Crystal Palace vs Manchester City Pronóstico y Apuestas Premier League | 14/12/25

+

Mejores apuestas Crystal Palace vs Manchester City

Gana el Manchester City ⭐ @ 1.901 en 1xBet

Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.6 en 1xBet

Phil Foden anota o asiste ⭐ @ 2.85 en 1xBet

Predicción de marcador: Crystal Palace 1-2 Man City

Predicción de goleadores: Palace: Eddie Nketiah - Man City: Erling Haaland, Phil Foden

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Crystal Palace vs Manchester City son cortesía de 1xBet, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Recuerda que con el código promocional 1xBet para Chile puedes apostar en este y otros partidos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El Crystal Palace logró su tercera victoria consecutiva el jueves por la noche al vencer cómodamente al Shelbourne en la Conference League. Sin embargo, enfrentarán un desafío mucho mayor este fin de semana.

Los hombres de Oliver Glasner solo han perdido 2 de sus últimos 10 partidos en todas las competiciones, por lo que no se sentirán intimidados por el Manchester City.

No obstante, los Cityzens también están en buena racha ganadora. Han logrado cuatro victorias consecutivas y ganaron al Real Madrid el miércoles por la noche. Además, han estado anotando muchos goles y serán un duro rival en Selhurst Park. Los hombres de Pep Guardiola están muy cerca del Arsenal en la cima de la tabla.

Alineaciones Probables Crystal Palace vs Manchester City

Posible alineación del Crystal Palace:

Henderson, Richards, Guehi, Lacroix, Clyne, Wharton, Lerma, Mitchell, Nketiah, Pino, Mateta

Posible alineación del Manchester City:

Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Silva, González, Reijnders, Foden, Haaland, Doku

Las mejores apuestas Crystal Palace vs Manchester City

1er Pronóstico Crystal Palace vs Manchester City: Gana el Manchester City @ 1.901 en 1xBet

Este partido tiene el potencial de ser uno de los mejores del fin de semana, dado el buen rendimiento de ambos equipos, Crystal Palace y Manchester City.

Los enfrentamientos europeos a mitad de semana vieron a ambos equipos conseguir victorias sobre el Shelbourne y el Real Madrid respectivamente. Solo dos posiciones los separan en la Premier League. Sin embargo, el equipo de Pep Guardiola está cinco puntos por delante de los Eagles. Tienen un plantel mucho más fuerte sobre el papel.

Rodri y Kovacic siguen fuera para el City. John Stones es la única otra preocupación por lesión en un City muy peligroso. Mientras tanto, el Palace estará sin Daniel Muñoz por un tiempo mientras se somete a cirugía. Jean-Philippe Mateta podría regresar después de haber descansado contra el Shelbourne.

Ninguno de los dos tiene una larga lista de ausencias, lo cual podría estar relacionado con su excelente forma. Los anfitriones darán pelea en su terreno y no se les puede descartar, aunque el City debería salir victorioso. Tienen la calidad y la profundidad para superar al Palace en Londres, sobre todo con tantos jugadores en forma y disponibles.

2ºPronóstico Crystal Palace vs Manchester City: Ambos equipos marcan @ 1.6 en 1xBet

Gran parte del éxito del Palace esta temporada se debe a sus esfuerzos defensivos. Sin embargo, también son capaces de anotar con regularidad. Solo han dejado de marcar en uno de sus últimos 10 partidos. Anotaron 2+ en seis ocasiones durante esa racha.

En cuanto al City, han anotado 14 en cuatro partidos, por lo que no hay dudas sobre su forma frente al gol. Aunque ambos equipos no suelen marcar en el mismo partido, este encuentro podría ser una excepción. El City sigue encontrando la red. Sin embargo, solo han mantenido su portería a cero en dos de sus últimos 11 partidos, algo que Glasner podría explotar.

El récord defensivo del Palace es excelente. Solo el Arsenal ha concedido menos, pero los gigantes de Manchester tienen una impresionante amenaza ofensiva. Es un choque que debería ver a ambos equipos asestar uno o dos golpes, lo cual respaldamos en las apuestas Crystal Palace vs Manchester City.

3er Pronóstico Crystal Palace vs Manchester City: Phil Foden anota o asiste @ 2.85 en 1xBet

Con la Copa del Mundo casi a la vuelta de la esquina, Foden parece estar recuperando su forma después de un período relativamente difícil. Según sus altos estándares, el joven de 25 años no tuvo su mejor momento en 2024/25. Registró 9 goles y asistencias en la Premier League. Esta temporada, ya está a solo uno de igualar esa cifra.

Foden está en excelente forma en este momento. Ha logrado seis goles/asistencias en sus últimos tres partidos de liga y está rebosante de confianza. Aunque Erling Haaland siempre será visto como la mayor amenaza de gol, nadie ha hecho más por el City que Foden en los últimos partidos.

Por eso lo respaldamos en las apuestas Crystal Palace vs Manchester City para que vuelva a ser protagonista en Selhurst Park. Definitivamente mantendrá a los anfitriones alerta. El internacional inglés estará enfocado en mantener su excelente racha. Brillará de nuevo este fin de semana.