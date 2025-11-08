Celta de Vigo vs Barcelona Pronóstico y Apuestas LaLiga | 09/11/25

Mejores apuestas Celta de Vigo vs Barcelona

Más de 3.5 goles ⭐ @ 2.00 en Betano

El Celta de Vigo anota más de 1.5 goles ⭐ @ 2.42 en Betano

Borja Iglesias marca en cualquier momento ⭐ @ 2.85 en Betano

Predicción de marcador: Celta de Vigo 2-2 Barcelona

Predicción de goleadores: Celta de Vigo: Borja Iglesias, Bryan Zaragoza - Barcelona: Lamine Yamal, Marcus Rashford

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Celta de Vigo vs Barcelona son cortesía de Betano, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Los problemas de lesiones del Barcelona han contribuido a un notable declive en su forma. Solo pudieron empatar 3-3 como visitantes contra el Club Brujas en la Liga de Campeones a mitad de semana. El equipo de Hansi Flick ha ganado solo tres de sus últimos siete partidos, un período que incluye una derrota por 2-1 ante el Real Madrid.

Mientras tanto, el Celta de Vigo mantiene una racha de cinco victorias consecutivas en todas las competiciones. Los gallegos no lograron ganar ninguno de sus primeros nueve partidos de liga, empatando siete de ellos por 1-1. Sin embargo, su forma ha mejorado últimamente, ya que ganaron 3-0 al Dinamo Zagreb en la Europa League el jueves.

Alineaciones Probables Celta de Vigo vs Barcelona

Posible alineación del Celta de Vigo:

Villar, Alonso, Starfelt, M. Fernández, Mingueza, Moriba, Sotelo, Carreira, Jutglà, Zaragoza, Iglesias

Posible alineación del Barcelona:

Szczesny, Balde, Cubarsi, Araujo, Koundé, Casado, De Jong, Rashford, Olmo, Yamal, Ferran

Las mejores apuestas Celta de Vigo vs Barcelona

1er Pronóstico Celta de Vigo vs Barcelona: Más de 3.5 goles @ 2.00 en Betano

Los enfrentamientos entre estos dos equipos suelen ser muy movidos. Ambos equipos han anotado en sus últimos cinco encuentros, con un total de 22 goles. La mitad de esos goles se marcaron la temporada pasada, cuando el Barcelona ganó 4-3 en casa, pero solo pudo empatar 2-2 en Vigo.

La forma actual del Barça y sus problemas defensivos sugieren otro partido con muchos goles el domingo. Cabe destacar que el 93% de los partidos del club catalán esta temporada en todas las competiciones han producido al menos tres goles. Sus últimos seis partidos han visto un total de 28 goles.

El Celta también toma riesgos y trata de jugar de manera agresiva cuando es posible. Su ataque ha mostrado señales más claras de buen funcionamiento recientemente, ya que los fichajes de verano están comenzando a asentarse.

2ºPronóstico Celta de Vigo vs Barcelona: El Celta de Vigo anota más de 1.5 goles @ 2.42 en Betano

Los visitantes tienen una nueva preocupación por la lesión de Eric García, quien quizás ha sido su defensor más convincente esta temporada. Cometieron errores nuevamente en Bélgica a mitad de semana, mientras que su línea alta sigue expuesta. El equipo de Flick lleva nueve partidos sin mantener la portería a cero.

Esto mejorará la confianza atacante del Celta. Los gallegos han anotado al menos dos goles en todos sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Han creado 1.0 xG o más en cada uno de sus últimos ocho partidos, habiéndolo hecho solo en dos de sus primeros ocho encuentros.

También tienen la velocidad para golpear al Barcelona al contraataque, especialmente con Bryan Zaragoza, quien tiene un gran historial contra este rival. El rápido cambio no debería ser un problema, ya que Claudio Giráldez tiende a rotar mucho en cada partido. Podrías apoyar más de 1.5 goles del local en las apuestas Celta de Vigo vs Barcelona.

3er Pronóstico Celta de Vigo vs Barcelona: Borja Iglesias marca en cualquier momento @ 2.85 en Betano

Uno de los muchos jugadores que Giráldez rotó en Croacia a mitad de semana fue Borja Iglesias. Ha sido la principal amenaza ofensiva del Celta, habiendo anotado cuatro veces en LaLiga esta temporada. Está anotando a un ritmo de un gol cada 164 minutos.

Iglesias también ha marcado dos veces en la Europa League y estará ansioso por anotar más este fin de semana. Su impresionante forma recientemente le valió al jugador de 32 años una convocatoria a la Selección Española, con el delantero del Celta apuntando a jugar en la Copa del Mundo.

También puede tomar ánimo de cómo los delanteros rivales han prosperado contra el Barcelona recientemente. Los visitantes son vulnerables en el corazón de su defensa. El delantero del Brujas Nicolo Tresoldi les anotó el miércoles a los seis minutos de partido.

Otros delanteros como Gonçalo Ramos, Isaac Romero, Rafa Mir, Kylian Mbappé y Ayoub El Kaabi también han marcado contra el Barça desde principios de octubre. No sería de extrañar que Borja Iglesias encuentre la red en las apuestas Celta de Vigo vs Barcelona.