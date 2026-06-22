Chequia vs México Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 25/06/26

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Mejores apuestas Chequia vs México

Ambos equipos anotan - Sí ⭐ @ 1.86 en 1xBet

Goleador en cualquier momento: Raúl Jiménez ⭐ @ 2.75 en 1xBet

Descanso/Final: Empate/Empate ⭐ @ 5.80 en 1xBet

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Chequia 1-1 México

Chequia 1-1 México Pronóstico de goleadores: Chequia: Patrik Schick - México: Raúl Jiménez

Chequia está cerca de hacer las maletas y abandonar Norteamérica tras su último partido de la fase de grupos. La escuadra de Miroslav Koubek solo puede culparse a sí misma, especialmente después de haberse puesto por delante muy pronto contra Sudáfrica en su última presentación. Michal Sadílek abrió el marcador para la Repre apenas en el minuto 6 de aquel encuentro, pero luego el equipo se desinfló de forma alarmante.

El combinado europeo registró un escaso 38% de posesión del balón, permitiendo que los Bafana Bafana controlaran el ritmo del juego a su antojo. Aunque su portería casi no sufrió peligro real, un penalti en los últimos minutos le costó el empate definitivo ante Sudáfrica.

Los hombres de Koubek debieron haber buscado con más insistencia el segundo gol para cerrar el partido y es precisamente por esa falta de ambición que ahora se encuentran en una situación tan de vida o muerte.

México no tiene esa preocupación, ya que lidera el grupo con paso perfecto tras cosechar seis puntos de seis posibles en sus dos primeros partidos. El Tri tuvo que ponerse el mono de trabajo para sacar adelante esa ajustada victoria por 1-0 ante Corea del Sur el jueves por la mañana, lo que significa que un solo punto les bastaría para asegurar la cima del sector.

Es muy probable que Javier Aguirre decida rotar a su plantilla para dosificar esfuerzos, pero quizás prefiera no arriesgar la inercia positiva y el gran momento que atraviesan los coanfitriones del torneo. Por tanto, lo más factible es que México mande al campo un once bastante competitivo con la firme intención de mantener su récord perfecto en esta fase.

No obstante, cabe destacar que no se mostraron tan contundentes como en su debut frente a Sudáfrica. De hecho, se llevaron algunos abucheos al descanso en Guadalajara cuando el marcador seguía intacto frente a los coreanos.

A pesar de ese bache en el juego, ahora regresan a Ciudad de México, donde se espera que la afición les brinde un recibimiento por todo lo alto en el Azteca. Si logran asegurar los tres puntos contra Chequia, la fanaticada local empezará a convencerse de que cualquier cosa es posible en esta Copa del Mundo.

Alineaciones Probables Chequia vs México

Posible alineación de Chequia:

Kovář, Chaloupek, Hranáč, Krejčí, Coufal, Souček, Sadílek, Sojka, Hložek, Šulc, Schick

Posible alineación de México:

Rangel, Sánchez, Álvarez, Vásquez, Gallardo, Gutiérrez, Lira, Romo, Alvarado, Quiñones, Jiménez

Las mejores apuestas Chequia vs México

1er Pronóstico Chequia vs México: Ambos equipos anotan - Sí @ 1.86 en 1xBet

Un ataque más afilado podría quebrar la resistencia local

Estadísticamente hablando, México debería tener los argumentos necesarios para mantener su portería a cero este jueves, sobre todo considerando que lo ha logrado en cuatro de sus últimos cinco compromisos. Dicho esto, los números de su duelo ante Corea demuestran que el bloque defensivo suele conceder ciertas libertades si se le presiona arriba.

De no haber sido por una definición deficiente del rival y por las intervenciones milagrosas de José Rangel bajo los palos, la historia para México habría sido muy distinta. Para ponerlo en perspectiva, Corea registró 0.91 xG (goles esperados), mientras que el conjunto azteca apenas alcanzó un 0.5. Además, los locales permitieron tres ocasiones claras de gol para los asiáticos, quienes simplemente no supieron capitalizarlas.

Con Patrik Schick y Adam Hložek apuntando a la titularidad con Chequia, las probabilidades de que los visitantes encuentren la red aumentan de forma considerable. El cuadro checo ha marcado al menos un gol en cada uno de sus últimos 9 partidos internacionales, sumando nueve dianas en sus cinco presentaciones más recientes.

Sin embargo, tampoco han podido mantener su portería a cero en ninguno de sus últimos seis partidos. Por lo tanto, podrías respaldar que habrá festejos en ambas áreas si decides abrir tu cuenta en este operador.

2ºPronóstico Chequia vs México: Goleador en cualquier momento: Raúl Jiménez @ 2.75 en 1xBet

El contraataque como vía para que Raúl genere peligro de gol

Ya mencionamos a las principales amenazas de Chequia, pero los locales también cuentan con un delantero de garantías en el que puedes confiar: Raúl Jiménez.

El atacante estrenó su cuenta goleadora en este Mundial frente a Sudáfrica, pero fácilmente pudo haber sumado más a su cuenta personal. Fue el jugador con más remates para México en el choque contra Corea con dos intentos y sus tres toques dentro del área rival también lideraron dicho registro ofensivo.

El delantero de los Wolves tuvo la oportunidad perfecta para poner el 2-0 cuando se plantó mano a mano frente al portero, pero su disparo fue rechazado con una parada brillante. Jiménez pudo haber duplicado su cuota mundialista en esa acción, pero seguro que tendrá más oportunidades este jueves.

Sabiendo que Chequia necesita ganar sí o sí para no hacer las maletas, esperamos que los coanfitriones exploten al máximo los espacios al contraataque, un escenario donde Jiménez suele moverse como pez en el agua.

Dos goles en sus últimos 3 partidos no es un mal balance para un jugador de 35 años. Sigue manteniendo intacto su olfato goleador en las grandes citas, razón por la cual vale la pena que lo respaldes para ver puerta al menos una vez este jueves por la mañana en Ciudad de México.

3er Pronóstico Chequia vs México: Descanso/Final: Empate/Empate @ 5.80 en 1xBet

Se vislumbra un emocionante empate

Con las piezas de Aguirre clasificadas de forma matemática a la siguiente ronda de la Copa del Mundo, Chequia no tiene otra opción que adoptar una postura puramente ofensiva desde el pitido inicial.

México sabe perfectamente que solo necesita un punto para amarrar de forma definitiva el liderato del grupo, lo que podría complicar en demasía el juego de los visitantes si deciden replegarse y contragolpear. Es probable que veamos una primera mitad bastante trabada y de ritmo lento, considerando todo lo que está en juego en la competición.

El partido inaugural de Chequia ante Corea terminó sin goles tras los primeros 45 minutos, cobrando vida en la segunda parte. Este último partido de la fase de grupos podría seguir exactamente el mismo guion, ya que el cuadro local será un hueso duro de roer en el sector defensivo si decide bajar las revoluciones. México también viene de un enfrentamiento de alta intensidad contra los coreanos que se marchó al descanso con paridad absoluta en el marcador.

Dado que el único enfrentamiento previo entre ambas selecciones ocurrió hace ya 26 años, no disponemos de un historial estadístico directo que sea relevante para el contexto actual. Sin embargo, como dato curioso para tu análisis, aquel viejo encuentro amistoso concluyó con un vibrante empate 2-2.

Aunque quizás no haya una lluvia de goles esta semana debido a las tensiones del torneo, las tablas se presentan como el desenlace más factible para este choque. Encontrarás un gran valor al apostar por el empate en tu casa de apuestas.