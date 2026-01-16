Chelsea vs Brentford Pronóstico y Apuestas Premier League | 17/01/26

+

Mejores apuestas Chelsea vs Brentford

Empate o Brentford (Doble Oportunidad) ⭐ @ 1.77 en 1xBet

El Brentford marca el primer gol ⭐ @ 2.10 en 1xBet

Igor Thiago marca en cualquier momento ⭐ @ 2.50 en 1xBet

Predicción de marcador: Chelsea 2-2 Brentford

Predicción de goleadores: Chelsea: Pedro, Palmer – Brentford: Thiago, Schade

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Chelsea vs Brentford son cortesía de 1xBet, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El Chelsea recibe al Brentford en un derbi del oeste de Londres este fin de semana. Una victoria de los Blues les permitiría adelantar a las Abejas en la tabla de la EPL.

El equipo de Liam Rosenior ha tenido una semana ocupada, perdiendo 3-2 el miércoles por la noche en la ida de la semifinal de la EFL Cup contra el Arsenal. Liam Delap se perdió el partido por enfermedad, pero los Blues esperan que el exjugador del Ipswich esté disponible para enfrentar al Brentford.

La lista de lesionados del Chelsea por fin comienza a disminuir, con Romeo Lavia y Levi Colwill siendo las únicas ausencias en este momento. Sin embargo, necesitan mejorar su rendimiento en casa, ya que solo promedian 1.5 puntos por partido.

Keith Andrews está teniendo una temporada debut notable como entrenador. Muchos expertos pronosticaron que tendría dificultades para reemplazar a Thomas Frank en el Brentford. Sin embargo, el irlandés ha demostrado ser igualmente pragmático, creando un equipo directo y poderoso capaz de marcar en cualquier lugar de la EPL.

Su rendimiento en casa ha sido la base de su éxito hasta ahora esta temporada. Han promediado solo 0.90 puntos por partido como visitantes en 2025/26. Sin embargo, los cortos viajes a Stamford Bridge no han sido un problema en los últimos años, con una tasa de victorias del 75% allí desde abril de 2022.

Alineaciones Probables Chelsea vs Brentford

Posible alineación del Chelsea:

Sánchez, Cucurella, Gusto, Chalobah, Fofana, Fernández, Caicedo, Neto, Pedro, Palmer, Delap

Posible alineación del Brentford:

Valdimarsson, Ajer, Kayode, van den Berg, Collins, Yarmolyuk, Janelt, Jensen, Ouattara, Schade, Thiago

Las mejores apuestas Chelsea vs Brentford

1er Pronóstico Chelsea vs Brentford: Empate o Brentford (Doble Oportunidad) @ 1.77 en 1xBet

Dado el impresionante inicio del Brentford en la temporada 25/26 de la Premier League, actualmente es difícil apostar en su contra. Son el cuarto equipo con más goles en la liga, con uno más que los anfitriones del sábado, el Chelsea, en sus 21 partidos de liga.

Las Abejas han competido en Stamford Bridge en los últimos años, con tres victorias en sus últimos cuatro partidos allí. De hecho, el Chelsea solo ha ganado uno de sus últimos ocho encuentros desde abril de 2022.

Antes de esto, los Blues habían ganado 7 de sus últimos 8 encuentros, remontándose hasta noviembre de 1946. Esto refleja el ascenso meteórico del Brentford en las últimas temporadas. Además, cuatro de sus últimos ocho encuentros han acabado en empate.

Por eso, resulta convincente cubrir un buen resultado visitante en el mercado de Doble Oportunidad de las apuestas Chelsea vs Brentford, con una probabilidad del 46.51%.

2ºPronóstico Chelsea vs Brentford: El Brentford marca el primer gol @ 2.10 en 1xBet

El Chelsea se ha quedado atrás en cuatro de sus últimos cinco partidos. Mientras tanto, el Brentford ha marcado primero en cinco de sus seis encuentros más recientes. Por lo tanto, es sorprendente poder respaldar a las Abejas para marcar primero el sábado con una probabilidad de solo 37.03%.

Con los Blues probablemente cansados tras un gran esfuerzo en la EFL Cup el miércoles por la noche, el Brentford estará fresco y confiado para marcar. El joven pero talentoso equipo del Chelsea podría ser vulnerable al enfoque directo de las Abejas.

Esta selección se apoya en la posible resaca de la derrota del Chelsea ante el Arsenal el miércoles. Puede que lleve tiempo que el enfoque de Liam Rosenior dé resultados.

3er Pronóstico Chelsea vs Brentford: Igor Thiago marca en cualquier momento @ 2.50 en 1xBet

El delantero brasileño de 24 años del Brentford, Igor Thiago, está siendo una revelación esta temporada. Ha marcado 16 goles en 21 encuentros en la EPL. Es ampliamente el segundo máximo goleador de la división, seis por delante del tercero, Antoine Semenyo.

Thiago actualmente anota a un ritmo del 82% cada 90 minutos. Su tasa de conversión de tiros a gol es de un increíble 32%, una cifra significativamente superior a las de Erling Haaland (24%) y Antoine Semenyo (20%).

Los mercados de apuestas Chelsea vs Brentford apenas le otorgan a Thiago un 38.17% de probabilidad de marcar contra el Chelsea. Y todo a pesar de su impresionante forma y de haber marcado cinco goles en sus últimos dos partidos. Esta parece ser otra jugada de valor puro en un jugador que se ha convertido en el gran referente del Brentford.