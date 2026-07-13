Francia vs España Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 14/07/26

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Mejores apuestas Francia vs España

Ambos equipos marcan: Sí ⭐ @ 1.704 en 1xBet

Goleador en cualquier momento: Kylian Mbappé ⭐ @ 2.00 en 1xBet

1x2: Francia ⭐ @ 2.396 en 1xBet

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de marcador : Francia 2-1 España

: Francia 2-1 España Pronóstico de goleadores: Francia: Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé - España: Lamine Yamal

Francia está a un solo paso de alcanzar la final del Mundial 2026. Un billete para el partido por el título también le daría a Les Bleus la oportunidad de dejar atrás el doloroso recuerdo de la final de 2022. Pero primero tendrán que superar el obstáculo español este martes por la noche en el AT&T Stadium de Texas.

Los hombres de Didier Deschamps se mostraron letales en su choque de cuartos de final contra Marruecos. Los campeones del mundo de 2018 solo concedieron un tiro a puerta en los 90 minutos reglamentarios. Dictaron el ritmo del juego de principio a fin y apenas permitieron que los Leones del Atlas generaran peligro.

La motivación estará por las nubes, sobre todo después de que Francia cayera ante España en las semifinales de la Nations League el año pasado. Aquel encuentro terminó con un espectacular 5-4 a favor de la Roja.

España no ha mostrado su juego más brillante en este Mundial, pero ha sabido sacar adelante los resultados necesarios para llegar hasta aquí. Se impuso a Portugal en cuartos de final gracias a un gol de Mikel Merino en el tiempo de descuento. Su cita de semifinales contra Bélgica también parecía abocada al empate en el tiempo reglamentario, pero Merino volvió a vestirse de héroe.

La Roja busca su primera final mundialista desde su histórico triunfo en Sudáfrica 2010. Sorprendentemente, aquella ha sido la única aparición de España en una final y esta será la tercera vez en su historia que dispute unas semifinales. Los pupilos de Luis de la Fuente confiarán en sus opciones de dar la sorpresa, especialmente tras aquella victoria por 5-4 en Alemania el año pasado.

Alineaciones Probables Francia vs España

Posible alineación de Francia:

Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Digne, Tchouaméni, Rabiot, Dembélé, Olise, Doué, Mbappé

Posible alineación de España:

Simón, Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Baena, Oyarzabal

Las mejores apuestas Francia vs España

1er Pronóstico Francia vs España: Ambos equipos marcan: Sí @ 1.704 en 1xBet

Defensas a prueba

Ambos combinados se han mostrado sólidos en defensa durante el torneo, pero han sido igual de efectivos en el último tercio del campo. Francia encadena tres porterías a cero consecutivas y solo ha encajado dos goles en total. Además, han estado letales en el área rival, sumando 16 goles a favor, solo uno por detrás de los 17 de Argentina.

España también merece elogios por su resistencia atrás, ya que no había concedido un solo gol en esta Copa del Mundo antes de su partido de cuartos contra Bélgica. Por otro lado, el cuadro de De la Fuente ha marcado 11 goles en seis partidos, lo que supone una media de 1,83 goles por encuentro. Como resultado, ambas selecciones llegarán con total confianza en su capacidad para romper la defensa contraria.

Solo Bélgica (112) registró más disparos a puerta que Francia y España, que empatan con 110 intentos cada una. Con estos números sobre la mesa, lo más probable es que veamos una gran exhibición ofensiva este martes. Además, los últimos tres duelos directos oficiales dejaron goles en ambas porterías, lo que sugiere que cabe esperar lo mismo en Texas.

2ºPronóstico Francia vs España: Goleador en cualquier momento: Kylian Mbappé @ 2.00 en 1xBet

Apostando por Mbappé para meter a Francia en la final

Mientras la batalla por levantar la Copa del Mundo sube de temperatura, la carrera por la Bota de Oro se plantea igual de fascinante. Lionel Messi y Kylian Mbappé vuelven a acaparar todos los focos en la gran cita mundialista. Ambos futbolistas ya suman ocho goles en el torneo, pero Mbappé lidera la tabla de realizadores gracias a sus tres asistencias.

Curiosamente, los dos astros fallaron una pena máxima en sus respectivos partidos de cuartos de final, aunque se redimieron anotando después en jugada abierta. Mbappé ha sido una amenaza constante desde el partido inaugural y parece totalmente decidido a guiar a su país hacia la final del Mundial. Con 8 dianas en los últimos 6 partidos, el atacante promedia 1.3 goles por encuentro.

Si vuelve a firmar otra actuación estelar ante España, la doble campeona del mundo tendrá en su mano todas las opciones para superar este reto en semifinales.

3er Pronóstico Francia vs España: 1x2: Francia @ 2.396 en 1xBet

A por la tercera final seguida para Les Bleus

Francia llega con total merecimiento con el cartel de favorita para esta semifinal y a estas alturas resulta muy complicado apostar en su contra. Les Bleus encadenan una racha de siete victorias consecutivas y solamente han perdido uno de sus últimos 17 compromisos internacionales.

España también viene firmando resultados muy positivos. La Roja cuenta por victorias sus últimos cinco partidos tras arrancar con un empate sin goles ante Cabo Verde en su debut. Su última derrota se produjo en la final de la Nations League, pero aquello se decidió en la tanda de penaltis. Los últimos cinco duelos directos también invitan al optimismo en el bando español, con tres triunfos para España.

Sin embargo, Francia parece atravesar un mejor momento de forma actual. Les Bleus han ganado dos de los últimos cinco enfrentamientos, por lo que no será una semifinal sencilla para ninguno.

Valorando el nivel actual de ambos, nos decantamos por que Francia sellará su billete para su tercera final de la Copa del Mundo consecutiva. Si vas a buscar opciones en tu casa de apuestas de confianza, este es un mercado a tener muy en cuenta con este operador.