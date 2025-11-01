Barcelona vs Elche Pronóstico y Apuestas LaLiga | 02/11/25

Mejores apuestas Barcelona vs Elche

Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.75 en bet365

1ª Mitad - Empate o Elche ⭐ @ 13.00 en bet365

Fermín López marca en cualquier momento ⭐ @ 2.25 en bet365

Pronóstico de marcador: Barcelona 2-1 Elche.

Pronóstico de goleadores: Barcelona: Fermín López, Ferrán Torres - Elche: Rafa Mir.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Este es el primer partido del Barcelona desde su derrota por 2-1 ante el Real Madrid en El Clásico. Con varios jugadores lesionados, lucharon contra su eterno rival. El equipo de Flick ha perdido tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones.

Eso ofrecerá esperanza a un Elche que ha competido bien en su regreso a Primera. Bajo la dirección del exasistente del Barça, Eder Sarabia, solamente han perdido dos veces en 11 partidos esta temporada. Llegan a este partido tras una victoria por 4-0 contra el modesto Los Garres en la Copa del Rey.

Alineaciones Probables Barcelona vs Elche

Posible alineación del Barcelona:

Szczęsny, Balde, García, Cubarsí, Kounde, Casadó, De Jong, Rashford, Fermín, Yamal, Ferrán

Posible alineación del Elche:

Peña, Bigas, Affengruber, Chust, Valera, Neto, Febas, Aguado, Nuñez, Álvaro Rodríguez, Rafa Mir

Las mejores apuestas Barcelona vs Elche

1er Pronóstico Barcelona vs Elche: Ambos equipos marcan @ 1.75 en bet365

Este partido presenta a dos equipos que disfrutan de pasar el balón y dictar el juego tanto como sea posible. La posesión media del Barça del 70.9% es la más alta de LaLiga, pero el Elche es tercero con un 59.7%.

Los visitantes llegan a la capital catalana buscando desplegar su juego tanto como sea posible. Eso podría crear un partido abierto, y el Elche percibirá debilidad en la defensa local. Podrías considerar la opción de que ambos encontrarán la red para tus apuestas Barcelona vs Elche.

El Barcelona se ha mostrado vulnerable contra equipos que rompen y atacan el corazón de su línea defensiva. Solamente han mantenido su portería a cero en uno de sus nueve partidos en todas las competiciones y han permitido más de 1.5 xG en cuatro de sus últimos cinco encuentros. Ambos equipos han anotado en sus últimos siete partidos.

2ºPronóstico Barcelona vs Elche: 1ª Mitad - Empate o Elche @ 13.00 en bet365

Denominado el mejor de los clubes recién ascendidos, el Elche se ha adaptado a jugar a este nivel. Incluso en sus desplazamientos han sido competitivos, con su estilo paciente permitiéndoles asentarse en cada partido.

La defensa de los Franjiverdes ha tendido a hacerlo bien hasta las etapas finales de los partidos. El 50% de los goles que han concedido como visitantes esta temporada han llegado después del minuto 75. Han estado empatando al descanso en tres de sus cinco partidos fuera de casa.

Dos de los cuatro partidos de liga en casa del Barcelona también han estado igualados al descanso. Sin embargo, el equipo de Flick ha sido mucho mejor después del intervalo. Han marcado ocho goles y no han concedido ninguno en la segunda mitad en LaLiga.

3er Pronóstico Barcelona vs Elche: Fermín López marca en cualquier momento @ 2.25 en bet365