiene actualmente un 4.35% de probabilidad de convertirse en campeón.

El Villarreal está a solo dos puntos del Barcelona en este momento. También presumen del mejor récord defensivo en LaLiga, habiendo encajado solo 10 goles en 12 partidos. Se recuperaron de su vergüenza en la Champions League contra el Pafos FC ganando su tercer partido consecutivo en la liga el pasado fin de semana.

En las próximas semanas, se enfrentan al Mallorca en el puesto 15, a la Real Sociedad en el puesto 14 y al Getafe en el puesto 8. Es una verdadera oportunidad para que el Villarreal cierre la brecha con el Real Madrid.

El Atlético de Madrid de Diego Simeone está solo un punto por detrás del Villarreal. Solo han perdido una vez en lo que va de temporada y han ganado cinco de sus últimos seis partidos de LaLiga.

El Atleti afronta un duelo desafiante en Getafe después del parón internacional. Luego, tiene un partido contra el colista de la tabla, el Real Oviedo, y un viaje a Barcelona. Una victoria colchonera en el Estadio Olímpico Lluis Companys podría abrir completamente la carrera por el título para los rojiblancos.

Las próximas semanas son cruciales para varios equipos en el campeonato de LaLiga. Desde una perspectiva puramente de valor, podría ser buena idea apostar por el Barça y el Villarreal a sus cuotas actuales.