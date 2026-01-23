Mejores apuestas de goles en la última jornada de la Champions League

+

Muchos equipos necesitan una victoria en la última jornada de la Champions League. ¿Vale la pena apostar a que los goles vuelen por toda Europa? Todo está listo para un final dramático de la fase de liga. La diferencia de goles probablemente será un factor clave para determinar las posiciones finales.

Mercados de goles en la Champions League

Posible lluvia de goles por toda Europa en la última jornada

La UEFA introdujo el nuevo formato de fase de liga en parte para aumentar el suspense hasta la última jornada. El próximo miércoles promete justamente ese tipo de escenario de alto riesgo. Los 18 partidos de la Champions League comenzarán simultáneamente y casi todos los equipos tienen algo por lo que jugar.

La pelea por las ocho primeras plazas está en un punto crítico, ya que todos los clubes clasificados entre el sexto y el decimotercer puesto están empatados a 13 puntos. Esos equipos deben ganar para tener opciones de pasar directamente a los octavos de final.

Es similar el caso del Tottenham y, muy probablemente, del Liverpool, que actualmente están justo por encima de ese grupo de equipos. Más abajo en la tabla, varios clubes buscarán la victoria para poder acabar entre los 24 primeros. Con tantos entrenadores tomando riesgos, los goles podrían volar.

Hasta ahora, ha habido un promedio de 3.39 goles por partido en la fase de liga. Eso equivale a uno cada 27 minutos, con el 58% de los goles llegando en la segunda mitad. Las diversas permutaciones en juego sugieren que veremos mucha acción en el último tercio a medida que concluye la fase de grupos.

La temporada pasada, hubo un promedio de 3.27 goles por partido en todo el torneo, excluyendo las rondas de clasificación. Sin embargo, la última jornada de la fase inicial promedió 3.56 goles por 90 minutos. La mitad de los partidos de la octava jornada presentaron cuatro o más goles.

Con incluso más clubes necesitando victorias este año, hay razones para esperar más goles que en jornadas anteriores. Eso sugiere que es posible encontrar valor en varios partidos alrededor de Europa.

Mejores opciones de partidos con muchos goles

El enfrentamiento en casa del Barcelona contra el FC Copenhague podría ser uno de los destacados. Los catalanes están actualmente a un puesto de los ocho primeros debido a la diferencia de goles. Eso les empujará a buscar una amplia victoria contra un equipo que ha concedido 2.43 goles por partido hasta ahora.

Los partidos de la Champions que involucran al equipo de Hansi Flick han promediado 4.43 goles por 90 minutos esta temporada. Eso es más que cualquier otro club, aparte del Borussia Dortmund. Apostar a más de 4.5 goles es, por lo tanto, atractivo, con una probabilidad implícita del 41.7% en el Camp Nou.

El Eintracht Frankfurt no se queda muy atrás del Barça, con un promedio de 4.14 goles en sus partidos de UCL. Desafortunadamente para los alemanes, la mayoría han sido en contra. Tienen el peor registro defensivo de la competición con 19 tantos concedidos.

Es una buena noticia para el Tottenham, que visita el Deutsche Bank Park en su último partido. El equipo de Thomas Frank necesitará darlo todo para llevarse los tres puntos contra un rival ya eliminado. Apostar a más de 3.5 goles parece ofrecer valor, con una probabilidad implícita del 38.1%.

En Ámsterdam, el enfrentamiento del Ajax contra el Olympiacos también será clave en la definición de los 24 primeros. Los visitantes ocupan actualmente el último puesto de los playoffs de la fase eliminatoria. Sin embargo, un empate no bastará. Sus oponentes están dos puntos más atrás y necesitan ganar para tener alguna posibilidad.

Esa debería ser la receta para un encuentro abierto. Se han anotado más de 3.5 goles en cinco de los últimos seis partidos del Ajax en todas las competiciones. Apostar por ese mercado podría ser una jugada inteligente, ya que ambos lucharán el miércoles por permanecer en la Liga de Campeones.