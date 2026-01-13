Estrategias de apuestas para el Barcelona tras conquistar la Supercopa

+

El Barcelona ha ganado sus últimos 10 partidos. ¿Vale la pena apostar a que extiendan esa racha aún más después de una exitosa Supercopa?

No hay descanso para el equipo de Hansi Flick, que se prepara para jugar tres partidos consecutivos fuera de casa tras su regreso de Arabia Saudita.

La profundidad ofensiva, clave para Flick

Ha sido un comienzo positivo de 2026 para el Barcelona. Incluso con Lamine Yamal en el banquillo, vencieron al Athletic Club por 5-0 en las semifinales de la Supercopa. Como resultado, jugaron otra final contra el Real Madrid, repitiendo la edición de 2025, que el Barcelona ganó 5-2.

El partido de este año arrancó relativamente lento. Los catalanes controlaron las etapas iniciales sin generar demasiadas oportunidades claras, aunque parecían susceptibles a los contraataques. En cambio, el Clásico se intensificó rápidamente, con ambos equipos anotando dos veces entre el minuto 36 y el descanso.

El segundo gol de Raphinha en el partido selló finalmente la victoria 3-2 del Barcelona, reafirmando que son el mejor equipo de España en la actualidad. Los Blaugranas han ganado todos los trofeos nacionales posibles desde que Flick asumió el mando en 2024.

A pesar de ese impresionante récord, aún hay dudas sobre sus perspectivas europeas. Incluso sin Kylian Mbappé durante la mayor parte del partido, los Blancos explotaron con frecuencia su defensa el domingo. Además, el Barça ha mostrado debilidades defensivas en la Liga de Campeones, sobre todo en la derrota por 3-0 contra el Chelsea.

Esas debilidades defensivas podrían plantear desafíos a largo plazo en el escenario continental. Sin embargo, el equipo parece bien equipado para afrontar un calendario apretado hasta finales de enero.

El joven de 20 años Roony Bardghji continuó impresionando en la Supercopa, marcando contra el Athletic. Su aparición significa que el Barça tiene ocho jugadores compitiendo por los cuatro roles más ofensivos. Todos están actualmente en forma y disponibles.

Marcus Rashford, Ferran Torres y Dani Olmo estuvieron en el banquillo junto a Bardghji contra el Real Madrid. El cuarteto podría rotar cuando los campeones se enfrenten al Racing de Santander en la Copa del Rey el jueves.

¿Puede el Barça extender su racha ganadora?

El Racing está teniendo una buena temporada, pero ha sufrido una caída en su forma en las últimas semanas, sin poder ganar ninguno de sus últimos cuatro partidos de liga. También juegan un tipo de fútbol que debería dejar espacios para que los jugadores ofensivos del Barça prosperen.

Dado los riesgos que Flick sigue tomando, parece probable un gol local en algún momento. El Racing ha marcado en todos los partidos que ha jugado hasta ahora esta temporada. No obstante, la increíble profundidad ofensiva del equipo visitante sugiere que una victoria fuera de casa sigue siendo probable.

Después del compromiso copero, el Barcelona viajará a San Sebastián para jugar contra la Real Sociedad, en lo que parece ser el partido más difícil de una serie de encuentros favorables para terminar el mes. La Real ha sumado cuatro puntos en sus dos primeros partidos bajo su nuevo entrenador, Pellegrino Matarazzo.

Compitieron bien contra el Atlético de Madrid en su último partido en casa, por lo que apostar por el Barça en el País Vasco podría ser arriesgado. En cambio, los apostadores deberían encontrar valor al respaldar a los Blaugranas en los mercados de Hándicap en sus siguientes partidos.

Solo están en el puesto 15 en la clasificación de la Liga de Campeones, por lo que el equipo estará muy motivado para su partido fuera de casa contra el Slavia Praga la próxima semana. El equipo checo ya ha sufrido tres derrotas por 3-0 en Europa esta temporada. Eso sugiere que un Barça en forma debería ganar por al menos dos goles.

A esto le sigue un partido de LaLiga en casa contra el colista Real Oviedo. Se espera que Flick rote sus opciones ofensivas de nuevo en este partido, pero no debería importar. Los asturianos son, hasta el momento, el peor equipo en la máxima categoría española, anotando solo nueve veces.

En lo que será el primer partido del Barcelona de 2026 en el Camp Nou, se espera que los anfitriones ganen por tres o más goles.