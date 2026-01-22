Auxerre vs PSG Pronóstico y Apuestas Ligue 1 | 23/01/26

+

Mejores apuestas Auxerre vs PSG

El PSG ganará sin recibir goles ⭐ @ 2.18 en 1xBet

Más goles en la segunda mitad ⭐ @ 2.10 en 1xBet

Ousmane Dembélé marca en cualquier momento ⭐ @ 1.93 en 1xBet

Predicción de marcador: Auxerre 0-2 PSG

Predicción de goleadores: PSG: Ousmane Dembélé, Désiré Doué

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El Paris Saint-Germain sigue persiguiendo al líder de la Ligue 1, Lens, y se mantiene en segundo lugar. Se recuperaron de una sorprendente derrota en la copa ante el Paris FC con una contundente victoria 3-0 sobre el Lille. Perder ante el Sporting en la Champions League el martes fue otra sorpresa y Luis Enrique espera una reacción inmediata.

Los parisinos tienen la ventaja de medirse a un Auxerre que solo ha ganado un partido de sus últimos 13 en la liga. No han marcado en ninguno de sus dos últimos encuentros y se sitúan en el puesto 17 con 12 puntos. El equipo de Christophe Pélissier tiene serios problemas para anotar en la temporada 2025/26, algo que el PSG tendrá muy presente.

Alineaciones Probables Auxerre vs PSG

Posible alineación del Auxerre:

Leon, Sy, Akpa, Diomande, Senaya, Oppegard, Owusu, Ahamada, Danois, Namaso, Sinayoko.

Posible alineación del PSG:

Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Fabián Ruiz, Vitinha, Mayulu, Kvaratskhelia, Dembélé, Doué.

Las mejores apuestas Auxerre vs PSG

1er Pronóstico Auxerre vs PSG: El PSG ganará sin recibir goles @ 2.18 en 1xBet

El Paris Saint-Germain no es tan dominante en 2025/26 como en 2024/25. Los actuales campeones de la Champions League han perdido más de lo esperado, pero también han tenido muchas ausencias. El regreso de Achraf Hakimi e Ibrahim Mbaye de la Copa Africana de Naciones hará que pronto estén a plena potencia nuevamente.

Los hombres de Enrique son inconsistentes en todas las competiciones, pero su forma en la Ligue 1 es buena. Cuatro victorias consecutivas les han permitido seguir el ritmo del Lens y solo están a un punto de ellos. Mientras tanto, con los líderes enfrentándose al Marsella, una victoria en este partido podría llevar a los parisinos a la cima.

Elisha Owusu regresa de una suspensión, sumándose a los recientes regresos de Danny Namaso y Lassine Sinayoko. Auxerre podría reservar a Joao Neves, aunque Luis Enrique no tiene escasez de opciones de selección. El PSG ganó sin recibir goles cuando estos equipos se midieron en septiembre y otra victoria por 2-0 no sería una sorpresa.

2ºPronóstico Auxerre vs PSG: Más goles en la segunda mitad @ 2.10 en 1xBet

El PSG y el Auxerre están en extremos opuestos de la tabla de la Ligue 1, pero tienen un par de cosas en común. Ambos tienden a marcar más goles en la primera mitad que en la segunda. Además, encajan más después del descanso, por lo que esperamos fuegos artificiales en la segunda mitad en el Stade de l'Abbé-Deschamps.

Hasta ahora, el PSG ha marcado 26 goles en las primeras partes de sus partidos de liga 2025/26 y suma 30 en las segundas. Para el Auxerre, son 18 y 24. Si los visitantes tienen paciencia, podrían aprovechar la defensa permeable del AJA.

Dos de los tres goles de los parisinos contra el Lille llegaron en los últimos 30 minutos y esto podría repetirse en las apuestas Auxerre vs PSG. Se espera que los anfitriones se cansen hacia el final y los visitantes tienen talento y profundidad interminables a su disposición. La paciencia será una virtud para los hombres de rojo y azul.

3er Pronóstico Auxerre vs PSG: Ousmane Dembélé marca en cualquier momento @ 1.93 en 1xBet

Tras una temporada intermitente por lesiones y enfermedades, Ousmane Dembélé está volviendo a su mejor nivel. Un brillante doblete ante el Lille volvió a mostrar su calidad. También asistió a Khvicha Kvaratskhelia en Champions League a mitad de semana. A pesar de no jugar tanto como le gustaría, el francés ya tiene 13 goles/asistencias esta temporada.

Dembélé estará ansioso por jugar contra un Auxerre con serias debilidades defensivas. El jugador de 28 años no es la única amenaza del PSG, pero probablemente sí la mayor. Pélissier tendrá un duro reto frente a los gigantes franceses el viernes por la noche y Dembélé será marcado como un gran peligro.

Dembélé tiene cuatro goles y asistencias en sus últimos tres partidos de la Ligue 1 y estará deseando mantener esa racha. Habiendo concedido 11 goles en seis partidos, el Auxerre ofrece una oportunidad perfecta para el atacante. Sin duda, es alguien a quien seguir de cerca para marcar en las apuestas Auxerre vs PSG.