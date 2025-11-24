Chelsea vs Barcelona Pronóstico y Apuestas Champions League | 25/11/25

+

Mejores apuestas Chelsea vs Barcelona

Más de 3.5 goles ⭐ @ 2.06 en 1xBet

Chelsea gana ⭐ @ 2.30 en 1xBet

Pedro Neto anota en cualquier momento ⭐@ 3.60 en 1xBet

Predicción de marcador: Chelsea 3-2 Barcelona

Predicción de goleadores: Chelsea: João Pedro, Pedro Neto, Enzo Fernández - Barcelona: Robert Lewandowski, Lamine Yamal

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Chelsea vs Barcelona son cortesía de 1xBet, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El Chelsea llega en buena forma a este partido, habiendo ganado cuatro de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Además, lograron una victoria de 2-0 como visitantes ante el Burnley en la Premier League el sábado.

Sin embargo, los Blues tienen trabajo por hacer si quieren asegurar un puesto entre los ocho primeros en la Champions League. Solo pudieron empatar 2-2 como visitantes ante Qarabag en su último partido europeo. Lo mismo se aplica para Barcelona, que tiene un registro idéntico de siete puntos en cuatro partidos hasta ahora.

Los catalanes ganaron 4-0 el sábado contra el Athletic Club, en su esperado regreso al Camp Nou. La forma general del Barça ha sido irregular, con cinco victorias y tres derrotas en sus últimos nueve partidos.

Alineaciones Probables Chelsea vs Barcelona

Posible alineación del Chelsea:

Robert Sánchez, James, Fofana, Chalobah, Cucurella, Enzo Fernández, Caicedo, Neto, Estevao, Garnacho, Pedro

Posible alineación del Barcelona:

J. García, Koundé, E. García, Cubarsi, Balde, De Jong, Fermín, Yamal, Olmo, Ferrán, Lewandowski

Las mejores apuestas Chelsea vs Barcelona

1er Pronóstico Chelsea vs Barcelona: Más de 3.5 goles @ 2.06 en 1xBet

El Barcelona mantuvo su portería a cero el fin de semana, pero llevaba 10 partidos sin hacerlo antes de eso. El equipo de Hansi Flick sigue tomando riesgos con su línea alta. Han sido frecuentemente vulnerables como visitantes, encajando cuatro goles contra Sevilla y tres contra Club Brugge.

Todos sus últimos cuatro partidos han producido al menos cuatro goles. El regreso de algunos jugadores clave en ataque les ha dado un impulso. Robert Lewandowski ha marcado cuatro goles en sus últimos dos partidos con el Barça, mientras que Raphinha regresó de una lesión el sábado.

Los partidos recientes del Chelsea también han sido entretenidos. Siete de los últimos nueve en todas las competiciones han producido al menos tres goles. Esperar otro partido de alta puntuación de los Blues el martes parece ofrecer valor en las apuestas Chelsea vs Barcelona.

2ºPronóstico Chelsea vs Barcelona: Chelsea gana @ 2.30 en 1xBet

El equipo de Enzo Maresca es el ligero favorito para este partido. Su reciente forma justifica ese estatus, con ocho victorias de 10 en total al llegar al martes por la noche.

Los londinenses también han ganado cuatro de cinco en Stamford Bridge, incluyendo una dominante victoria por 5-1 sobre el Ajax en su último partido de Champions League en casa.

El Barcelona ofrecerá una prueba más dura. Sin embargo, los visitantes estarán sin su mediocampista más influyente, Pedri, por lesión. Raphinha tampoco está completamente en forma, por lo que sus problemas defensivos no son los únicos.

Los catalanes han encajado al menos dos veces en cada uno de sus últimos cuatro partidos fuera de casa en todas las competiciones. Eso sugiere que hay valor en apoyar una victoria local en las apuestas Chelsea vs Barcelona, con una probabilidad implícita del 43.5%.

3er Pronóstico Chelsea vs Barcelona: Pedro Neto anota en cualquier momento @ 3.60 en 1xBet

Con Cole Palmer fuera de juego y Liam Delap aún sin encontrar su forma, el Chelsea ha tenido que repartir los goles esta temporada, y lo han hecho con éxito. João Pedro, Enzo Fernández y Pedro Neto son los máximos goleadores conjuntos del club en la Premier League.

Neto ha dado un paso adelante en las últimas semanas. El extremo portugués elevó su cuenta de goles en la Premier League a cuatro al marcar en Burnley el sábado. También fue decisivo en su partido anterior contra Wolves.

El jugador de 25 años ha avanzado tras un fuerte Mundial de Clubes, donde anotó tres veces en seis partidos. Ha promediado 1.5 tiros por partido tanto en la Premier League como en la Champions League esta temporada.

Frente a una defensa del Barça poco convincente, Neto tiene buen valor para marcar en cualquier momento con una probabilidad implícita del 23.8%.