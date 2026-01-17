Aston Villa vs Everton Pronóstico y Apuestas Premier League | 18/01/26

+

Mejores apuestas Aston Villa vs Everton

Aston Villa/Aston Villa (Descanso/Final) ⭐ @ 2.46 en 1xBet

Más de 2.5 goles ⭐ @ 1.98 en 1xBet

El Everton marca menos de 0.5 goles ⭐ @ 2.23 en 1xBet

Predicción de marcador: Aston Villa 3-0 Everton

Predicción de goleadores: Aston Villa: Rogers, Watkins x2

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El Aston Villa recibe al Everton el domingo por la tarde, con el objetivo de ganar su quinto partido consecutivo en casa contra los Toffees en la Premier League.

Los hombres de Unai Emery siguen detrás del líder de la liga, el Arsenal. La diferencia entre ellos es actualmente de seis puntos, pero el Villa ha ganado cuatro de sus últimos seis partidos y está en buena forma. Emery tiene algunos problemas de selección. Emi Martínez podría no jugar, mientras que Amadou Onana y Boubacar Kamara son duda.

Su rendimiento en Villa Park es la principal razón de su posición en liga. Esta temporada han promediado 2.50 puntos por partido en casa. Además, han anotado 1.80 goles por partido jugando como locales, lo cual es superior al promedio de la liga (1.58 goles).

El Everton se encuentra actualmente en una situación difícil. Después de ganar solo un partido de sus últimos seis, los Toffees han regresado a la mitad inferior de la tabla. Sin embargo, aún están a solo cuatro puntos del quinto clasificado, el Brentford.

El entrenador David Moyes está listo para alinear a Kiernan Dewsbury-Hall de nuevo en el mediocampo. No obstante, será el reemplazo de Tim Iroegbunam, quien ha sufrido una nueva lesión. Su equipo está muy debilitado, con Michael Keane suspendido, Jarrad Branthwaite en duda y Ndiaye y Gueye fuera por la Copa Africana de Naciones.

Alineaciones Probables Aston Villa vs Everton

Posible alineación del Aston Villa:

Bizot, Cash, Maatsen, Lindelof, Konsa, Tielemans, Bogarde, McGinn, Buendía, Rogers, Watkins

Posible alineación del Everton:

Pickford, Patterson, Mykolenko, O’Brien, Tarkowski, Dewsbury-Hall, Garner, Dibling, Grealish, McNeil, Barry

Las mejores apuestas Aston Villa vs Everton

1er Pronóstico Aston Villa vs Everton: Aston Villa/Aston Villa (Descanso/Final) @ 2.46 en 1xBet

Esta temporada, el Aston Villa ha marcado primero en el 70% de sus partidos en casa y se ha marchado al descanso con ventaja en el 50% de ellos. El equipo de Emery solo ha dejado de ir por delante en la media parte en el 10% de sus encuentros en Villa Park.

Los mercados de apuestas indican que solo hay un 40% de probabilidad de que el Villa lidere al descanso y mantenga esa ventaja hasta el final del partido. Sin embargo, el Villa ha liderado al descanso en el 50% de sus encuentros y ha ganado sus últimos cuatro partidos de la EPL en casa contra el Everton.

Por lo tanto, hay al menos un 10% de valor en estas cuotas. Teniendo en cuenta los problemas de selección actuales del Everton, esta es la mejor selección de nuestro trío de apuestas Aston Villa vs Everton.

2ºPronóstico Aston Villa vs Everton: Más de 2.5 goles @ 1.98 en 1xBet

Nueve de los últimos diez partidos de la Premier League que involucran al Aston Villa han tenido tres goles o más. Mientras tanto, seis de los últimos ocho encuentros entre el Villa y el Everton en Villa Park también han tenido tres goles o más.

Los últimos dos encuentros en agosto de 2023 y septiembre de 2024 tuvieron cuatro y cinco goles. Los mercados de apuestas indican que solo hay un 53.48% de probabilidad de que se anoten más de 2.5 goles este fin de semana.

El Everton solo concede un gol por partido fuera de casa en promedio esta temporada, lo cual es inferior a su xGA. Esta actualmente es de 1.74, sugiriendo que deberían estar concediendo casi dos goles por partido fuera de casa.

Con las bajas de los defensas Branthwaite y Keane en el Everton, el Villa probablemente marcará varios goles este fin de semana.

3er Pronóstico Aston Villa vs Everton: El Everton marca menos de 0.5 goles @ 2.23 en 1xBet

Ambos equipos han anotado en 9 de los últimos 10 partidos de la Premier League del Aston Villa esta temporada. En cambio, el registro defensivo del Villa es impresionante en Villa Park. Conceden solo 0.80 goles en casa en promedio, mientras que el Everton promedia 0.90 goles anotados por partido fuera de casa.

Además, los Toffees anotan menos de un gol por partido y están teniendo dificultades para encontrar un goleador regular en el tercio final. Su máximo goleador ha anotado solo cuatro veces en lo que va de temporada. Por lo tanto, hay valor en respaldar una portería a cero para el Villa.

Los mercados de apuestas sugieren un 44.44% de probabilidad de que el Everton no marque. Sin embargo, debería ser más del 50%, por lo que hay al menos un 5%-6% de valor en esta selección para las apuestas Aston Villa vs Everton.