Turquía vs Estados Unidos Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 25/06/26

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Mejores apuestas Turquía vs Estados Unidos

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1X2 y Ambos equipos marcan - Estados Unidos y Sí ⭐ @ 3.55 en 1xBet

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción del resultado: Turquía 1-2 USA

Turquía 1-2 USA Predicción de goleadores: Turquía: Arda Güler | USA: Folarin Balogun, Ricardo Pepi

La selección turca ya ha pedido disculpas a su afición por el decepcionante balance de resultados en esta edición de la Copa del Mundo. Turquía perdió sus dos partidos del grupo, lo que prácticamente los deja fuera de la competición. A pesar de registrar 41 disparos entre ambos encuentros, el conjunto otomano no logró ver portería.

No hay duda de que querrán dar una alegría a sus seguidores en este último choque del grupo contra los coanfitriones. Sin embargo, es más fácil decirlo que hacerlo, sobre todo con la confianza y la moral del vestuario por los suelos. El equipo de la "Media Luna" espera cerrar su participación con una nota positiva logrando un triunfo en California.

Por su parte, Estados Unidos se está mostrando intratable en su propio territorio a lo largo de este Mundial. Los pupilos de Mauricio Pochettino justificaron con creces sus dos victorias en el Grupo D tras imponerse a Paraguay y Australia, sellando así su billete para la siguiente ronda.

Los "Stars and Stripes" necesitan cerrar la clasificación amarrando el liderato. Un empate bastaría para que el combinado estadounidense acabe en lo más alto, pero saltarán al campo decididos a mantener el pleno de victorias. No obstante, es probable que Pochettino opte por rotar el once titular, sabiendo que el pase a las eliminatorias ya está asegurado.

Alineaciones Probables Turquía vs Estados Unidos

Posible alineación del Turquía:

Çakir, Müldür, Demiral, Bardakci, Kadioglu, Çalhanoğlu, Yüksek, Akgün, Güler, Yildiz, Yilmaz.

Posible alineación del Estados Unidos:

Freese, Freeman, McKenzie, Ream, Weah, Roldan, Berhalter, Aaronson, Trusty, Balogun, Pepi

Las mejores apuestas Turquía vs Estados Unidos

1er Pronóstico Turquía vs Estados Unidos: Primer gol en la primera parte - Estados Unidos @ 2.20 en 1xBet

USA meterá presión desde el inicio

Estados Unidos ha arrancado la competición de forma explosiva. Los coanfitriones cuentan con el empuje de su público y los de Pochettino ya abrieron la lata en el minuto 11 ante Australia en su último compromiso, aunque fuese mediante un gol en propia puerta.

Están jugando con mucha confianza en este momento, por lo que esperamos que salgan a morder desde el pitido inicial. El combinado norteamericano se adelantó aún más rápido en su debut frente a Paraguay, cuando otro autogol los puso por delante a los siete minutos de juego.

Aunque ambos tantos llegaron de rebote, fueron consecuencia directa de la intensidad de los locales. Cabe destacar que Estados Unidos marcó en el primer minuto la última vez que estas selecciones se midieron en un amistoso. En el historial previo, los estadounidenses también golpearon temprano para irse con ventaja al descanso. Por todo esto, buscar que repitan la historia en esta casa de apuestas tiene mucho sentido.

2ºPronóstico Turquía vs Estados Unidos: Goleador en cualquier momento - Folarin Balogun @ 2.55 en 1xBet

Balogun, listo para desarbolar la zaga turca

Folarin Balogun es la principal referencia ofensiva del cuadro local. Aunque Australia supo vigilarlo de cerca en la segunda jornada, el ariete del Mónaco registró seis toques en el área rival, más que ningún otro jugador de su equipo. Se espera que el ex del Arsenal recupere el nivel exhibido en el estreno ante Paraguay.

Balogun firmó un doblete espectacular en apenas 20 minutos en el primer partido del grupo, consolidándose como el jugador más peligroso de los anfitriones. A sus 24 años, acumula seis dianas en sus últimos 10 partidos entre club y selección, por lo que tiene todas las papeletas para generar serios desajustes en la retaguardia turca.

3er Pronóstico Turquía vs Estados Unidos: 1X2 y Ambos equipos marcan - Estados Unidos y Sí @ 3.55 en 1xBet

Un historial de enfrentamientos de lo más interesante

Turquía llega con la moral destrozada tras encadenar dos derrotas consecutivas. Además, medirse al anfitrión en un ambiente que será una auténtica caldera no les facilitará las cosas. Aunque tienen calidad de sobra para dar la sorpresa en California, la inercia ganadora está del lado norteamericano.

El bloque de Pochettino ha enlazado dos victorias seguidas por primera vez desde octubre del año pasado. Los precedentes muestran un historial equilibrado, con dos triunfos para cada bando en los últimos cuatro duelos directos. Sin embargo, el factor campo debería ser decisivo para que los locales se lleven el gato al agua este viernes.

Un dato clave para tu apuesta combinada: en los últimos cinco enfrentamientos entre ambos, los dos equipos lograron marcar. Es más, el ganador de los últimos cuatro choques se impuso exactamente por 2-1.

Considerando el volumen de ocasiones que ha generado Turquía recientemente, es difícil pensar que se quedarán en blanco por tercer partido consecutivo. Este operador ofrece una gran oportunidad para combinar ambos mercados.