Australia vs Egipto Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 03/07/26

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Australia 0-1 Egipto

Australia 0-1 Egipto Pronóstico de goleadores: Egipto: Mohamed Salah

Australia se ha metido en las rondas eliminatorias de una Copa del Mundo por tercera vez en esta edición. Los Socceroos se clasificaron como segundos de un grupo bastante complicado que incluía a la coanfitriona Estados Unidos, Turquía y Paraguay. El combinado de las Antípodas registró una victoria, una derrota y un empate en la fase de grupos.

Como nunca han ganado un partido de eliminación directa en un Mundial, tienen ante sí la oportunidad de hacer historia este viernes en el AT&T Stadium de Arlington. Curiosamente, en sus dos apariciones previas en octavos cayeron ante los posteriores campeones del torneo: primero en 2006 contra Italia y luego en 2022 frente a Argentina.

Por su parte, los Faraones lideraban el Grupo G antes de la última jornada. Sin embargo, terminaron empatados a puntos con Bélgica y los europeos se llevaron la primera plaza por diferencia de goles. A la nación norteafricana le sentará muy bien medirse a Australia en la que es la primera presencia de su historia en los cruces de un Mundial.

Los hombres de Hossam Hassan ya han hecho historia y llegan con ganas de batir más registros. Una victoria aquí probablemente les citaría con la vigente campeona del mundo, Argentina, en la siguiente ronda. Los Faraones confían plenamente en dar la sorpresa, pero antes deben navegar por territorio inexplorado a este nivel y superar la barrera de Australia.

Alineaciones Probables Australia vs Egipto

Posible alineación de Australia:

Beach, Italiano, Circati, Souttar, Burgess, Bos, Metcalfe, O’Neill, Irvine, Irankunda, Toure.

Posible alineación de Egipto:

Shobeir, Hany, Rabia, Fathy, Fatouh, Attia, Lasheen, Ashour, Salah, Trezeguet, Marmoush.

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Egipto, lista para dar el callo en un cruce eliminatorio crucial

Ambas selecciones saltarán al césped con la confianza de escribir una nueva página de su historia en Texas, aunque solo una podrá seguir adelante.

Si nos basamos en lo visto en la competición, Egipto parte como favorita para dejar fuera a los australianos. Eso sí, no lo son ni mucho menos por una ventaja aplastante. Los Faraones se mantienen invictos en esta Copa del Mundo, tras haber rascado un empate 1-1 frente a Bélgica en su debut.

El bloque de Tony Popovic mostró su mejor versión en el triunfo por 2-0 ante Turquía, pero Estados Unidos, la coanfitriona, los pasó por encima con un contundente 2-0. Además, les faltó ambición ofensiva en su empate 0-0 contra Paraguay. Aunque ese resultado dejó clara su solidez defensiva, también evidenció una preocupante falta de pegada en ataque.

Egipto se sentirá muy cómoda con esa dinámica táctica, sobre todo porque depende en gran medida de sus delanteros para generar dinamismo arriba. Cabe destacar que los egipcios solo han sufrido una derrota en sus últimos siete partidos, con un balance perfectamente repartido de victorias y empates.

Los Socceroos se dejarán la piel para rascar un empate, pero la calidad superior de la nación africana debería acabar imponiéndose en un triunfo bastante reñido.

2ºPronóstico Australia vs Egipto: Anotador en cualquier momento - Mohamed Salah @ 2.63 en 1xBet

Salah, preparado para dejar su huella

Egipto ya ha visto a cinco de sus futbolistas ver puerta en esta Copa del Mundo, lo que resalta su efectividad colectiva en el último tercio de campo. Uno de esos delanteros tan letales es Mo Salah. El exjugador del Liverpool ha sido la figura central del gran rendimiento ofensivo de Egipto a lo largo de este torneo en Norteamérica.

Salah suma un gol y dos asistencias en los 3 partidos que ha disputado en el torneo hasta la fecha. En los 218 minutos que ha estado sobre el verde, ha firmado 3 tiros a puerta y un xG (goles esperados) global de 0.86. Seguirá siendo, sin lugar a dudas, la principal amenaza para el cuadro de Hassan, juegue en la posición que juegue.

El atacante de 34 años firmó una temporada discreta para su nivel, anotando solo siete goles y repartiendo siete asistencias en 27 partidos de la Premier League. Sin embargo, Salah estuvo increíble con su selección en la fase de clasificación, donde registró 9 dianas en otros tantos partidos, además de 3 asistencias. Es muy probable que el juego de ataque de Egipto pase por sus botas, lo que significa que no le faltarán ocasiones para marcar.

3er Pronóstico Australia vs Egipto: Qué equipos anotarán - Solo Egipto @ 3.30 en 1xBet

Los problemas de cara a puerta de los australianos van para largo

Los continuos atascos del combinado australiano de cara al gol podrían acabar costándoles muy caros en la eliminatoria. Tras anotar dos tantos en sus partidos iniciales, los Socceroos encadenan ahora dos encuentros consecutivos sin ver portería. De hecho, se han quedado en blanco en tres de sus últimos cinco compromisos oficiales.

Medirse a la experimentada zaga egipcia no invita precisamente al optimismo para marcar en Texas. Los norteafricanos han dejado su portería a cero en cuatro de sus últimos ocho partidos. En lo que va de Copa del Mundo, los de Hassan solo han concedido un gol por encuentro.

En consecuencia, los hombres de Popovic lo tendrán sumamente difícil en la zona de tres cuartos. No sería ninguna sorpresa que se queden sin marcar este viernes, mientras que Egipto tiene todas las papeletas para llevarse el gato al agua con el único gol del partido.

Con solo tres tantos a favor en sus últimos cinco encuentros, a Australia le costará un mundo romper el cerrojo de la retaguardia egipcia.