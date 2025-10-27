Cuotas de ganador de la Champions: Hay valor más allá de los favoritos

+

Arsenal y Bayern Múnich son los favoritos para conseguir el título de la Champions League. ¿Pero justifican sus cuotas? Varios clubes podrían tener lo necesario para ganar el torneo. Aunque queda mucha competencia, hemos examinado sus perspectivas.

Ganador de la Champions League

Equipo Cuotas ⭐ Arsenal 4.55 Bayern Múnich 5.55 Paris Saint-Germain 8.30 Barcelona 8.30 Manchester City 8.30 Liverpool 10.70

Arsenal

Actualmente, los Gunners son los favoritos para ganar la Liga de Campeones, con las casas de apuestas respaldando a Mikel Arteta y su equipo. Nunca han ganado un título europeo importante, pero han tenido un desempeño excepcional en la competición de este año.

El Arsenal triunfó en los 8 partidos de la fase de liga, concediendo solo 4 goles. El equipo de Arteta también lidera la Premier League, aunque ha mostrado vulnerabilidades últimamente. Con algunas lesiones y puntos perdidos, los equipos han demostrado que la defensa de los londinenses no es impenetrable.

Queda por ver si pueden competir con éxito en múltiples competiciones simultáneamente. Apoyamos al Arsenal para ganar el título de liga en Inglaterra, pero no esperamos que logren un doblete.

Bayern Múnich

El Bayern se posiciona como el segundo mejor equipo de la UCL esta temporada, habiendo perdido puntos solo una vez. En consecuencia, son los segundos favoritos por detrás de los Gunners.

Harry Kane sigue siendo prolífico, y el equipo de Vincent Kompany solo ha dejado de ganar cinco partidos en todas las competiciones en 2025/26. Aunque su portero Manuel Neuer está fuera por lesión, el regreso de Jamal Musiala fortalecerá al equipo. Kompany posee un talento significativo en su plantilla, que frecuentemente logra victorias dominantes.

Seguramente estarán peleando por lograr su 11º título continental. Vale la pena respaldar al Bayern, pero ofrecen poco valor. Dicho esto, es probable que ganen la Champions League.

Paris Saint-Germain

Los campeones reinantes intentarán convertirse en el primer equipo en casi una década en repetir título. El equipo de Luis Enrique fue excepcional la temporada pasada y ha mantenido su estructura en esta temporada. Sin embargo, su campaña 2025/26 ha sido inconsistente y actualmente están segundos en la Ligue 1.

Varias lesiones significativas han obstaculizado su progreso, con Ousmane Dembélé siendo apartado de nuevo a principios de esta semana. No obstante, el PSG es capaz de alcanzar niveles más altos de rendimiento.

A medida que se va acercando la parte más crítica de la temporada, su talentoso equipo los convierte en una opción de valor potencial. Anticipamos que mejorarán su estado de forma. Si lo hacen, podrían ganar la competición.

Barcelona

A pesar de liderar LaLiga durante períodos significativos y desempeñarse bien en Europa, el Barcelona ha recibido relativamente poca atención esta temporada. Los malos resultados recientes han mermado sus posibilidades de asegurar otros títulos. Sin embargo, tienen un equipo talentoso y se espera que luchen contra el Real Madrid por el título de liga.

En Europa están entre los favoritos, aunque dicho estatus puede no estar completamente justificado. Ya han perdido contra PSG y Chelsea en la competición y no parecen potenciales ganadores este año.

Aunque no se les descarta con jugadores como Lamine Yamal y Robert Lewandowski, no se han mostrado particularmente fuertes. El equipo de Hansi Flick ha tenido problemas con las lesiones y eso ha disminuido sus posibilidades. No se espera que logren otro título europeo.

Manchester City

El principal problema del Manchester City esta temporada ha sido su forma inconsistente. Han estado desastrosos una semana y poco inspirados a la siguiente. Pep Guardiola está enfocado en perseguir al Arsenal en la Premier League. En consecuencia, sus resultados en la competición europea han sido algo decepcionantes.

La capacidad técnica del equipo no es cuestionable, ya que el City posee un brillante grupo de jugadores. Sin embargo, hay preocupaciones sobre su aplicación y falta de consistencia. Como resultado, actualmente no parecen campeones europeos. Aunque tienen la calidad para ganar el torneo, son demasiado inconsistentes para hacerlo.

Liverpool

A diferencia de otros contendientes importantes, los Reds probablemente harán de la Liga de Campeones su objetivo principal. Mientras que otros están involucrados en carreras por el título doméstico, el equipo de Arne Slot no está en esa posición. Están avanzando en la FA Cup, pero el éxito europeo es la mejor manera de salvar una temporada difícil.

Además, los hombres de Merseyside han mejorado significativamente. Solo han perdido dos de sus últimos 19 partidos en todas las competiciones y han registrado grandes triunfos en Europa. Sus notables victorias europeas sobre equipos de élite como el Real Madrid e Inter de Milán demuestran que pueden competir al más alto nivel.

Dado que la UCL será su objetivo casi exclusivo, tienen una auténtica oportunidad de éxito. Sin embargo, existe la preocupación de que puedan regresar algunas de sus debilidades de principios de temporada.