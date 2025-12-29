Arsenal vs Aston Villa Pronóstico y Apuestas Premier League | 30/12/25

+

Nuestro Análisis: Forma de ambos equipos

Estos clubes ya se enfrentaron este mes, con el Aston Villa ganando 2-1 en Birmingham hace 24 días. El Arsenal ha respondido bien a ese revés, ya que ha salido victorioso en sus cinco partidos desde entonces. Sin embargo, llegaron a los penaltis contra el Crystal Palace en la Copa de la Liga.

Tras su victoria por 2-1 en Chelsea el sábado, el Villa se ha metido de lleno en la carrera por el título. Esa fue su undécima victoria consecutiva en todas las competiciones, ocho de ellas en la Premier League. Sin embargo, el equipo de Unai Emery sigue tres puntos por detrás de los Gunners antes de este partido.

Alineaciones Probables Arsenal vs Aston Villa

Posible alineación del Arsenal:

Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly, Zubimendi, Rice, Ødegaard, Saka, Jesus, Martinelli

Posible alineación del Aston Villa:

Martínez, Bogarde, Konsa, Lindelof, Maatsen, Onana, Tielemans, Sancho, Rogers, McGinn, Watkins

Las mejores apuestas Arsenal vs Aston Villa

1er Pronóstico Arsenal vs Aston Villa: 2ª Mitad - Empate o Aston Villa @ 1.90 en 1xBet

Emery hizo cambios para inspirar una remontada impresionante en el choque del Villa con el Chelsea el fin de semana. Los visitantes apenas habían estado en el juego hasta un triple cambio en el minuto 59. Ollie Watkins fue uno de los jugadores incorporados y el delantero inglés anotó ambos goles para los Villans.

No es la primera vez que el Aston Villa ha mejorado mucho después del descanso esta temporada. Aún no han liderado al descanso como visitantes en la Premier League este año. Sin embargo, han marcado 10 veces y concedido solo 3 goles en la segunda mitad.

El Arsenal ha encajado tres de sus goles totales en casa después del intervalo. También tendrán malos recuerdos de este enfrentamiento en particular, ya que el Villa consiguió empatar 2-2 en el Emirates la temporada pasada.

El encuentro anterior en el norte de Londres también vio al Aston Villa anotar dos veces al final para ganar 2-0 en 2023. Dada la historia reciente, respaldar a los visitantes para brillar de nuevo en la segunda mitad ofrece valor en las apuestas Arsenal vs Aston Villa.

2ºPronóstico Arsenal vs Aston Villa: Menos de 2.5 goles @ 1.996 en 1xBet

El Villa tiene un par de suspensiones notables, pero hay jugadores frescos para alinear. Watkins debería regresar para liderar el ataque, mientras que Amadou Onana tendrá un papel crucial en el mediocampo. Al belga se le encomendará la tarea de proteger la línea defensiva.

A pesar de su increíble racha de forma, es poco probable que el Villa muestre ambición al principio. El Arsenal puede necesitar ser paciente y no ha marcado más de dos veces en ninguno de sus últimos seis partidos de liga.

El 56% de los partidos de la Premier League de los Gunners esta temporada finalizaron con menos de 2.5 goles. Han permitido sólo 10.6 xG hasta ahora, lo cual es, con mucho, el mejor récord en la máxima categoría inglesa.

Con Gabriel Magalhães de regreso, el Arsenal debería comenzar el encuentro con sus defensas centrales de primera elección. Respaldar otro partido de pocos goles de los Gunners parece ofrecer valor en las apuestas Arsenal vs Aston Villa.

3er Pronóstico Arsenal vs Aston Villa: Morgan Rogers anota en cualquier momento @ 7.00 en 1xBet

Dada la sólida defensa de sus oponentes, será un desafío para el Villa crear muchas oportunidades claras. Sin embargo, eso no les ha impedido ganar partidos durante esta extraordinaria racha. El equipo de Emery ha confiado en su capacidad para disparar desde lejos, con Morgan Rogers a menudo como la estrella del espectáculo.

El inglés ha registrado seis goles en sus últimos 7 partidos de la Premier League, varios de ellos impresionantes. Rogers anotó desde lejos en las victorias del Aston Villa sobre Leeds, West Ham y Man Utd.

El joven de 23 años promedia 1.8 disparos por partido y un gol cada 230 minutos en la máxima categoría inglesa. Esos números han mejorado a medida que la temporada ha progresado y ha sido clave para la escalada del Villa en la tabla.

Dado su estado de forma actual, respaldar a Rogers para anotar en cualquier momento con una probabilidad implícita del 21.1% parece una buena apuesta.