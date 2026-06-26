Brasil vs Japón Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 29/06/26

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Mejores apuestas Brasil vs Japón

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Ambos equipos anotan ⭐ @ 1.75 en 1xBet

Vinícius Jr. anotador en cualquier momento ⭐ @ 2.50 en 1xBet

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Brasil 2-1 Japón

Brasil 2-1 Japón Pronóstico de goleadores: Brasil: Vinícius Jr., Neymar - Japón: Daichi Kamada

La pentacampeona del mundo, Brasil, ha recuperado sus mejores sensaciones en los dos últimos compromisos, firmando seis goles a favor y manteniendo su portería a cero frente a Haití y Escocia.

Es cierto que el combinado de Carlo Ancelotti no destila la misma magia que las míticas selecciones brasileñas del pasado, pero sigue siendo un equipo resolutivo que saca los partidos adelante. Ahora, con el regreso de Neymar a la dinámica del grupo, los focos del panorama futbolístico internacional vuelven a apuntar con fuerza hacia los sudamericanos.

Por su parte, Japón está completando una Copa del Mundo muy seria. El combinado nipón llega a estos dieciseisavos de final con una racha de imbatibilidad que se prolonga desde el pasado mes de septiembre.

Los pupilos de Hajime Moriyasu arrancaron el torneo con un meritorio empate 2-2 frente a Países Bajos y confían en replicar ese nivel competitivo ante la canarinha. Los Samuráis Azules no temen a nadie y confían plenamente en sus opciones de dar la gran sorpresa.

Alineaciones Probables Brasil vs Japón

Posible alineación de Brasil:

Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos, Guimarães, Casemiro, Rayan, Paquetá, Vinícius Jr., Cunha.

Posible alineación de Japón:

Suzuki, Tomiyasu, Itakura, Ito, Doan, Sano, Tanaka, Nakamura, Kamada, Ueda.

Las mejores apuestas Brasil vs Japón

1er Pronóstico Brasil vs Japón: Victoria de Brasil @ 1.73 en 1xBet

La Seleção quiere imponer su ley

No cabe duda de que Brasil parte como clara favorita para este choque, pero Japón llega a Houston dispuesta a romper todas las cuotas y pronósticos de esta casa de apuestas.

La Seleção cuenta con la historia de su lado, aunque futbolísticamente no intimide tanto como en épocas anteriores. De hecho, los Samuráis Azules ya lograron batirlos el pasado mes de octubre, por lo que saben perfectamente qué teclas tocar para hacerles daño. Sin embargo, cuando llega la hora de la verdad en una cita mundialista, preferimos confiar en el oficio de los brasileños.

Está por ver si Raphinha llegará a tiempo para la cita, pero el fondo de armario que maneja Carlo Ancelotti es un auténtico lujo. En el bando contrario, Hajime Moriyasu arrastra la seria duda por lesión de Takefusa Kubo, a la que se suman ahora las incógnitas físicas en torno al central Ko Itakura.

Todo apunta a un duelo de poder a poder, similar a aquel vibrante 3-2 que nos regalaron el año pasado. La selección nipona venderá muy cara su derrota y competirá de tú a tú, pero la pegada de Brasil debería terminar decantando la balanza en el tramo final.

2ºPronóstico Brasil vs Japón: Ambos equipos anotan @ 1.75 en 1xBet

Acción asegurada en ambas porterías

Aunque la Seleção presuma de haber echado el cerrojo en sus últimos dos partidos, la realidad es que Japón exigirá un nivel defensivo muy superior al mostrado ante Haití o Escocia.

La zaga de Ancelotti no se ha caracterizado precisamente por ser un muro infranqueable este año; selecciones como Marruecos, Egipto, Panamá, Croacia y Francia encontraron el camino al gol frente a ellos. Los Samuráis Azules tienen argumentos de sobra para detectar y explotar esas fisuras defensivas.

Por otro lado, Japón aterrizó en este Mundial tras encadenar tres partidos consecutivos imbatida, pero este verano se ha mostrado algo más vulnerable atrás. Países Bajos les endosó dos tantos y Suecia también logró batir su portería. Así las cosas, el arsenal ofensivo de Brasil gozará, con total seguridad, de oportunidades claras para poner en aprietos a la zaga nipona.

Esperamos un partido abierto y con mucho ritmo en el NRG Stadium, donde ambos logren golpear primero o responder a los golpes del rival. Aunque prevemos un triunfo brasileño, el rendimiento de Japón a largo plazo obliga a respetarlos. Ya vimos goles en ambas porterías en su último precedente directo y no sería raro que el guion se repita en esta eliminatoria.

3er Pronóstico Brasil vs Japón: Vinícius Jr. anotador en cualquier momento @ 2.50 en 1xBet

Vini busca prolongar su racha

Es evidente que Vinícius Jr. está asumiendo los galones de líder en el ataque de Brasil durante esta Copa del Mundo. El madridista ya acumula cuatro dianas en tres partidos, sumando además una asistencia en el segundo choque de la fase de grupos. Aunque el extremo no es el único argumento ofensivo en la libreta de Ancelotti, sí es el jugador más desequilibrante del torneo en este momento.

Todo apunta a que la estrella del Real Madrid volverá a ser protagonista en Texas frente al cuadro japonés. A pesar de que la temporada de los blancos no cumplió con las exigencias habituales de su club, Vini firmó unos números individuales espectaculares: 36 aportaciones de gol (G/A) en 53 partidos oficiales. Moriyasu sabe que frenar sus acometidas por banda será la principal prioridad táctica.

El futbolista de 25 años encabeza las cuotas de las casas de apuestas para ver puerta en cualquier momento del partido y nuestro pronóstico secunda esa previsión. Con cinco goles en sus siete partidos mundialistas disputados hasta la fecha, el carioca saltará al césped con el hambre necesaria para seguir engordando sus estadísticas.