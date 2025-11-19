Chile vs Perú apuestas del amistoso internacional | 18/11/2025

+

Mejores apuestas Chile vs Perú

Gana Chile ⭐ @ 2.093 en 1xBet

No anotan ambos equipos⭐ @ 1.74 en 1xBet

Ben Brereton anota en cualquier momento ⭐@ 4.10 en 1xBet

Esperamos una victoria de Chile con un marcador de 3-0.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Chile vs Perú son cortesía de 1xBet, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Chile y Perú se enfrentan nuevamente en esta Fecha FIFA, ambos con el objetivo de encaminar un nuevo proceso que los devuelva al Mundial de 2030 después del fracaso reciente en las eliminatorias. Las dos selecciones buscan reconstruirse y volver a competir al más alto nivel.

Por el lado de Chile, los últimos resultados generan ilusión. La Roja suma dos victorias consecutivas y viene de un muy buen rendimiento reciente frente a Rusia, donde logró imponerse 2-0, mostrando solidez y una idea más clara de juego.

La realidad de Perú es distinta. El cuadro peruano acumula siete partidos sin ganar y, por ahora, no parece haber opciones reales de renovación en la selección, lo que incrementa la presión sobre este nuevo ciclo.

En la última Fecha FIFA, Chile se impuso a Perú por 2-1, ampliando su dominio reciente y llegando a cuatro partidos consecutivos sin perder ante su clásico rival.

Posibles Alineaciones Chile vs Perú

Posible alineación Chile:

Vigouroux; Hormazábal, Kuscevic, Maripán, Suazo; Pizarro, Núñez, Altamirano; Cepeda, Tapia, Aravena.

Posible alineación Perú:

Gallese; López, Garces, Araujo, Lazo, Inga; Concha, Tavara, Noriega, Castro; Ugarriza.

1er Pronóstico Chile vs Perú: Gana Chile ⭐@ 2.093 en 1xBet

Por los resultados recientes, Chile llega un paso adelante de Perú en esta nueva etapa. La Roja muestra una base más sólida y un rendimiento que, aunque aún en construcción, ofrece señales positivas en comparación con su clásico rival.

Perú, en cambio, atraviesa un momento complejo. El comando técnico prácticamente recorre toda la liga local buscando jugadores para volver a conformar un equipo competitivo, pero con muchos debutantes y poca experiencia internacional, los resultados positivos siguen sin aparecer.

Chile, al menos, conserva una base que ya venía disputando las eliminatorias y hoy cuenta con un plantel mejor conformado y más competitivo. Con este panorama, una victoria chilena parece mucho más cercana.

2° Pronóstico Chile vs Perú: No anotan ambos equipos⭐@ 1.74 en 1xBet

Las probabilidades de gol no son muy altas entre dos planteles que han mostrado ataques bastante débiles. Tanto Chile como Perú se quedaron sin anotar en tres de sus últimos cinco partidos, lo que refleja la falta de contundencia en ambos frentes ofensivos.

En los encuentros donde sí marcaron, apenas lograron uno o dos goles, manteniendo una tendencia de bajo impacto en el área rival. A esto se suma que, en sus enfrentamientos directos, solo en uno de los últimos ocho partidos anotaron ambos equipos.

Con este escenario tan limitado en producción ofensiva, apostar por ver el cero en el marcador aparece como una opción bastante coherente.

3er Pronóstico Chile vs Perú: Ben Brereton anota en cualquier momento ⭐@ 4.10 en 1xBet

El delantero Brereton ha comandado el ataque chileno en los amistosos más recientes y quizá es el jugador de mejor rendimiento en la selección. Viene de dos partidos consecutivos anotando, incluyendo el duelo ante Rusia y la fecha pasada frente al mismo Perú.

Con un Chile que muy seguramente presentará una propuesta ofensiva más clara y ambiciosa, es probable que Brereton vuelva a destacar frente a este rival. Su momento goleador y su protagonismo en el esquema lo convierten en una carta fuerte para repetir.