Arsenal vs Bayern Múnich Pronóstico y Apuestas Champions League | 26/11/25

+

Mejores apuestas Arsenal vs Bayern Múnich

Ambos equipos anotan - Sí ⭐ @ 1.65 en 1xBet

Gana Arsenal ⭐ @ 2.15 en 1xBet

Harry Kane anotará en cualquier momento ⭐@ 2.60 en 1xBet

Predicción de marcador: Arsenal 2-1 Bayern Múnich

Predicción de goleadores: Arsenal: Bukayo Saka, Mikel Merino; Bayern Múnich: Harry Kane

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Arsenal vs Bayern Múnich son cortesía de bet365, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Recuerda que con el código promocional 1xBet para Chile puedes apostar en este y otros partidos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Hay un verdadero sentido de optimismo rodeando al Arsenal en este momento. Los Gunners están en la cima de la Premier League, con seis puntos de ventaja sobre el segundo en la tabla, el Chelsea. También son segundos en la Liga de Campeones, igualados en puntos con el líder Bayern Múnich.

Los hombres de Mikel Arteta llegan a este enfrentamiento tras una contundente victoria por 4-1 sobre el Tottenham en el Derby del Norte de Londres. Fue una victoria convincente que fortaleció sus credenciales como posibles campeones domésticos esta temporada.

Sin embargo, los aficionados del Arsenal esperan dejar atrás sus problemas en la Liga de Campeones asegurando su primer título. La buena noticia es que jugarán como locales cuando reciban al Bayern Múnich el miércoles por la noche.

Habiendo sufrido a manos de los campeones alemanes antes, ciertamente habrá un aire de revancha en el norte de Londres. Con el primer puesto en juego, al menos por ahora, las apuestas no podrían ser más altas.

Die Roten reflejan el récord del Arsenal en esta competición, habiendo ganado sus cuatro partidos. Sin embargo, los campeones alemanes tienen una ligera ventaja con tres goles más anotados.

Los hombres de Vincent Kompany también están prosperando a nivel doméstico. Acaban de anotar seis goles contra el Friburgo el fin de semana para mantener una ventaja de seis puntos en la cima de la Bundesliga. Sin embargo, enfrentar al Arsenal en Londres será una verdadera prueba para los visitantes.

Alineaciones probables Arsenal vs Bayern Múnich

Posible alineación del Arsenal:

Raya, Timber, Saliba, Hincapié, Lewis-Skelly, Zubimendi, Eze, Rice, Madueke, Merino, Martinelli

Posible alineación del Bayern Múnich:

Neuer, Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić, Kimmich, Goretzka, Karl, Olise, Jackson, Kane

Las mejores apuestas Arsenal vs Bayern Múnich

1er Pronóstico Arsenal vs Bayern Múnich: Ambos equipos anotan - Sí @ 1.65 en 1xBet

El Bayern cuenta con un ataque temible. Son los máximos goleadores conjuntos en la Liga de Campeones con 14 goles. Los alemanes han anotado 17 tantos en sus últimos cinco partidos.

Los Gunners son igual de eficientes frente al gol, con 11 goles en esta competición. Sus últimos cinco partidos han devuelto 13 goles, lo que indica lo cercanos que están estos equipos en la última línea. Sin embargo, el equipo local aún no ha concedido un solo gol en las cuatro jornadas.

Incluso sin Luis Díaz, la calidad del Bayern al frente debería permitirles perforar la defensa local. Además, la ausencia de Gabriel Magalhães impactará a los anfitriones en la defensa, dejando la puerta abierta para los Rojos.

Ambos equipos han promediado 3.42 goles por partido en la fase de grupos de la Liga de Campeones hasta ahora. Con eso en mente, ambos equipos podrían encontrar la red el miércoles por la noche.

2ºPronóstico Arsenal vs Bayern Múnich: Gana Arsenal @ 2.15 en 1xBet

El Arsenal no ha disfrutado de mucho éxito contra el Bayern recientemente. No han ganado ninguno de los últimos cinco enfrentamientos directos en la Champions League. Los visitantes ganaron tres partidos seguidos por un marcador de 5-1, lo que quedará en la memoria de los aficionados locales.

Esta vez, hay un fuerte sentido de revancha rodeando este enfrentamiento. Tienen un plantel que ahora es capaz de dañar a los mejores equipos del continente. Los Gunners sometieron al Real Madrid tanto en casa como fuera la temporada pasada. Esto muestra lo lejos que han llegado.

El Bayern aún no ha perdido un partido esta temporada. Su derrota anterior fue a manos del PSG en el Mundial de Clubes en julio. Serán difíciles de superar e incluso podrían infligir más daño al Arsenal.

Sin embargo, este equipo de Arteta es muy diferente al que los visitantes enfrentaron a principios del año pasado y en temporadas pasadas. Como resultado, una victoria estrecha para los anfitriones parece ser el resultado más probable en las apuestas Arsenal vs Bayern Múnich.

3er Pronóstico Arsenal vs Bayern Múnich: Harry Kane anotará en cualquier momento @ 2.60 en 1xBet

Aunque Harry Kane apoyaba al Arsenal de niño, se ha convertido en el villano favorito de los aficionados del club. Su reputación se debe en gran medida a su impresionante récord contra la mitad roja del norte de Londres mientras jugaba para los Spurs.

Kane es el segundo en la lista de goleadores de esta competición con cinco goles, justo detrás de Victor Osimhen. Ha anotado ocho goles en sus últimos 10 partidos tanto para el club como para el país. Además, siempre logra superar la defensa Gunner. Por ello, apoyamos su gol en la última de nuestras apuestas Arsenal vs Bayern Múnich.

Kane ha anotado 15 goles en 21 apariciones contra los Gunners. Solo ha anotado más contra un club de la Premier League: el Everton. Su regreso al Emirates Stadium probablemente será un éxito personal para él. También ofrecerá a los aficionados de los Spurs algo de alegría después de su dura derrota el fin de semana pasado.