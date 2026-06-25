Mundial 2026: Beneficio mutuo en la tercera jornada

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Cuatro selecciones, dos partidos y un único resultado que sirve a todos. En el Grupo D y en el Grupo J, un empate es suficiente para certificar el pase de ambos bandos. Y la historia nos dice que no dejarán pasar la oportunidad.

Paraguay vs. Australia. Argelia vs. Austria. Cuatro equipos saltan al terreno de juego sabiendo que las tablas les bastan para avanzar. ¿Firmarán un pacto de no agresión?

Mundial 2026 - Grupos D y J Cuotas Paraguay vs. Australia Empate 2.32 Ambos equipos anotan - Sí 2.12 Argelia vs. Austria Empate 2.291 Argelia gana la primera mitad 4.72

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Cuando el empate les sirve a todos

La fase de grupos del Mundial 2026 nos ha dejado una ecuación matemática de lo más enrevesada justo antes de las eliminatorias.

En el Grupo D, Paraguay y Australia se ven las caras en Santa Clara. Un reparto de puntos clasificaría a los Socceroos como segundos de grupo y mantendría a Paraguay firmemente en la pelea por una de las plazas reservadas a los mejores terceros.

En el Grupo J, Argelia y Austria se enfrentan en Kansas City bajo el mismo escenario. El empate mete a Austria en la siguiente fase por diferencia de goles y deja a Argelia en una posición idónea para clasificarse como uno de los mejores terceros de la tabla. Lo que muchos tildarían de conspiración no es más que pura matemática.

El precedente más célebre de la historia es la 'Desgracia de Gijón' en el Mundial de España 1982. Alemania Federal venció a Austria por 1-0, un resultado que, de forma conveniente, clasificó a ambas naciones para las eliminatorias a costa de Argelia. El último disparo a puerta de aquel encuentro se produjo en el minuto 54. Ninguno de los dos equipos generó una sola ocasión en los últimos 36 minutos de juego.

En 2018, Inglaterra salió beneficiada al perder su último partido de la fase de grupos contra Bélgica para terminar segunda. Los Three Lions se cruzaron con Colombia, Suecia y Croacia en su camino a la final, mientras que los Red Devils tuvieron que verse las caras con Brasil, Japón y Francia. A veces, las selecciones prefieren gestionar sus resultados para trazar un camino más asequible en los cruces.

Más recientemente, en la Eurocopa 2024, Rumanía y Eslovaquia firmaron un empate 1-1 que beneficiaba a ambas, llegando todos los goles en la primera mitad. Tras el descanso, con la clasificación prácticamente sellada, la segunda parte apenas brindó seis disparos y un exiguo 0.21 xG (goles esperados).

Tal y como están las cosas, el cuadro proyecta que Austria se mediría a España, la vigente campeona de Europa y una de las grandes favoritas, en los dieciseisavos de final. Argelia, por su parte, apunta a un cruce con Estados Unidos.

Mientras tanto, Paraguay y Australia se cruzarían con Alemania, Egipto, Irán, Bélgica o Nueva Zelanda, dependiendo de su posición final. Sin embargo, esto también podría cambiar.

Un pacto de no agresión que beneficia tanto a Paraguay como a Australia

Australia ocupa la segunda posición por detrás de la líder del grupo, Estados Unidos, gracias a su mejor diferencia de goles. Los Socceroos han mostrado una gran disciplina defensiva, encajando apenas dos goles en lo que va de fase de grupos.

De hecho, seis de los últimos ocho partidos de Australia en los Mundiales han deparado menos de 2.5 goles. Con el billete a octavos en juego, el combinado de Graham Arnold tiene motivos de sobra para replegarse, juntar líneas y desesperar a su rival.

Paraguay, sin embargo, tampoco llega con el agua al cuello. Con tres puntos en el casillero, se encuentra en una situación muy favorable para avanzar como uno de los ocho mejores terceros del torneo. Actualmente ocupa el quinto puesto en la tabla de mejores terceros.

Su registro defensivo en las eliminatorias de la CONMEBOL habla por sí solo: únicamente encajaron 10 goles en 18 partidos. En Sudamérica, solo Ecuador mejoró ese registro. Además, la selección paraguaya apenas ha promediado 0.54 xG en sus dos primeros compromisos. Todo indica que se trata de un bloque que no asume riesgos innecesarios en la parcela ofensiva.

Desde el año 2000, dos de sus tres enfrentamientos directos terminaron con goles por parte de ambos bandos. No obstante, el contexto actual es radicalmente distinto. A ninguno le urge la victoria. Ambos saben de sobra que el punto les mete en la pomada.

En partidos donde los dos contendientes dan por bueno el empate, los primeros compases pueden resultar sorprendentemente abiertos. En la Eurocopa 2024, Rumanía y Eslovaquia se repartieron dos goles en la primera mitad antes de dormir por completo el partido.

Ambas escuadras han demostrado que tienen pólvora arriba. Australia le endosó dos goles a una Turquía ya eliminada, mientras que Paraguay logró el gol del honor frente a Estados Unidos.

Si cualquiera de los dos rompe el marcador pronto, el otro se verá obligado a dar un paso al frente, lo que generará espacios a la espalda de la defensa. Aunque esta casa de apuestas espera un duelo muy táctico y cerrado, la historia de estos empates tan convenientes nos demuestra que no debemos descartar los goles tempraneros.

Austria y Argelia en un calculado pulso táctico

Austria tiene la sartén por el mango gracias, una vez más, a su mejor diferencia de goles respecto a Argelia. El empate les asegura la segunda plaza. El equipo de Ralf Rangnick es un bloque rocoso a pesar de su reciente tropiezo por 2-0 ante Argentina y saben perfectamente qué guion deben seguir.

La situación de Argelia es bastante más acuciante. Necesitan los tres puntos para asaltar la segunda plaza, pero las tablas los mantendrían en una posición muy sólida para clasificarse como uno de los mejores terceros. Ahora mismo están en el cuarto puesto de dicho ranking.

La propuesta táctica de fondo es evidente. Austria es un equipo letal al contragolpe, se siente cómodo entregando la posesión y es vertical en las transiciones. Ante una Argelia obligada a proponer, el esquema de Austria es idóneo para replegarse, achicar espacios y morder a la contra. Sin embargo, también son conscientes de que el empate cumple el objetivo, lo que podría frenar sus alegrías ofensivas.

Tras encajar un hat-trick de Lionel Messi en su debut, el once de Vladimir Petković reaccionó con orgullo ante Jordania. Lograron remontar el partido para imponerse por 2-1, apeando a los debutantes de la cita mundialista.

Históricamente, a Argelia se le atragantan los partidos cuando empieza perdiendo. En sus 10 compromisos mundialistas previos en los que encajó el primer tanto, nunca logró darle la vuelta al marcador para llevarse la victoria.

Por si fuera poco, el morbo histórico de 1982 sobrevuela este choque. Austria formó parte de aquel infame partido en El Molinón que dejó fuera a Argelia. Exactamente 44 años después, los Zorros del Desierto tienen una oportunidad de oro para tomarse la justicia por su mano. Con todo, parece complicado que el deseo de revancha se imponga a la fría matemática de una clasificación.

Argelia, tras sumar sus tres primeros puntos del torneo, saltará motivada al verde con la intención de golpear primero. Austria, por contra, llega algo tocada anímicamente tras el doblete de Leo Messi que certificó su derrota por 2-0.

Saben que las tablas bastan. Das Team puede permitirse el lujo de contemporizar, capear el temporal y esperar a que el choque baje de revoluciones. Argelia necesita adelantarse pronto y Austria no tendrá reparos en cederle el balón. Esta coyuntura invita a pensar que los norteafricanos podrían inaugurar el luminoso.

Cuatro selecciones, dos partidos y un único resultado que les vale a todos. Cada operador de renombre ya ha colocado el empate con las cuotas más bajas. Todo apunta a que la historia volverá a repetirse.